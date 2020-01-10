Чемпионский «Лацио». Где они сейчас?

сегодня, 15:14

Клубу исполнилось 120 лет, а последнему Скудетто будет двадцать. «Соккер.ру» вспоминает создателей большого успеха.

На границе веков «Лацио» собрал невероятно звездный состав, с легендами футбола и Серии А на поле. Но где они сейчас, как выглядят и чем занимаются? Пошли в гости к чемпионам!

Лука Маркеджани (вратарь, 53 года)

Маркеджани отдал «орлам» десять лет, добрался до вершины – сделал золотой дубль и взял Кубок Кубков, а теперь работает экспертом на ТВ. А еще следит за карьерой 23-летнего сына Габриэле – тоже вратаря, из «Новары». Иногда встречались на работе, когда младший играл за СПАЛ :

Марко Баллотта (вратарь, 55 лет)

Самый возрастной игрок Серии А – выступал до 44 лет, и ЛЧ – вышел на поле в 43 года и 8 месяцев против «Реала» в Мадриде. Баллотта настолько любит футбол, что после завершения профессиональной карьеры играл в атаке в восьмой лиге. И в Москву на Кубок Легенд заглядывал, и экспертные оценки в Италии раздает.

Алессандро Неста (центрбек, 43 года)

Неста был невероятным защитником, последним великим либеро, ведь в классическом смысле позиция умерла на границе веков. Сандро помог «Лацио» взять 7 трофеев, сыграл 261 матч – легенда клуба. Сейчас тренирует «Фрозиноне» (середняк Серии В) и не забыл поздравить «орлов» с юбилеем:

Паоло Негро (центрбек, 47 лет)

Правый и центральный защитник «Лацио» двенадцать лет выступал за клуб, даже немножко за сборную поиграл. Сейчас работает с юношескими командами то тут, то там. Не очень публичный, но его порой ловят в ресторанах или на выставках фанаты «орлов», и благодаря таким фото можем узнать, как сейчас выглядит Паоло:

Синиша Михайлович (центрбек, 50 лет)

Один из лучших исполнителей штрафных ударов в истории футбола, как вы знаете, стал тренером. К сожалению, у Синиши лейкемия, но серб ведет упорную борьбу и продолжает возглавлять «Болонью». На днях Синиша отпраздновал Рождество в кругу семьи, долгих ему лет жизни вопреки любым прогнозам:

Роберто Сенсини (центрбек, 53 года)

Аргентинец в тридцать лет выглядел так, словно ему 50-ть, а после реального полтинника Роберто Нестор – директор «Ньюэллс Олд Бойз», еще можно узнать. В «Лацио» играл мало, речь скорее о легенде «Удинезе» и «Пармы», но футболист мощный – вице-чемпион мира. Сейчас проводит время с семьей и встречает разных безработных:

Фернанду Коуту (центрбек, 50 лет)

Провел за «Лацио» куда больше матчей, чем Сенсини, но в чемпионском сезоне играл не всегда. Зато в представлениях не нуждается – легенда португальского футбола, титулованный защитник. Тоже катается в Москву на Кубок Легенд, а в свободное от этого время подрабатывает в Федерации Футбола Португалии.

Джузеппе Фавалли (левый защитник, 48 лет)

Рекордсмен «Лацио» по количеству сыгранных матчей ушел в «Милан», чтобы выиграть ЛЧ , но в главном клубе жизни тоже немало трофеев собрал. Джузеппе сейчас интересуют мотоциклы – байкер, встречи с друзьями и любимой племянницей, путешествия, а 8 января отпраздновал день рождения.

Джузеппе Панкаро (правый защитник, 48 лет)

Еще один Беппе в составе того «Лацио». Панкаро сейчас тренирует клуб Серии С – «Пистойезе», а раньше пробовал начать карьеру наставника в других местах. За «орлов» играл долго, отхватить полный набор – 7 трофеев, как у других звезд. Охотно фотографируется с фанатами, которые его узнают:

Матиас Альмейда (опорник, 46 лет)

В «Лацио» аргентинский опорник играл не всегда – 19 игр в Серии А, зато золотую медаль точно заслужил. Сейчас Матиас стал главным тренером – выигрывал чемпионат Мексики с «Гвадалахарой», а теперь возглавил «Сан-Хосе Эртквейкс» из МЛС . Команда выступила слабо, зато дома ждет жена Лусиана и хет-трик из дочерей:

Диего Симеоне (центрхав, 49 лет)

В конце апреля Симеоне исполнится всего 50 лет, а «Эль Чоло» как тренер взял столько же трофеев, как за карьеру футболиста, по 9 штук. В воскресенье может выйти вперед, если обыграет «Реал». Рациональный тренер был бульдогом на поле, пугал соперников «Лацио». А теперь – семейный дядька, трое сыновей и две дочери от второй молодой жены:

Деян Станкович (центрхав, 41 год)

Самый молодой в составе. Еще один мастер, игравший за «Интер» и «Лацио», как и Симеоне, только в обратном порядке – в Милан попал после Рима. Деян – крутой хавбек, который умел все, одних Скудетто в его коллекции шесть штук. Также выиграл Кубок Кубков с «Лацио», ЛЧ – с «Интером» Моуриньо. С 2019 года – главный тренер «Црвены Звезды». Кстати, Деян дружит с Синишей, они кумовья:

Хуан Себастьян Верон (центрхав, 44 года)

Верон оттрубил 2 610 минут в Серии А в чемпионском сезоне, даже больше, чем Неста. Ведьмочка – не ведьмак, именно в женском роде, вырос в большого босса к 44 годам. Вернулся в Аргентину, стал президентом родного клуба «Эстудиантес». В 2009 году выиграл Кубок Либертадорес. Сейчас дела идут не так хорошо, но Верон пытается исправить ситуацию. Вот Маскерано из Китая переманил:

Сержиу Консейсау (правый хавбек, 45 лет)

Бородатого Сержиу вы видели в этом сезоне – его «Порту» играл против «Краснодара», и уступил в квалификации ЛЧ . Зато Консейсау пытается не отпустить «Бенфику» в чемпионате, и в плей-офф ЛЕ с «Байером» сыграет. В «Лацио» во время первого из двух заходов играл нормально, хотя не очень результативно, а теперь строит карьеру тренера, и уже разок опередил «Бенфику» - в 2018 году:

Аттилио Ломбардо (правый хавбек, 54 года)

Забавно, но в 34 года Аттилио выглядел, пожалуй, старше, чем сейчас, через двадцать лет (кстати, день рождения праздновал 8 января, на днях). Набрал немного веса, поседел, но сохранил суровый орлиный взгляд. Был ветераном в том составе, играл мало. А теперь работает ассистентом в сборной Италии:

Павел Недвед (левый хавбек, 47 лет)

Тут или тренеры, или большие боссы в основном – команда фанатов доминирования. Обладатель «Золотого мяча» обязан успешному старту карьеры в Серии А именно «Лацио», а работает сейчас на «Ювентус». Начальника Роналду видим, когда туринцы подписывают новичков, например, Кулушевски:

Фабрицио Раванелли (нападающий, 51 год)

Не из всех звезд «Лацио» выросли тренеры уровня Симеоне. Например, Раванелли – ужасный наставник. Бывший форвард пробовал начать карьеру в «Аяччо» - провалился, пару лет назад вернуться к тренерскому ремеслу в киевском «Арсенале» - снова неудача. Зато семья большая, три сына в доме:

Ален Бокшич (нападающий, 49 лет)

Хорватский форвард выиграл ЛЧ с «Марселем», взял Кубок Кубков с «Лацио», затем два Суперкубка УЕФА – с «Ювентусом» и «орлами». Никогда не считался великим нападающим, но голы важные забивал и трофеи собирал. Пытался работать в тренерских штабах клубов и сборной Хорватии, но неудачно. Время от времени с Аленом фотографируются фанаты, а еще Негро, Бокшич, Фавалли и Гуэрино Готтарди (запасной того «Лацио» - 310 минут на поле) встречались в прошлом году:

Роберто Манчини (нападающий, 55 лет)

Вы знаете, что происходило с Манчини за последние двадцать лет, ведь всегда был на виду. В «Зените» работать не сильно хотел, а вот с Италией выдал крутой отрезок, сыграет на Евро-2020. Странный, конечно, тренер – то густо, то пусто. А вот форвардом был серьезным, пускай в «Лацио» оказался в роли «деда», в последнем сезоне в Серии А не забивал и в основном появлялся со скамейки.

Марсело Салас (нападающий, 45 лет)

А вот Салас отдувался и за себя, и за Манчини – забил 12 мячей в чемпионском сезоне в Серии А, лучший снайпер команды. Сейчас Марсело – муж, отец, а иногда является футбольным экспертом. Чилиец активно держит себя в форме, живет на родине, недавно был на выпускном вечере 18-летней дочери Саты. Все у Саласа хорошо, наслаждается отдыхом в окружении любимых дам:

Симоне Индзаги (нападающий, 43 года)

Как форвард был слабее, чем офсайдорожденный старший брат, как тренер – сильнее. Снова грохнул «Ювентус», что не каждому в Италии удается, взял третий трофей в новой роли. С «Лацио» как нападающий выиграл восемь кубков, и тренером стал интересным, со свежими идеями, особенно в атаке. Один из величайших любителей моделей в истории Серии А с 2018 года официально женат, уже новый Индзаги – Лоренцо, подрастает:

Свен-Горан Эрикссон (главный тренер, 71 год)

Швед до переезда в Англию собрал 7 трофеев с «Лацио». Эрикссон в 2000-м был очень крутым современным наставником, но сейчас сдал, конечно, годы берут свое, пора подумать о пенсии, как у Фабио Капелло. Эрикссон ушел из сборной Филиппин и напрашивался в киевское «Динамо». До этого работал в Китае, но не очень удачно.

Кто ваш любимый игрок из того состава «Лацио»?

Выбор сделать непросто, ведь подобные истории – воспоминания о командах детства, похожи на встречи со старыми друзьями. С отдельными парнями держите связь, о судьбе других узнаете новое время от времени.

А здесь игроки невероятного класса, причем именно что крутые бойцы, как Неста или Недвед. Эти мастера взяли второе и пока последнее Скудетто за 120-летнюю историю «Лацио», так что всегда будут на особом счету у фанатов.

Неста, Михайлович, Симеоне, Верон, Недвед, Салас – мощные футболисты, которые сумели опередить сам «Ювентус», и «Милану» с «Интером» не дали разгуляться.