Хакан Шукюр: «Работаю таксистом в США»

сегодня, 18:38

Бывший форвард «Галатасарая» и сборной Турции рассказал о своей жизни после завершения профессиональной карьеры.

Напомним, что в 2016 году Турция выдала ордер на арест бывшего футболиста, так как он подозревался в причастности к попытке военного переворота в стране. В свое время Шукюр был депутатом от Партии справедливости и развития в Парламенте Турции, а затем проживал в Калифорнии.

После этого у него возникли проблемы с кофейным бизнесом, и он был вынужден перебраться в Вашингтон, где стал работать водителем такси и продавцом книг.