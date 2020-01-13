Вперед летит у «Локомотива»… кто?

сегодня, 16:00

«Локо» провалил концовку осенней части сезона, и «Соккер.ру» называет одну из очевидных причин.

В середине января клубы РПЛ начинают выходить из отпусков, чтобы начать подготовку к решающему отрезку сезона в чемпионате. У каждой команды, даже у «Зенита» из-за неудачи в Лиге чемпионов, должна присутствовать легкая или тяжелая неудовлетворенность собой из-за выступлений во второй половине 2019 года. Не минула чаша сия и «Локомотив», который завершил прошлый год катастрофической серией.

Унылая пора, очей разочарованье…

В последних десяти матчах 2019 года «Локомотив» одержал одну победу, обыграв новичка в РПЛ «Тамбов» в непростой игре со счетом 3:2. Победу из пасти «волков» пришлось буквально вырывать, хотя по ходу игры железнодорожники вели со счетом 2:0. В оставшихся матчах «Локо» потерпел 7 поражений и дважды сыграл вничью. Впечатляет разница забитых и пропущенных голов — 8:21.

Сходу сразу и не скажешь, где большие проблемы — в обороне или в атаке? Очевидно, что защитники перестали «ловить мышей», очень плох был поздней осенью и в начале зимы Ведран Чорлука, есть ощущение, что Бенедикту Хеведесу надоело в России, сообщают даже о переговорах с «Кельном», при этом Соломон Кверквелия, который еще недавно был столпом обороны и вызывал интерес у клубов АПЛ , прикипел к скамейке.

Не лучше дела идут и в атаке: из жалких восьми голов в последних десяти матчах лишь одним отметился номинальный форвард Эдер. А так по три гола забили Алексей Миранчук и Гжегош Крыховык, а еще разок команде Юрия Семина помог автогол. Еще убедительнее страшный диагноз «импотенция атаки» прозвучит, если вынести за скобки матч с «Тамбовом»: получается 5 голов на девять встреч, всего 4 мяча с игры (один с пенальти), автором трех стал Алексей Миранчук.

Миранчуки не форварды

Самый результативный игрок «Локомотива» в нынешнем сезоне — центральный полузащитник Гжегош Крыховяк, забивший уже 9 голов. Алексей Миранчук отстает на парочку точных ударов, Антон в этом сезоне не слишком результативен, кроме того, у обоих братьев были травмы. И не нужно забывать, что Миранчуки не являются форвардами и не играют на позиции нападающих, странно рассчитывать на них в качестве главной ударной силы в атаке.

Алексей и Антон — специфические игроки, что заставляет переживать об их будущем, если все-таки решатся поехать в Европу: они уже не полузащитники, но еще не нападающие. При этом по самоощущению и поведению на поле скорее форварды, по позиции относятся к средней линии, а восприятие их игровых возможностей меняется от матча к матчу. И это в «Локомотиве», где много заточено под таланты Миранчуков, а теперь вспомните не вполне удачные матчи братьев в национальной сборной. Думается, они уже не один десяток скаутов ввели в заблуждение.

Всему этому есть простое объяснение: Юрий Семин предоставляет Миранчукам максимум свободы, которая иногда раскрепощает, а иногда чрезмерно балует и рождает опасные соблазны для все еще молодых футболистов. На выходе получаем серьезную зависимость «Локомотива» от игровой формы Алексея и Антона, когда они на поле. Ударные выступления братьев позволяют маскировать вакуум в центре атаки, но когда приходит «не день Миранчуков», начинает выпирать неработоспособность стандартного алгоритма доставки мяча в чужие ворота через форварда.

У «Локомотива» нет подходящего нападающего

А все потому, что у «Локомотива» сейчас нет человека, способного квалифицированно исполнять обязанности форварда. Эдер — в принципе малорезультативный нападающий, хотя и маэстро «Золотых голов». Федор Смолов не вырос под руководством Юрия Семина в профессиональном плане: если у команды возникнут проблемы с доставкой мяча в переднюю линию, Федор все так же будет стоять статуей у чужих ворот и ждать, когда ему вложат мяч в ногу или в голову. Есть еще Лука Джорджевич, но он получил тяжелую травму прежде, чем успел убедить в своей состоятельности. Запомнился скорее непопаданием в ворота в матче с «Ростовом», когда чудо-сэйв спиной совершил защитник Чернов.

Однозначно подходил «Локомотиву» Джефферсон Фарфан — неутомимый игрок, который помогал команде создавать преимущество на отдельных участках поля за счет грамотных смещений, а когда приходило время заколачивать гвозди, перуанец ловко открывался в штрафной площади. Даже если не говорить о захвате более широкого диапазона в работе без мяча, Смолову и Эдеру не хватает именно того качества, которое выделяет Фарфана, умеющего изумительно открыться и выйти на ударную позицию коротким рывком. Федя и Эдя статичны и неповоротливы, как медведи.

Нужно точечное приобретение в линию атаки

В обороне опытные игроки, скорее всего, разберутся, возможно, просто к концу года Чорлука устал, а после зимней перезагрузки снова будет в порядке, а вот в передней линии трудно рассчитывать на позитивные изменения без правильного приобретения. Смолов и Эдер уже не изменятся и продолжат стеснять движения подвижной и гибкой команды. Фарфан должен присоединиться к общей группе на втором зимнем сборе, но есть большие сомнения, что весной 35-летний Джефферсон заиграет на уровне, который демонстрировал до травмы крестообразных связок колена, да и врач «Локомотива» говорит, что случай тяжелый, ведь от колена отошел большой кусок хряща, полное восстановление может затянуться до лета.

Усиление нужно подыскивать на трансферном рынке, причем в соответствии с обозначенными параметрами: «Локомотиву» нужен не Комличенко или Соболев, а юркий форвард, способный действовать по всему фронту атаки и заточенный на резкие открывания в штрафной площади. Под это описание вполне подходит японец из белградского «Партизана» Такумо Асано. Парень был на контракте в лондонском «Арсенале», выступал в Бундеслиге, а прошедшим летом перебрался в «Партизан». Асано хороша знакома роль вингера, но в Сербии он выходит в центре атаки, проделывает много рывковой работы и регулярно совершает результативные действия. Не исключено, что «Локомотиву» стоит поближе познакомиться с Такумой, в котором лично заинтересован Юрий Семин.