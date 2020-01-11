Алдонин станет помощником Игнашевича в «Торпедо»

По информации источника, экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин пополнит тренерский штаб московского «Торпедо».
39-летний специалист станет одним из помощников Сергея Игнашевича. Напомним, что в конце прошлого года Игнашевич продлил контракт с «Торпедо» до лета 2023 года.
Алдонин играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год, затем выступал в составе нижегородской «Волги, в 2014-м завершил карьеру.
„Торпедо“ после 25 туров занимает второе место в таблице ФНЛ, набрав 51 очко.
Как это Игнашевич да в ЦСКА? Великий Ганчаренко на выход? Так вслед за ним и лучший полузащитник России уйдет. Ты что- враг ЦСКА ?!
)))
Однозначно Игнашевич вернется в ЦСКА. Торпедо поможет и вернется.
ганчаренко возглавить Спартак надо ))))
Как это Игнашевич да в ЦСКА? Великий Ганчаренко на выход? Так вслед за ним и лучший полузащитник России уйдет. Ты что- враг ЦСКА ?!
)))
Однозначно Игнашевич вернется в ЦСКА. Торпедо поможет и вернется.
ганчаренко возглавить Спартак надо ))))