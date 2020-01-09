Кубок зрительских симпатий

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«Соккер.ру» рассказывает о том, как «Атлетик» проиграл с крупным счётом два финала, но приобрёл тысячи новых болельщиков.

«Атлетик» из Бильбао ещё не был героем блога «Это было недавно...». Нужно восполнить этот пробел и рассказать об уникальном клубе, где играют представители одного народа. До последнего времени играли. В истории «львов», ни разу не покидавших элиту испанского футбола, было немало интересных сезонов, про которые вы, конечно, прочитаете. Но не станем придерживаться хронологического порядка и начнём с событий относительно свежих. А именно с сезона 2011/12.

Богатое наследство

Летом 2011-го в Бильбао произошла смена тренера. Хоакин Капаррос уступил командный пункт аргентинцу Марсело Бьелсе. Который, не являясь баском по крови, сумел стать своим для «Сан-Мамеса». Бьелса понравился своей целеустремлённостью, приверженностью атакующему стилю, а также некоторым безумием, отличающей его от остальных коллег. На родине тренера прозвали «El Loco» – «Бешеный». В послужном списке нового тренера значились победы в чемпионате Аргентины с «Ньюэллс Олд Бойз» и «Велес Сарсфилд», золото афинской Олимпиады, работа со сборными Аргентины и Чили.

Нужно отметить, что Бьелсе досталось хорошее наследство. Капаррос собрал приличную команду, оставалось «довести её до ума». Что и сделал аргентинский специалист. Пора познакомить читателей с футболистами «Атлетика». Ворота защищал опытный Горка Ираисос. В молодости Горка провёл несколько лет в «Эспаньоле». В Ла Лиге играл нечасто, но в еврокубках баск подменял камерунца Карлоса Камени. В сезоне 2006/07, когда «попугаи» добрались до финала Кубка УЕФА , именно Ираисос вынес на себе европейскую кампанию. До уровня сборной Испании Горка не дотягивал, но был вполне добротным вратарём. Его дублёру Раулю Фернандесу доводилось играть нечасто.

Правый фланг был отдан в распоряжение Андони Ираолы, на левом обосновался 19-летний Йон Ауртенехе. Любопытно выглядела пара центральных защитников. Бьелса перевёл в оборону из средней линии Хави Мартинеса, который составил сильную пару с венесуэльским баском Фернандо Аморобьетой. В резерве - Микель Сан-Хосе, Айтор Осио, Борха Элькиса, Койкили дель Кампо, Хаби Кастильо и первый темнокожий баск Хонас Рамальо.

В центре поля обычно выходили три ровесника, - родившиеся в 1989 году Андер Эррера, Андер Итурраспе и Оскар де Маркос. В запасе находились более старшие Игор Габилондо, Карлос Гурпеги, Давид Лопес, Иньиго Перес и Игор Мартинес. Иньяки Муньянин занимал позицию левого атакующего полузащитника, Маркель Сусаета – правого. В центре нападения - Фернандо Льоренте, едва ли не главная звезда в «львином прайде». Усилить атаку могли Ибай Гомес и Гаиска Токеро, игравший под непривычным для нападающего вторым номером.

«Атлетику» хватило одного матча, чтобы пройти в групповой турнир Лиги Европы. Матч с «Трабзонспором» на «Сан-Мамесе» завершился нулевой ничьёй. Неизвестно, как бы всё сложилось на берегах Чёрного моря, но баскам помог скандал в турецком футболе. «Фенербахче» был исключён из Лиги чемпионов за разные грешки, и образовавшуюся вакансию заполнил клуб из Трабзона. Поэтому необходимость в ответном матче отпала, и «Атлетик» автоматически прошёл в групповой турнир.

Бешеные «львы»

Первый тур Ла Лиги, в котором «львы» должны были играть с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу», был перенесен на январь. Команда Бьелсы начала чемпионат матчем с другим столичным клубом – «Райо Вальекано». Ничья на «Сан-Мамесе» - 1:1. Первый гол в сезоне записал на свой счёт рослый опорник Итурраспе. В третьем (фактически втором) туре баски проиграли в гостях «Эспаньолу» 1:2. Голы Муньяина и Сусаеты позволили взять победный старт в групповом турнире Лиги Европы. А в чемпионате всё пошло не так, как хотелось болельщикам «Атлетика». Проиграли дома «Бетису», в гостях «Малаге», свели вничью встречу с «Вильярреалом» на «Сан-Мамесе». «Львы» опустились в зону вылета. Самое обидное, что игра у команды была, а вот результат…

Победа над ПСЖ подняла настроение. Габилондо и Сусаета забили по мячу в ворота стремительно растущего на катарских нефтедолларах парижского клуба. А как порадовал выигрыш в дерби у «Сосьедада», да ещё в Сан-Себастьяне. Льоренте своим дублем доказал, что он не только «Лев Сан-Мамеса», но и покоритель «Аноэты». Любопытно, но единственный гол в составе побеждённых пришёлся на долю защитника Иньиго Мартинеса, который ещё не догадывался, что через несколько лет сменит бело-голубую полосатую футболку на красно-белую, тоже с вертикальными полосами. Выигрыш у соседей позволил «Атлетику» уйти из последней тройки. В следующем туре был обыгран с красивым счётом 3:1 другой сосед – «Осасуна». Первый домашний успех в чемпионате, и «львы» уже в серединке таблицы.

Следом за «Осасуной» в Бильбао пожаловали «красные быки» из Зальцбурга, которые заставили поволноваться. Австрийский клуб вёл в счёте 2:0. Но хозяевам удалось заработать два пенальти, которые уверенно реализовал Льоренте – 2:2.

Удержать победный счёт в Валенсии не получилось, - не хватило двух минут. Зато «Атлетико» в Бильбао не поздоровилось. В течение семи минут Льоренте дважды и Токеро расписались в воротах Тибо Куртуа – 3:0. Мадридцы этот разгром запомнили, занесли в записную книжку.

В Зальцбурге «Атлеттик» выиграл за счёт гола Эрреры. Вернувшийся из «Сарагосы» молодой футболист, фактически единственный новичок сезона, становился всё более значимой фигурой в родном клубе.

«Барселона», защищавшая свой титул в борьбе с «Реалом», приехала в гости за тремя очками. Но «сине-гранатовые» радовались словно дети, когда Лионель Месси в добавленное время сравнял счёт и спас чемпиона от поражения – 2:2. Особенно благодарил аргентинца Жерар Пике, чей автогол едва не подарил «львам» победу. А первый мяч в ворота «Барсы» отправил Эррера.

Ближе к декабрю появилась усталость. Отсюда и некоторые незапланированные потери, например, домашний проигрыш «Гранаде». Поражение в Париже 2:4, напротив, особого сожаления не вызвало. «Атлетик» досрочно выиграл групповой турнир и вышел в 1/16 Лиги Европы. Хорошо шли дела в Кубке Короля. Пройдены «Овьедо», «Адьбасете», «Мальорка». Первый круг «львы» собирались завершить в первой шестёрке. Но вы не забыли про перенесенный на январь первый тур? Визит в Мадрид обернулся крупным проигрышем 1:4. Возможно, в этот момент Бьелса понял, что объять необъятное не получится. Пройти ровно в Ла Лиге не получится, лучше сосредоточиться на кубковых турнирах. Тем более что на домашнем Кубке «Атлетик» прошёл скромный «Мирандес» и вышел в финал.

В Лиге Европы на пути басков встал московский «Локомотив». Первая встреча проходила в Москве холодным февральским вечером. Но гости не замёрзли. Более того, Сусаета с Муньяином на 30-й минуте провернули контратаку, завершившуюся голом Икера. Однако во второй половине встречи Денис Глушаков с пенальти и Фелипе Кайседо с игры обеспечили москвичам победу в первом раунде. Но оставалась встреча в Бильбао, исход которой решил гол Муньяина. Не помогло гостям и удаление Аморобьеты. «Локомотив» сошёл с трассы.

Обыграв ещё раз в чемпионате «Реал Сосьедад», «Атлетик» отправился в гости к «Манчестер Юнайтед». Визит на «Олд Траффорд» не сулил баскам ничего хорошего. Букмекеры принимали ставки на победу гостей с большим коэффициентом. В успех «львов» мало кто верил. Ход встречи только подтверждал прогнозы предсказателей. В середине первого тайма Уэйн Руни добил в сетку мяч, отражённый Ираисосом. Но после этого гола характер игры изменился. Мяч всё чаще гостил во владениях Давида Де Хеа. Испанский вратарь «красных дьяволов» несколько раз помешал согражданам сравнять счёт. Но когда до перерыва оставалось минуты, Де Хеа оказался бессилен против удара Льоренте с 10 метров. Хорош был и голевой пас Ираолы.

Хозяев не смутил «гол в раздевалку». Впереди оставался целый тайм. Но моменты продолжали возникать у ворот хозяев поля. На 72-й минуте Эррера подобрал мяч и нашёл Оскара де Маркоса. А тот был безжалостен – 2:1. На этом беды МЮ не закончились. Де Маркос едва не оформил дубль. Де Хеа помешал. Однако к отскочившему мячу первым успел Муньяин – 3:1. Руни с пенальти несколько подсластил пилюлю, но счёт 3:2 в пользу гостей стал полной неожиданностью для всех. Кроме Марсело Бьелсы, переигравшего самого сэра Алекса Фергюсона.

У МЮ оставался шанс всё исправить в Бильбао, да какое там. Льоренте забил первый мяч. Заброс на его светлую голову сделал Ауртенехе. В середине второго тайма Оскар де Маркос показал, что ему понравилось забивать самому титулованному клубу Англии - 2:0. Гол Руни ничего не мог изменить. «Атлетик» вышел в четвертьфинал на свидание с «Шальке», где играл великий Рауль.

В первом матче, проходившем в Гельзенкирхене, Рауль отправил два мяча в ворота Ираисоса. В первый раз ответил на гол Льоренте, второй раз вывел свой клуб вперед на исходе первого часа игрового времени. Но в оставшиеся полчаса Льоренте, Ди Маркос и Муньяин забили три мяча – 2:4. Ещё лучше, чем на «Олд Траффорд». Тем более что «Шальке», при всём уважении, не «Манчестер Юнайтед».

На «Сан-Мамесе» немецкий клуб дал бой. Клас-Ян Хунтелар и Рауль забили по мячу. Но на их голы «львы» довольно быстро реагировали. Ибай Гомес восстановил равновесие через три минуты, Сусаета через четыре. Ничья 2:2, а стало быть «Атлетик» продолжил движение к финалу. В полуфинал вышли три испанских коллектива – «Атлетик», «Атлетико» и «Валенсия», и один португальский – «Спортинг». Вот он то и достался команде Бьелсы. Между прочим, тоже «львы».

Дела европейские пока отвлекали от чемпионата. «Атлетик» шёл на шестом месте. Надо же было подстраховаться на следующий сезон, а именно – пробиться в Лигу Европы. В хорошем настроении баски отправились в Лиссабон, где проиграли. Хорошо, что вели в счёте после гола Ауртенехе. Но гол, забитый на чужом поле, частично скрасил последствия поражения.

Через две недели две команды «львов» встретились на «Сан-Мамесе». На 17-й минуте Сусаета сочным ударом заставил капитулировать Руя Патрисиу. Бурной оказалась концовка первого тайма. Не успел Рики ван Волфсвинкел восстановить равновесие, как Ибай Гомес снова заставил гостей поставить мяч на центр. Счёт 2:1 держался долго. Зрители начали было готовиться к дополнительной тридцатиминутке, но Льоренте их от этого избавил. А заодно и вывел «Атлетик» в финал Лиги Европы. Туда же пробился почти тёзка – мадридский «Атлетико».

Два раза по 0:3

Два финала впереди – Лиги Европы и Кубка Короля. Можно сорвать джек-пот. И тут Бьелса сделал ошибку, сосредоточившись на решающих матчах и махнув рукой на чемпионат. В Ла Лиге «Атлетик» стал проигрывать всем подряд – и «Реалу», и «Леванте». В итоге десятое место, при том, что команда заслуживала большего.

В финале Лиги Европы, проходившем в Бухаресте, «Атлетико» оказался намного сильнее «Атлетика». На 7-й минуте оборона басков позволила Радамелю Фалькао нанести точный удар. На 34-й минуте снова никто не помешал колумбийцу принять мяч, прицелиться и пробить. Игра была сделана. Во втором тайме Диего довёл дело до разгрома. «Атлетико» вернул себя трофей, а заодно и рассчитался с басками за крупный проигрыш в чемпионате.

Нечто похожее произошло и в финале Кубка Короля, проходившем на мадридском «Висенте Кальдерон». Только там всё решилось за полчаса. Два раза отличился Педро Родригес, а в промежутке между этими голами ворота Ираисоса поразил Лионель Месси. Те же 0:3.

В результате «Атлетик» остался ни с чем. Без Кубка УЕФА , без домашнего Кубка с десятым местом. Зато приобрёл тысячи новых болельщиков. Свежая, искренняя и красивая игра Льоренте, Мартинеса, Эрреры, Муньяина, Сусаеты не оставила равнодушными любителей футбола. Команде Бьелсы сулили большое будущее. Равно как и её участникам.

Но Хави Мартинес был продан в «Баварию» за сорок миллионов. Был отдан в «Сельту» Йон Ауртенехе. Наскучило в Бильбао «льву Сан-Мамеса». Через год Фернандо Льоренте уже был игроком «Ювентуса». Ещё через год перебрался в «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера. Травмы замучили Иньяки Муньяина. Остановились в росте Андер Итурраспе и Андони Ираола. Скис Маркель Сусаета. А главное, через год ушёл Марсело Бьелса. Сезон 2012/13 «львам» не удался, и аргентинец написал заявление об уходе. Удерживать его не стали. Сошла на нет команда, которой сулили большое будущее.