Домашние питомцы футболистов. Огромная собака Месси, кот Салаха и другие животные

«Соккер.ру» расскажет о домашних питомцах известных футболистов.
Форвард «Барселоны» Лео Месси со своей собакой. Её зовут Халк.
Оцените размер пса. Рядом Чиро, сын Лео.
Спайк и Венди, питомцы нападающего «Ювентуса» Федерико Бернардески.
В одном из недавних выпусков мы рассказывали о том, что легенда «Зенита» Малком завел пёсика. Предлагали назвать его Газпромом, но имя собачки пока неизвестно.
Впрочем, для жизни в России подойдет и медведь. Недавно бразилец посетил зоопарк, это не его домашние животные.
У игрока «Ман Сити» Александра Зинченко 2 чемпионских титула АПЛ и 2 пса. Совпадение? Не думаем!
На этом фото можно понять, кого из своих питомцев хавбек «Арсенала» Месут Озил любит сильнее.
Шутка. Черную собаку зовут Бальбоа и она может водить автомобиль.
Лидером нашей подборки является форвард «Баварии» Томас Мюллер. У него есть кролики, собака и лошадь.
Сын защитника «Реала» Марсело вместе со своими друзьями.
Хамес Родригес, одноклубник Марсело, вместе с дочкой и золотистым ретривером по имени Дилан.
Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич использует свою собаку вместо подушки.
Полузащитник «Реала» Иско - владелец крупного питомца.
Всего у испанца четыре собаки, одну из них зовут Месси, как думаете какую?
Аляскинский маламут - любимец семьи защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.
Нападающий «Интера» Алексис Санчес отбивается от своих собак Атома и Хамбера. Практически такая же ситуация и с зарплатой футболиста.
Смый музыкальный футболист Европы Мемфис Депай. Это фото могло бы стать обложкой для его альбома.
Саинт, собака игрока МЮ Маркуса Рэшфорда.
Мы старались подобрать свежие и актуальные фото, но стоит напомнить, что в 2013 году итальянец Марио Балотелли завел себе карликовую свинью.
Впрочем, на данный момент мы не смогли узнать судьбу необычного питомца. Сейчас у Марио живет пёс.
Это конечно милые фото, но пора задаться вопросом: а где коты? А они по количеству упоминаний в социальных сетях футболистов похожи на голкиперов во время матчей. Очень уж мало!
Полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брюйне со своим питомцем.
Он может приносить мяч! Практически как Фернандиньо.
Форвард «Ливерпуля» Мо Салах. Не зря в Египте поклонялись кошкам.
Голкипер «Монако» Даниэль Субашич охраняет ворота, а его кот - форму футболиста.
Полузащитнику «Интера» Борхе Валеро также нравятся кошки.
А какие у Вас домашние животные?