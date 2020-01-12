Моуриньо не смог справиться с телефоном, МЮ показал форму с драконами

«Соккер.ру» изучает активность футболистов в социальных сетях.
Бывшему капитану «Рубина» Гекденизу Караденизу исполнилось 40 лет!
Легенда украинского футбола Артем Милевский продолжает праздновать чемпионский титул в Беларуси.
Форвард «Барселоны» Лео Месси защищает тренера команды Эрнесто Вальверде от критиков. Нужно ли?
Икона стиля - защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров.
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в опасности!
Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер уверенно работает руками. Попробуйте его переубедить, что «красные» не станут чемпионами в этом году.
Бывший форвард «Челси» Диего Коста же в прошлом боксировал с массажистом команды.
Джермейн Пеннант, бывший одноклубник Каррагера, уже не так хорош на поле. Не показывайте это видео Стивену Джеррарду.
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не в восторге от бороды Жоэля Матипа.
Бывший форвард «Динамо» Андрей Воронин оригинально нарядил своего сына для похода в цирк.
Иногда мы не нравимся сами себе в зеркале, но Дидье Дрогба явно не в восторге от этой татуировки. В жизни он гораздо симпатичнее.
То чувство, когда привык пользоваться кнопочным телефоном.
Наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш известен своей любовью к мотоциклам. Юго-восток Франции - отличное место для поездки.
Вероятно, что у португальцев любовь к скорости в крови. Легендарный Луиш Фигу может подтвердить.
Никогда не судите книгу по обложке!
Хотите приготовить блюдо под названием АПЛ? Просто позовите этих ребят.
Сможете повторить?
Сборная самых дорогих футболистов мира на данный момент. Согласны?
Сборная самых выгодных трансферов АПЛ. Что скажете?
Чиро Месси (сын Лео Месси) со своей собакой. Настоящие друзья всегда рядом!
МЮ показал свою тренировочную форму с драконом для китайского Нового года.
Представьте, что нынешние звезды мирового футбола играли бы в формах своих клубов старого образца.
Девушка дня:
Мария Калашникова, подруга игрока «Тамбова» Владимира Обухова.
То чувство, когда праздники закончились и пора на работу.
Эти ребята в мыслях еще празднуют.
Остается теперь ждать лето!
Удачи!