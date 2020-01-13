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Домашние питомцы футболистов. Огромная собака Месси, кот Салаха и другие животные

сегодня, 05:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
Санчес Алексис
Санчес Алексис
Нападающий

«Соккер.ру» расскажет о домашних питомцах известных футболистов.

Форвард «Барселоны» Лео Месси со своей собакой. Её зовут Халк.

Оцените размер пса. Рядом Чиро, сын Лео.

Спайк и Венди, питомцы нападающего «Ювентуса» Федерико Бернардески.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spike&Wendy #TrueLove 🐶🐶❤

Публикация от Federico Bernardeschi (@fbernardeschi)

 

В одном из недавних выпусков мы рассказывали о том, что легенда «Зенита» Малком завел пёсика. Предлагали назвать его Газпромом, но имя собачки пока неизвестно.

Впрочем, для жизни в России подойдет и медведь. Недавно бразилец посетил зоопарк, это не его домашние животные.

У игрока «Ман Сити» Александра Зинченко 2 чемпионских титула АПЛ и 2 пса. Совпадение? Не думаем!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

На этом фото можно понять, кого из своих питомцев хавбек «Арсенала» Месут Озил любит сильнее.

Шутка. Черную собаку зовут Бальбоа и она может водить автомобиль.

Лидером нашей подборки является форвард «Баварии» Томас Мюллер. У него есть кролики, собака и лошадь.

 

 

Сын защитника «Реала» Марсело вместе со своими друзьями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rolézin com os Dawgs 🤟🏾 Lola...Thaig...Nalla

Публикация от Marcelo Vieira Jr. (@marcelotwelve)

Хамес Родригес, одноклубник Марсело, вместе с дочкой и золотистым ретривером по имени Дилан.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más momentos así.

Публикация от James Rodríguez (@jamesrodriguez10)

Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич использует свою собаку вместо подушки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi almohada..😁 mi mejor amigo.!😍🐶 #nuno #mejoramigo @raquel_mauri😘

Публикация от Ivan Rakitic (@ivanrakitic)

Полузащитник «Реала» Иско - владелец крупного питомца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terra Territa Terra!💃🏻

Публикация от Isco Alarcon Suarez (@iscoalarcon)

Всего у испанца четыре собаки, одну из них зовут Месси, как думаете какую?

Аляскинский маламут - любимец семьи защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

Нападающий «Интера» Алексис Санчес отбивается от своих собак Атома и Хамбера. Практически такая же ситуация и с зарплатой футболиста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🐶🐶

Публикация от Alexis Sanchez (@alexis_officia1)

Смый музыкальный футболист Европы Мемфис Депай. Это фото могло бы стать обложкой для его альбома.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🍂🍁🕴🏽🍁🍂

Публикация от Memphis Depay (@memphisdepay)

Саинт, собака игрока МЮ Маркуса Рэшфорда.

Мы старались подобрать свежие и актуальные фото, но стоит напомнить, что в 2013 году итальянец Марио Балотелли завел себе карликовую свинью.

Впрочем, на данный момент мы не смогли узнать судьбу необычного питомца. Сейчас у Марио живет пёс.

Это конечно милые фото, но пора задаться вопросом: а где коты? А они по количеству упоминаний в социальных сетях футболистов похожи на голкиперов во время матчей. Очень уж мало!

Полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брюйне со своим питомцем.

Он может приносить мяч! Практически как Фернандиньо.

Форвард «Ливерпуля» Мо Салах. Не зря в Египте поклонялись кошкам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mohamed Salah (@mosalah)

Голкипер «Монако» Даниэль Субашич охраняет ворота, а его кот - форму футболиста.

Полузащитнику «Интера» Борхе Валеро также нравятся кошки.

А какие у Вас домашние животные?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А у вас какие домашние животные?

Публикация от Дмитрий Комбаров (@kombarov_23)

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Trepanator
Trepanator
сегодня в 05:54
Похоже Рахитский собаку любит больше чем семью
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