Алдонин станет помощником Игнашевича в «Торпедо»

сегодня, 17:51

По информации источника, экс-полузащитник ЦСКА и сборной России пополнит тренерский штаб московского «Торпедо».

39-летний специалист станет одним из помощников . Напомним, что в конце прошлого года Игнашевич продлил контракт с «Торпедо» до лета 2023 года.

Алдонин играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год, затем выступал в составе нижегородской «Волги, в 2014-м завершил карьеру.