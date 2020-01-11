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Алдонин станет помощником Игнашевича в «Торпедо»

сегодня, 17:51

По информации источника, экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин пополнит тренерский штаб московского «Торпедо».

39-летний специалист станет одним из помощников Сергея Игнашевича. Напомним, что в конце прошлого года Игнашевич продлил контракт с «Торпедо» до лета 2023 года.

Алдонин играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год, затем выступал в составе нижегородской «Волги, в 2014-м завершил карьеру.

„Торпедо“ после 25 туров занимает второе место в таблице ФНЛ, набрав 51 очко.

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Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил mangoх12
сегодня в 19:06
Пора им домой в родной клуб вместо понтореза
сейчас ваня лучший тебя назовет сумасшедшим и абсолютно не разбирающимся в футболе человеком.
Как это Игнашевич да в ЦСКА? Великий Ганчаренко на выход? Так вслед за ним и лучший полузащитник России уйдет. Ты что- враг ЦСКА ?!
)))
Однозначно Игнашевич вернется в ЦСКА. Торпедо поможет и вернется.
ганчаренко возглавить Спартак надо ))))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:40
Удачи парням с Торпедо.....а потом возможно и в ЦСКА переберутся.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 18:33
Пора им домой в родной клуб вместо понтореза
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:25
Главное в Москве.
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