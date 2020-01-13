Вперед летит у «Локомотива»… кто?

«Локо» провалил концовку осенней части сезона, и «Соккер.ру» называет одну из очевидных причин.
В середине января клубы РПЛ начинают выходить из отпусков, чтобы начать подготовку к решающему отрезку сезона в чемпионате. У каждой команды, даже у «Зенита» из-за неудачи в Лиге чемпионов, должна присутствовать легкая или тяжелая неудовлетворенность собой из-за выступлений во второй половине 2019 года. Не минула чаша сия и «Локомотив», который завершил прошлый год катастрофической серией.
Унылая пора, очей разочарованье…
В последних десяти матчах 2019 года «Локомотив» одержал одну победу, обыграв новичка в РПЛ «Тамбов» в непростой игре со счетом 3:2. Победу из пасти «волков» пришлось буквально вырывать, хотя по ходу игры железнодорожники вели со счетом 2:0. В оставшихся матчах «Локо» потерпел 7 поражений и дважды сыграл вничью. Впечатляет разница забитых и пропущенных голов — 8:21.
Сходу сразу и не скажешь, где большие проблемы — в обороне или в атаке? Очевидно, что защитники перестали «ловить мышей», очень плох был поздней осенью и в начале зимы Ведран Чорлука, есть ощущение, что Бенедикту Хеведесу надоело в России, сообщают даже о переговорах с «Кельном», при этом Соломон Кверквелия, который еще недавно был столпом обороны и вызывал интерес у клубов АПЛ, прикипел к скамейке.
Не лучше дела идут и в атаке: из жалких восьми голов в последних десяти матчах лишь одним отметился номинальный форвард Эдер. А так по три гола забили Алексей Миранчук и Гжегош Крыховык, а еще разок команде Юрия Семина помог автогол. Еще убедительнее страшный диагноз «импотенция атаки» прозвучит, если вынести за скобки матч с «Тамбовом»: получается 5 голов на девять встреч, всего 4 мяча с игры (один с пенальти), автором трех стал Алексей Миранчук.
Миранчуки не форварды
Самый результативный игрок «Локомотива» в нынешнем сезоне — центральный полузащитник Гжегош Крыховяк, забивший уже 9 голов. Алексей Миранчук отстает на парочку точных ударов, Антон в этом сезоне не слишком результативен, кроме того, у обоих братьев были травмы. И не нужно забывать, что Миранчуки не являются форвардами и не играют на позиции нападающих, странно рассчитывать на них в качестве главной ударной силы в атаке.
Алексей и Антон — специфические игроки, что заставляет переживать об их будущем, если все-таки решатся поехать в Европу: они уже не полузащитники, но еще не нападающие. При этом по самоощущению и поведению на поле скорее форварды, по позиции относятся к средней линии, а восприятие их игровых возможностей меняется от матча к матчу. И это в «Локомотиве», где много заточено под таланты Миранчуков, а теперь вспомните не вполне удачные матчи братьев в национальной сборной. Думается, они уже не один десяток скаутов ввели в заблуждение.
Всему этому есть простое объяснение: Юрий Семин предоставляет Миранчукам максимум свободы, которая иногда раскрепощает, а иногда чрезмерно балует и рождает опасные соблазны для все еще молодых футболистов. На выходе получаем серьезную зависимость «Локомотива» от игровой формы Алексея и Антона, когда они на поле. Ударные выступления братьев позволяют маскировать вакуум в центре атаки, но когда приходит «не день Миранчуков», начинает выпирать неработоспособность стандартного алгоритма доставки мяча в чужие ворота через форварда.
У «Локомотива» нет подходящего нападающего
А все потому, что у «Локомотива» сейчас нет человека, способного квалифицированно исполнять обязанности форварда. Эдер — в принципе малорезультативный нападающий, хотя и маэстро «Золотых голов». Федор Смолов не вырос под руководством Юрия Семина в профессиональном плане: если у команды возникнут проблемы с доставкой мяча в переднюю линию, Федор все так же будет стоять статуей у чужих ворот и ждать, когда ему вложат мяч в ногу или в голову. Есть еще Лука Джорджевич, но он получил тяжелую травму прежде, чем успел убедить в своей состоятельности. Запомнился скорее непопаданием в ворота в матче с «Ростовом», когда чудо-сэйв спиной совершил защитник Чернов.
Однозначно подходил «Локомотиву» Джефферсон Фарфан — неутомимый игрок, который помогал команде создавать преимущество на отдельных участках поля за счет грамотных смещений, а когда приходило время заколачивать гвозди, перуанец ловко открывался в штрафной площади. Даже если не говорить о захвате более широкого диапазона в работе без мяча, Смолову и Эдеру не хватает именно того качества, которое выделяет Фарфана, умеющего изумительно открыться и выйти на ударную позицию коротким рывком. Федя и Эдя статичны и неповоротливы, как медведи.
Нужно точечное приобретение в линию атаки
В обороне опытные игроки, скорее всего, разберутся, возможно, просто к концу года Чорлука устал, а после зимней перезагрузки снова будет в порядке, а вот в передней линии трудно рассчитывать на позитивные изменения без правильного приобретения. Смолов и Эдер уже не изменятся и продолжат стеснять движения подвижной и гибкой команды. Фарфан должен присоединиться к общей группе на втором зимнем сборе, но есть большие сомнения, что весной 35-летний Джефферсон заиграет на уровне, который демонстрировал до травмы крестообразных связок колена, да и врач «Локомотива» говорит, что случай тяжелый, ведь от колена отошел большой кусок хряща, полное восстановление может затянуться до лета.
Усиление нужно подыскивать на трансферном рынке, причем в соответствии с обозначенными параметрами: «Локомотиву» нужен не Комличенко или Соболев, а юркий форвард, способный действовать по всему фронту атаки и заточенный на резкие открывания в штрафной площади. Под это описание вполне подходит японец из белградского «Партизана» Такумо Асано. Парень был на контракте в лондонском «Арсенале», выступал в Бундеслиге, а прошедшим летом перебрался в «Партизан». Асано хороша знакома роль вингера, но в Сербии он выходит в центре атаки, проделывает много рывковой работы и регулярно совершает результативные действия. Не исключено, что «Локомотиву» стоит поближе познакомиться с Такумой, в котором лично заинтересован Юрий Семин.
Это - логичный результат действий руководства, подмахнули Маринато "Дырке" Гильерме космический незаслуженный контракт, позволили даже себя шантажировать (хотя таких игроков за яйки из команды нужно выкидывать), потратили деньги на пафосного любителя малолеток (дочь алкаша вроде несовершеннолетняя еще) Смолова.
Я думаю, что руководство сейчас не будет решать никаких проблем, а попробует перевесить все на Семина, тем паче, что он всегда кристально честно высказывается о проблемах и этим неугоден там многим.
Поэтому летом стоит ждать нового тренера и новый "Локо".
Это - логичный результат действий руководства, подмахнули Маринато "Дырке" Гильерме космический незаслуженный контракт, позволили даже себя шантажировать (хотя таких игроков за яйки из команды нужно выкидывать), потратили деньги на пафосного любителя малолеток (дочь алкаша вроде несовершеннолетняя еще) Смолова.
Я думаю, что руководство сейчас не будет решать никаких проблем, а попробует перевесить все на Семина, тем паче, что он всегда кристально честно высказывается о проблемах и этим неугоден там многим.
Поэтому летом стоит ждать нового тренера и новый "Локо".