Хакан Шукюр: «Работаю таксистом в США»

Бывший форвард «Галатасарая» и сборной Турции Хакан Шукюр рассказал о своей жизни после завершения профессиональной карьеры.
Напомним, что в 2016 году Турция выдала ордер на арест бывшего футболиста, так как он подозревался в причастности к попытке военного переворота в стране. В свое время Шукюр был депутатом от Партии справедливости и развития в Парламенте Турции, а затем проживал в Калифорнии.
После этого у него возникли проблемы с кофейным бизнесом, и он был вынужден перебраться в Вашингтон, где стал работать водителем такси и продавцом книг.
У меня ничего не осталось. Эрдоган забрал всё у меня. Моё право на свободу, право изъяснения и самовыражения, право работать.
Выступать против главы государства которого поддерживает 90% населения было уж очень глупо,даже Ленин так не поступал а тихо писал книжки и статьи в Швейцарии.
Так же не стоило идти за Гюленом,этот старпер простой рэкетир который прячется за маской богослова.Уверен проблемы с кофейным бизнесом связаны с Гюленом.
Жаль что футболист который был звездой нации и свадьбу которого показывали по прямой линии докатился до этого.
Выступать против главы государства которого поддерживает 90% населения было уж очень глупо,даже Ленин так не поступал а тихо писал книжки и статьи в Швейцарии.
Так же не стоило идти за Гюленом,этот старпер простой рэкетир который прячется за маской богослова.Уверен проблемы с кофейным бизнесом связаны с Гюленом.
Жаль что футболист который был звездой нации и свадьбу которого показывали по прямой линии докатился до этого.
Не нужно в неё ходить....
Не нужно в неё ходить....