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Новый тренер «Барселоны» работал в сборной России по пляжному футболу

сегодня, 12:32

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен с 2005 по 2006 год входил в штаб сборной России по пляжному футболу, об этом рассказали на официальной странице «Пляжный футбол России» в Инстаграме.

Кике возглавил «Барселону». Поздравляем! А вы знали, что новый главный тренер сине-гранатовых начинал карьеру в пляжном футболе, а также был помощником Николая Писарева в тренерском штабе сборной России в 2005–2006 годах. Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▫️ Кике Сетьен возглавил ФК «Барселона»!🇪🇸🔵🔴 🔥 Поздравляем!🥳 ▫️ А вы знали, что новый главный тренер сине-гранатовых @fcbarcelona начинал свою карьеру в пляжном футболе🏖, а также был помощником Николая Писарева в тренерском штабе сборной России🇷🇺в 2005-2006 годах?!🔥😮 ▫️ Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол!😎🤫 ▫️ @laliga @fcbarcelona @sefutbol @beachsoccer_es #barcelona #barca #барселона #THISISBEACHSOCCER #BSRussia #Сборнаяроссии #Россия #teamrussia #этопляжныйфутбол #beachsoccer #Beachsoccerrussia #iambeachsoccer #wearebeachsoccer #bsww #2020

Публикация от 𝐁𝐒𝐑𝐮𝐬𝐬𝐢𝐚 ⭐️⭐️ (@beachsoccerrussia)

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 12:38
Значит точно приведёт гнома и его кампанию в испанский пердив.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:36
Ученик превзошёл учителя))
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