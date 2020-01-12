«Малага» уволила тренера из-за скандального видео

Руководство «Малаги» приняло решение отправить в отставку с поста главного тренера.

Клуб сделал все возможное для того, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию по-дружески благодаря интенсивным переговорам с Виктором Санчесом. Однако, достичь этого не удалось.

«Малага» приняла решение об увольнении Виктора Санчеса по дисциплинарным причинам в связи с нанесением серьезного ущерба клубу в результате недавних событий.