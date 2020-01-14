Новый тренер «Барселоны» работал в сборной России по пляжному футболу

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен с 2005 по 2006 год входил в штаб сборной России по пляжному футболу, об этом рассказали на официальной странице «Пляжный футбол России» в Инстаграме.
Кике возглавил «Барселону». Поздравляем! А вы знали, что новый главный тренер сине-гранатовых начинал карьеру в пляжном футболе, а также был помощником Николая Писарева в тренерском штабе сборной России в 2005–2006 годах. Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол.
▫️ Кике Сетьен возглавил ФК «Барселона»!🇪🇸🔵🔴 🔥 Поздравляем!🥳 ▫️ А вы знали, что новый главный тренер сине-гранатовых @fcbarcelona начинал свою карьеру в пляжном футболе🏖, а также был помощником Николая Писарева в тренерском штабе сборной России🇷🇺в 2005-2006 годах?!🔥😮 ▫️ Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол!😎🤫 ▫️ @laliga @fcbarcelona @sefutbol @beachsoccer_es #barcelona #barca #барселона #THISISBEACHSOCCER #BSRussia #Сборнаяроссии #Россия #teamrussia #этопляжныйфутбол #beachsoccer #Beachsoccerrussia #iambeachsoccer #wearebeachsoccer #bsww #2020