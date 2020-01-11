сегодня, 16:14

«Соккер.ру» вспоминает знаменитого итальянского футболиста Дино Баджо.

Не повезло Дино с фамилией. Играть в одно время с великим Роберто Баджо, в одной сборной с ним и в одном клубе – означало одно. Быть приложением к великому однофамильцу. Дино чаще приходилось говорить, что он не брат и даже не родственник. А ведь он был вполне самодостаточным игроком. Вице-чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка УЕФА . Вот только чемпионом Италии Дино быть не приходилось.

И ещё одно, главное отличие двух Баджо. Нет, не знаменитый хвостик. Однофамильцы исполняли разные роли на поле. Роберто был созидателем, Дино – разрушителем. Первый художник, второй – маляр. Ум и сила. Пламень и лёд. Такие разные, даже внешне. Но как же они дополняли друг друга.

Дино был лучшим в Италии по части единоборств. Он редко проигрывал дуэли один на один. Физические данные позволяли Баджо выигрывать воздух и оттирать соперника корпусом без нарушений правил. Он шёл на мяч с открытыми глазами, никогда не убирал ног в столкновениях, смело исполнял подкаты. Но было бы неправильно называть Баджо оборонительным футболистом. Он был весьма полезен и в нападении. Начинал атаки, раскручивал, задавал вектор. Мог и завершить. Немало забивал. Мог бы и больше, если бы чаще пользовался своим сильным ударом. Но в «Ювентусе» было кому забивать и без него. Зато в бытность игроком «Пармы» Дино нередко огорчал вратарей соперника.

Хотя и у «Юве» есть повод вспомнить бомбардирские подвиги своего центрального полузащитника. Двухраундовый финал Кубка УЕФА 1993 года стал настоящим бенефисом Дино Баджо. Или двух Баджо, если будет угодно. В Дортмунде Дино забил один мяч, а Роберто – два. В итоге победа «Ювентуса» 3:1, предопределившая исход противостояния с «Боруссией». В Турине уже Дино сделал дубль, ещё один гол на счету будущего лидера дортмундцев Анди Мёллера.

Через два года Дино, перешедший из «Ювентуса» в «Парму», снова стал героем финала Кубка УЕФА . Пармезанцы играли с бывшем клубом Баджо – «Ювентусом». На «Эннио Тардини» исход встречи решил один гол, автором которого стал Дино. В ответной встрече ничья 1:1 принесла «Парме» Кубок УЕФА . Угадайте, кто отличился в составе обладателей трофея. А вот в мае 1999-го, в ещё одном финале Кубка УЕФА , проходившем в «Лужниках», Баджо не смог поразить ворота «Марселя». Что вряд ли сильно огорчило Дино, ведь его товарищи забили три безответных мяча в ворота французов.

Дино родился в городе Томболо, что недалеко от Падуи. В 13 лет он покинул родной дом и уехал в Турин, где учился в структуре «Торино». Дебютировал в составе «гранатовых» в 19 лет в матче против «Лацио». Вышел, сыграл 90 минут и получил прекрасную прессу. После такой премьеры юноша довольно быстро закрепился в составе «Торино». Так, что на молодого полузащитника обратили внимание сильные мира сего.

Отыграв за родной клуб два сезона, Дино оказался в «Интере», где был игроком основы. Миланцы были готовы выкупить 21-летнего кандидата в сборную, но Дино вернулся в Турин. В Турин, но не в «Торино». «Ювентус» заплатил соседям 10 миллиардов лир, в результате чего в составе «старой синьоры» оказалось сразу два Баджо. Роберто уже два года играл в «Юве».

В Италии Дино был хорошо известен, а вот за границей – не очень. Поэтому его порою называли младшим братом Хвостика. Например, одно украинское издание несколько месяцев упорно писало про братьев Баджо. Ничего удивительного нет. Интернет тогда был в зачаточном состоянии, и выяснить в девяностые годы, кем приходятся друг другу Роберто и Дино, было непросто.

В сборной Италии Дино заиграл ещё в бытность игроком «Интера». Осенью 1991 года, когда стало ясно, что чемпионат Европы пройдёт без участия «голубой эскадры», в команду были вызваны несколько новичков. Дино закрепился в составе и постоянно играл при Арриго Сакки. На серебряном для итальянцев чемпионате мира 1994 года второй Баджо был одним из лучших. Забил два мяча – в ворота норвежцев и испанцев. Да разве только это. В финальной игре с бразильцами Дино тоже был хорош. Зря Сакки его заменил. Может быть, в серии пенальти Дино был бы удачливей Роберто.

Но в «Ювентусе» Дино Баджо был скорее носильщиком рояля. В «Парме» он стал солистом. На протяжении шести лет он вёл игру пармезанцев. Молодой ещё тренер Карло Анчелотти считал Баджо проводником своих идей. Кубок Италии, два Кубка УЕФА , Суперкубок страны. И всё это добыто при непосредственном участии Дино. Не было только скудетто.

Желание стать чемпионом Италии и подтолкнуло Дино к переходу в «Лацио». Увы, не вышло. Опоздал он, в отличие от Хуана Себастьяна Верона, товарища по «Парме». Ещё и Свен-Горан Эрикссон в Англию уехал. Возраст тоже давал о себе знать. Дино перешагнул тридцатилетний барьер. Вице-чемпион мира и трёхкратный триумфатор Кубка УЕФА стал всё реже и реже попадать в основу «орлов». Ничего не вышло из отъезда в английскую Премьер-Лигу. Заиграть в «Блэкберне» не получилось.

Дино вернулся в Италию доигрывать. Примечательно, что последний матч в карьере он сыграл в футболке «Томболо» – команды из родного города. Было это в 2006 году. Тренером Баджо не стал. Выступает в роли эксперта и играет за ветеранов. Причём неплохо. Видимо, поспешил с уходом. Из «Пармы» и из большого футбола вообще.