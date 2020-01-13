Домашние питомцы футболистов. Огромная собака Месси, кот Салаха и другие животные

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Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

«Соккер.ру» расскажет о домашних питомцах известных футболистов.

Форвард «Барселоны» Лео Месси со своей собакой. Её зовут Халк.

Оцените размер пса. Рядом Чиро, сын Лео.

Спайк и Венди, питомцы нападающего «Ювентуса» .

В одном из недавних выпусков мы рассказывали о том, что легенда «Зенита» Малком завел пёсика. Предлагали назвать его Газпромом, но имя собачки пока неизвестно.

Впрочем, для жизни в России подойдет и медведь. Недавно бразилец посетил зоопарк, это не его домашние животные.

У игрока «Ман Сити» 2 чемпионских титула АПЛ и 2 пса. Совпадение? Не думаем!

На этом фото можно понять, кого из своих питомцев хавбек «Арсенала» любит сильнее.

Шутка. Черную собаку зовут Бальбоа и она может водить автомобиль.

Лидером нашей подборки является форвард «Баварии» . У него есть кролики, собака и лошадь.

Сын защитника «Реала» Марсело вместе со своими друзьями.

, одноклубник Марсело, вместе с дочкой и золотистым ретривером по имени Дилан.

Хавбек «Барселоны» использует свою собаку вместо подушки.

Полузащитник «Реала» Иско - владелец крупного питомца.

Всего у испанца четыре собаки, одну из них зовут Месси, как думаете какую?

Аляскинский маламут - любимец семьи защитника «Зенита» .

Нападающий «Интера» отбивается от своих собак Атома и Хамбера. Практически такая же ситуация и с зарплатой футболиста.

Смый музыкальный футболист Европы . Это фото могло бы стать обложкой для его альбома.

Саинт, собака игрока МЮ .

Мы старались подобрать свежие и актуальные фото, но стоит напомнить, что в 2013 году итальянец завел себе карликовую свинью.

Finally my little pig arrived! She is only 2 month old! Is a she but i called her SUPER! ;-) pic.twitter.com/6rMaRE9wox — Mario Balotelli (@FinallyMario) August 9, 2013

Впрочем, на данный момент мы не смогли узнать судьбу необычного питомца. Сейчас у Марио живет пёс.

Это конечно милые фото, но пора задаться вопросом: а где коты? А они по количеству упоминаний в социальных сетях футболистов похожи на голкиперов во время матчей. Очень уж мало!

Полузащитник «Ман Сити» со своим питомцем.

Он может приносить мяч! Практически как Фернандиньо.

Форвард «Ливерпуля» Мо Салах. Не зря в Египте поклонялись кошкам.

Голкипер «Монако» охраняет ворота, а его кот - форму футболиста.

Полузащитнику «Интера» также нравятся кошки.

А какие у Вас домашние животные?