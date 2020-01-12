Кубок как утешение

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«Соккер.ру» рассказывает о непростом периоде в истории «Челси».

Вы уже успели прочитать в этом блоге, как Джанлука Виалли сменил Руда Гуллита на посту главного тренера «синих» и как выиграл с ними Кубок кубков. Также вы узнали о том, как Виалли помог лондонцам взять ещё один европейский трофей - Суперкубок. Продолжаем вспоминать историю популярного клуба из английской столицы.

Резвый старт

В сезоне 1998-99 «Челси» ограничился выигрышем Суперкубка. Третье место в Премьер-Лиге, четвертьфиналы в домашних кубках, полуфинал последнего Кубка кубков. Клуб получил пропуск в Лигу чемпионов. Поэтому на сезон 1999-2000 возлагали надежды и правление, и все, кто был неравнодушен к команде.

Джанлука Виалли остался на посту главного тренера. Играющего, хотя сам итальянец уже перестал выходить на поле. Состав лондонцев, как минимум, не ослаб. Уехал в «Селтик» Дмитрий Харин. Майкл Даберри стал игроком «Лидса», Энди Майерс пополнил ряды новичка Премьер-Лиги «Брэдфорда». Не нашедший себя в «Челси» Бриан Лаудруп отправился в «Аякс».

А теперь список приглашённых. Чемпион мира Дидье Дешам приехал из «Ювентуса». Крис Саттон, загрустивший в «Блэкберне» без Алана Ширера, решил попробовать себя в составе «Челси». Из «Аякса» пригласили защитника Марио Мелхиота. Пришёл защитник сборной Дании Йенс Хёг («Фенербахче»). И без того многочисленную итальянскую колонию пополнили полузащитник «Виченцы» Габриэле Амброзетти и третий вратарь «Милана» Карло Кудичини.

Ворота по-прежнему защищал Эд де Гуй. В запасе великовозрастный Кевин Хичкок и вновь прибывший Карло Кудичини. Справа в обороне Альбер Феррер, слева - Селестин Бабаяро, вытеснивший Грэма Ле Со. Основная пара центральных защитников осталась прежней - французы Франк Лебеф и Марсель Десайи. И приличный резерв Марио Мелхиот, Грэм Ле Со, Йенс Хёг, Бернар Лямбур и Джон Терри. Средняя линия Дан Петреску, Дидье Дешам, Деннис Уайз, Густаво Пойет. В запасе Роберто Ди Маттео, Габриэль Амброзетти, Бьярне Гольдбек и Джоди Моррис. Основная пара нападающих Джанфранко Дзола и Туре Андре Флу. Игроки ротации - Крис Саттон, Микаэль Форсселл, сам Джанлука Виалли и Пьерлуиджи Казираги, ещё не оставивший надежду вернуться на поле после разрыва крестов.

«Челси» очень ярко провёл стартовый матч чемпионата. Вернувшийся в Премьер-Лигу «Сандерленд» был разбит со счётом 4:0. Дубль Пойета, по голу от Дзолы и Флу. С «Лестером» пришлось поволноваться. Один из бывших игроков лондонского клуба за минуту до конца реализовал пенальти и вывел «лис» вперёд. Спас «Челси» другой бывший - Фрэнк Синклэйр, поразивший свои ворота - 2:2. Три следующих матча команда Виалли выиграла со счётом 1:0.

Не возникло больших сложностей с выходом в групповую стадию Лиги чемпионов. После победы в Лондоне над «Сконто» с результатом 3:0 поездка в Ригу получилась туристической. Ничья 0:0, узаконившая выход «Челси» в группу, где компанию ему составили «Милан», «Галатасарай» и «Герта». Турнир начался домашней встречей с итальянским клубом, которая завершилась нулевой ничьёй. А через три дня «синие» ни с того ни с сего проиграли «Уотфорду». А потом ещё и «Герте» в Берлине.

Наметившийся было спад удалось преодолеть. Нечасто выходивший на поле Лямбур забил единственный мяч в ворота «Мидлсбро». Петреску принёс победу над «Галатасараем». А потом в Лондон приехал чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов.

Пять залпов по чемпиону

Эта игра, возможно, лучшая в тренерской карьере Виалли. Грозный соперник был уничтожен со счётом 5:0. Конечно, безобразно сыграл в воротах чемпиона соотечественник тренера Массимо Таиби, но это не обесценивает победу «Челси». Дважды отличился Пойет, по голу провели Саттон и Моррис. Ещё один гол отправил в собственные ворота Хеннинг Берг.

В Ливерпуль «Челси» поехал в хорошем настроении и с желанием обыграть ещё одного гранда и подняться выше четвёртого места. Но, видимо, лимит голов был исчерпан в предыдущих матчах. «Синие» уступили 0:1. А потом и из Кубка Лиги вылетели, проиграв «Хаддерсфилду».

«Галатасарай» был разгромлен 5:0, но эта победа стала лишь ярким пятном на фоне спада. В чемпионате Англии «синие» продолжили спотыкаться. Вели 2:0 у себя на «Стэмфорд Бридж» против «Арсенала». Так нет, недоглядели за Нванкво Кану. Высоченный нигериец забил три мяча, причём последний с острого угла. Де Гуй явно ожидал прострела или навеса. На этом неудачи не закончились. Ещё и «Дерби Каунти» проиграли 1:3.

Похоже, именно осенью «Челси» потерял шансы на успешное выступление в чемпионате. Зато на первом групповом этапе Лиги чемпионов выступил успешно. Турнир в группе Н лондонцы завершили на первом месте и продвинулись во второй групповой этап, который начался уже в конце ноября. «Челси» красиво обыграл дома «Фейеноорд» 3:1 и выстоял в Риме против «Лацио» 0:0.

1999 год «Челси» завершил на девятом месте. Игра нападения оставляла желать лучшего. Не лучший сезон проводил Дзола. Не вписался в игру Саттон, Казираги так и не восстановился, а в свои возможности Виалли, видимо, не верил. Поэтому в январе из «Милана» был приглашён сам Джордж Веа. Оборону укрепил Эмерсон Томе из «Шеффилд Уэнсдей».

Перемены пошли на пользу. Игра «синих» стабилизировалась. Они почти на четыре месяца забыли о поражениях в Премьер-Лиге. Удалось подтянуться на третье место. Хорошо шли дела в Кубке Англии. В Лиге чемпионов возникли сложности из-за проигрыша «Марселю» на «Велодроме» 0:1. Но победы в ответной встрече с французским клубом и над «Фейе» в Роттердаме вывели «Челси» на первое место. В заключительном туре лондонцы уступили «Лацио» на «Стэмфорд Бридж». Но и «Фейеноорд» недосчитался двух очков в Марселе. Поэтому «Челси» остался на итоговом втором месте и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. На лондонцев ждала «Барселона».

Спасибо, «Стихийное бедствие»

В Лондоне «Челси» выдал мощнейший первый тайм. За восемь минут Дзола и дважды Флу трижды поразили ворота Руда Хеспа. Забей «Челси» ещё парочку... Но тремя голами команда Виалли и ограничилась. Более того, позволила Луишу Фигу один гол отыграть, чем дала «сине-гранатовым» шанс выйти победителями по сумме двух матчей. Промежуточный итог 3:1.

Столь нужный «Барселоне» счёт 2:0 загорелся на табло «Камп Ноу» к перерыву. Ривалдо отличился со штрафного, а Луиш Фигу добил в сетку мяч, отскочивший от стойки. Но во втором тайме Хесп не смог зафиксировать мяч, и Флу бел безжалостен. «Барселона» взбесилась, обрушилась на ворота гостей. Хорошо играл де Гуй, не позволявший забить многочисленным барселонским звёздам. Но хозяев выручил вышедший на замену Дани Гарсия, забивший третий мяч. Ещё полчаса игры. Фигу вышел один на один с де Гуем и был скошен Бабаяро. Пенальти, который реализовал Ривалдо. А потом Патрик Клюйверт добил гостей 5:1.

«Челси» сошёл в четвертьфинале Лиги чемпионов. Неплохо для первого раза. Но ведь был шанс пройти «Барсу», если б не благотворительность в первой игре и не потеря концентрации в ответном матче.

Чемпионат по сути доигрывался. «Челси» позволил «Манчестер Юнайтед» частично отыграться за разгром в первом круге - 2:3. Зато был взят реванш у «Ливерпуля» 2:0. «Арсеналу» снова проиграли, уже на «Хайбери». Финишировали пятыми. Два шага вниз, мимо следующей Лиги чемпионов.

Но оставался ещё финал Кубка Англии. 20 мая на «Уэмбли» сошлись «Челси» и «Астон Вилла». Упорная получилась встреча. И кто знает, чем бы всё кончилось, если б не ошибка вратаря «Виллы» Дэвида Джеймса. Прозвище «Стихийное бедствие» просто так не дают, заслужить надо. Джеймс не добрался до мяча при подаче штрафного, да ещё и Гарету Саутгейту помешал. Роберто Ди Маттео не мог не воспользоваться таким подарком - 1:0. В конце второго тайма Бенито Карбоне мог спасти бирмингемцев, но пробил прямо в Эда де Гуя. Кубок достался «Челси». Хороший итог сложного, неоднозначного сезона.