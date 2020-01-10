Ереванский левша

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«Соккер.ру» поздравляет замечательного советского футболиста Хорена Георгиевича Оганесяна с днём рождения.

Хорен Оганесян лишь чуточку разминулся с великим «Араратом», сделавшим дубль в 1973 году. Коренастый левша дебютировал в составе ереванцев в 1974-м. Постепенно золотое поколение сошло со сцены, но Хорен Оганесян долгое время являлся первой скрипкой лучшей команды Армении. Были годы, когда Оганесян тащил «Арарат» на себе.

Оганесян мог и не стать футболистом. Более того, не должен был им становиться. Отец – известный армянский тяжелоатлет мечтал, что и сын пойдёт по его стопам. Но Хорен ослушался и избрал футбол, не менее популярный, чем штанга.

Весьма странно, но «Арарат» долгое время не замечал, что в республике растёт такой футбольный талант. Хорен выиграл турнир детских команд «Кожаный мяч» в составе команды «Ани», играл за юношескую сборную Армении, но главный клуб республики спохватился и вспомнил об Оганесяне, когда тот чуть не уехал в Москву. Тренер юношеской сборной СССР Евгений Лядин разглядел в Хорене недюжинный талант и рекомендовал ему выступать в серьёзной команде. И когда московское «Динамо» уже ожидало Оганесяна, «Арарат» решил пригласить Хорена. В первом же своем сезоне молодой полузащитник помог ереванцам выиграть Кубок СССР .

Забивал много для полузащитника – на счету Оганесяна более ста голов, причём подробности большинства из них Хорен Георгиевич помнит до сих пор. Помнит, например, что свой первый взрослый мяч в составе «Арарата» он забил головой при своём скромном росте. Что два мяча в ворота исландцев он положил своей «нерабочей» правой ногой. Но большинство мячей в ворота соперников он отправлял своей волшебной левой.

Игроком сборной Хорен Оганесян стал при Константине Бескове. Возможно, Константин Иванович пожалел, что не давал ереванцу много игрового времени на Олимпийских играх, - летом восьмидесятого года Хорен находился в потрясающей форме. История, конечно, не терпит частицу «бы», но кто знает, как бы сложился футбольный турнир московской Олимпиады, не пропусти Хорен Оганесян полуфинальный матч с командой ГДР . Может, именно техники и выдумки Хорена не хватило в той игре. Но травма помешала Оганесяну выйти на поле. Зато в утешительном финале с югославами Оганесян сыграл и забил один из двух мячей. Олимпийским чемпионом не стал, зато прославился, как один из самых ярких отечественных футболистов. Долгое время Хорен Оганесян был не только лидером «Арарата», но и достойно представлял свою республику в сборной нашей единой страны.

Уже после Олимпиады выучили сложную для них фамилию полузащитника и аргентинцы. В ходе подготовки к первенству мира 1982 года сборная СССР дважды встречалась с действующими чемпионами. Обе встречи завершились вничью – 1:1, и оба раза в составе нашей команды забивал Оганесян. А какой мяч положил Хорен уже в финальной стадии чемпионата в ворота бельгийцев – ударом через себя в падении. Этот гол вошёл в число лучших на чемпионате мира в Испании.

Константин Иванович очень любил Хорена и приглашал его в «Спартак», но тот понимал, что переезд в Москву может больно ударит по «Арарату». Ведь на рубеже 70-х и 80-х Оганесяну приходилось едва ли не в одиночку тащить на себе ереванский клуб. Но получилось так, что Оганесян, находящийся в самом расцвете сил, оказался не нужен своему клубу.

В 1982 году главным тренером «Арарата» стал другой выдающийся армянский футболист, лидер чемпионского состава Аркадий Андреасян. Отношения двух великих как-то не сложились. Может, в Андреасяне появилась какая-то ревность к популярности Хорена. Неизвестно.

Андреасяну не нравилось мое растущее влияние в команде, и он настроил группу игроков против меня.

Хорена стали потихоньку выдавливать из команды. Сначала Оганесян лишился капитанской повязки, а в мае 1985 года и вовсе был отчислен из команды. Причем, главный тренер «Арарата» Никита Симонян был против расставания с лидером, но легендарного футболиста и тренера не услышали. Видимо, Хорен оказался неугоден спортивным властям Армении. Тут тот и вспомнил Оганесян о приглашениях Бескова. Однако переход в «Спартак» сорвался. В республиканской, а потом и в союзной прессе появились статьи, обличавшие Оганесяна. Обвиняли в рвачестве, в том, что поставил свои личные дела выше командных. Конечно, всё это чепуха. Хорен верой и правдой служил ереванцам в непростые для клуба годы. Дело кончилось дисквалификацией - замечательный игрок был отлучён от футбола в тридцать лет. Так и не сыграл Оганесян в «Спартаке». А ведь мог бы принести немало пользы «красно-белым».

Возвращению Оганесяна в большой футбол помог прощальный матч Олега Блохина в мае 1989 года. Погрузневший, но не потерявший своей фирменной техники и удара полузащитник вышел на поле Республиканского стадиона и показал, что ещё может играть. Выход бывшего капитана «Арарата» не остался незамеченным. Через полгода Хорена позвали в ташкентский «Пахтакор», которым руководил Фёдор Новиков, в прошлом помощник Константина Бескова в «Спартаке». Оганесян с радостью согласился на роль дядьки-воспитателя и помог команде вернуться в союзную высшую лигу.

Я опешил: как же вы можете меня брать после такого огромного перерыва? Он ответил, что верит в меня, после чего я попросил три недели на раздумье. Все это время как угорелый гонял неподалеку от своего дома. Решение-то уже было принято - не мог я устоять перед возможностью доказать кое-что своим недругам. И через три недели поехал в Ташкент, начал готовиться. Сбросил больше десятка килограммов и вернул боевой вес. Жутко тяжело было, но я знал, на что шёл.

Он мог поиграть и за пределами СССР , причём в приличном клубе. Но уже в «вышке» Хорен получил тяжелейшую травму - разрыв ахилла и был вынужден надолго прервать выступления.

Играл за «Пахтакор» - давний знакомый, Василис Хадзипанагис, предложил в Греции хороший контракт. Через три дня вылетать, осталось только сыграть с киевским «Динамо». И минуты за три до конца Олег Лужный сзади так под меня подкатился, что я сразу понял: от ахилла ничего не осталось. Конец карьеры. Полетел в Грецию, Блохин в аэропорту встретил. «Что хромаешь?». К врачу «Олимпиакоса» устроил - так меня заштопали, что лучше прежнего стало.

Но без дела Оганесян не остался. В 1991 году Хорен оказался в симферопольской «Таврии», где стал помощником главного тренера Анатолия Заяева. В выигрыше крымчанами первого чемпионата Украины есть и его заслуга, причем немалая. Но самого Оганесяна в то время в Симферополе уже не было. После распада Союза он вернулся в Армению, где поиграл несколько сезонов в местных клубах. Тренерская карьера Хорена Георгиевича оказалась не столь яркой, как выступления на футбольном поле. Тем не менее, ему есть что вспомнить – и работу с армянским клубом из Ливана «Оменетменом», и победа с «Пюником» в чемпионате Армении, и работа с национальной сборной. Был Хорен Георгиевич снова и в Узбекистане, где возглавил ташкентский «Локомотив». И всё же мы помним его не в деловом костюме тренера или президента, а забивающим красивейшие мячи в футболке с любимым восьмым номером.