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«Малага» уволила тренера из-за скандального видео

сегодня, 00:16

Руководство «Малаги» приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.

Клуб сделал все возможное для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию по-дружески благодаря интенсивным переговорам с Виктором Санчесом. Однако, достичь этого не удалось.

«Малага» приняла решение об увольнении Виктора Санчеса по дисциплинарным причинам в связи с нанесением серьезного ущерба клубу в результате недавних событий.

Напомним, что недавно в интернет попало видео интимного характера с участием специалиста, что вызвало огромный скандал.

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mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:27
сам виноват
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