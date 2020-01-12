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Моуриньо не смог справиться с телефоном, МЮ показал форму с драконами

сегодня, 11:20
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Бывшему капитану «Рубина» Гекденизу Караденизу исполнилось 40 лет!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. 🙏🏻

Публикация от Gökdeniz Karadeniz (@gokdenizkaradeniz61)

Легенда украинского футбола Артем Милевский продолжает праздновать чемпионский титул в Беларуси.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subotnii dvij u Papi🤘🥩🍖

Публикация от timi1010 (@timi1010)

Форвард «Барселоны» Лео Месси защищает тренера команды Эрнесто Вальверде от критиков. Нужно ли?

Икона стиля - защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров

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Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер уверенно работает руками. Попробуйте его переубедить, что «красные» не станут чемпионами в этом году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Soccer AM (@socceram)

Бывший форвард «Челси» Диего Коста же в прошлом боксировал с массажистом команды.

Джермейн Пеннант, бывший одноклубник Каррагера, уже не так хорош на поле. Не показывайте это видео Стивену Джеррарду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Soccer AM (@socceram)

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не в восторге от бороды Жоэля Матипа.

Бывший форвард «Динамо» Андрей Воронин оригинально нарядил своего сына для похода в цирк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семейный выход в Cirque du Soleil !!!

Публикация от Voronin Andrey (@voroninandrey)

Иногда мы не нравимся сами себе в зеркале, но Дидье Дрогба явно не в восторге от этой татуировки. В жизни он гораздо симпатичнее.

То чувство, когда привык пользоваться кнопочным телефоном.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trying to get that perfect selfie with Mourinho 🤣

Публикация от Football Daily (@footballdailyuk_)

Наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш известен своей любовью к мотоциклам. Юго-восток Франции - отличное место для поездки.

Вероятно, что у португальцев любовь к скорости в крови. Легендарный Луиш Фигу может подтвердить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Luís Figo (@luis__figo)

Никогда не судите книгу по обложке!

Хотите приготовить блюдо под названием АПЛ? Просто позовите этих ребят.

Сможете повторить?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Laura Biondo (@laurabiondo)

Сборная самых дорогих футболистов мира на данный момент. Согласны?

Сборная самых выгодных трансферов АПЛ. Что скажете?

Чиро Месси (сын Лео Месси) со своей собакой. Настоящие друзья всегда рядом!

МЮ показал свою тренировочную форму с драконом для китайского Нового года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от SPORF (@sporf)

Представьте, что нынешние звезды мирового футбола играли бы в формах своих клубов старого образца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от SPORF (@sporf)

Девушка дня:

Мария Калашникова, подруга игрока «Тамбова» Владимира Обухова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я тут посплю, вы не против?🤪

Публикация от Maria (@marikalashnikova)

То чувство, когда праздники закончились и пора на работу.

Эти ребята в мыслях еще празднуют.

Остается теперь ждать лето!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dani Alves (@danialves)

Удачи!

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