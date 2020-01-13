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Хакан Шукюр: «Работаю таксистом в США»

сегодня, 18:38

Бывший форвард «Галатасарая» и сборной Турции Хакан Шукюр рассказал о своей жизни после завершения профессиональной карьеры.

Напомним, что в 2016 году Турция выдала ордер на арест бывшего футболиста, так как он подозревался в причастности к попытке военного переворота в стране. В свое время Шукюр был депутатом от Партии справедливости и развития в Парламенте Турции, а затем проживал в Калифорнии.

После этого у него возникли проблемы с кофейным бизнесом, и он был вынужден перебраться в Вашингтон, где стал работать водителем такси и продавцом книг.

У меня ничего не осталось. Эрдоган забрал всё у меня. Моё право на свободу, право изъяснения и самовыражения, право работать.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 19:49
Это, конечно, такой бред.... Никому такого не пожелаю! Даже своим врагам.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:46
Надо же было так вляпаться в эту грязь!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:45
Профукал всё, когда играл, теперь побирается.
Брулин
Брулин
сегодня в 19:44
надеямся такое будет и с Бузовым
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 19:43
Дзюбе на заметку.
beefs
beefs
сегодня в 19:32
Такова жизнь революционеры...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 19:28
Тоже неплохо.
наблюдатель_13
наблюдатель_13 ответил Тага Дага
сегодня в 19:24
Москва тоже Европа,до Уральских гор,считается Европой.
Ну так то и Кавказ Европой считается, но на Кавказе то их почти и нету.
наблюдатель_13
наблюдатель_13
сегодня в 19:23
А Шукюра турки не любят, так как он был в той самой партии, которая хотела провести переворот и которая виновата в погибели простых турецких граждан. Так что Шукюру повезло, что не туалеты в тюрьме моет. А Эрдоган наверное лучший президент из всех президентов больших стран, говорю так, так как знаю как изменилась ситуация в Турции в последние годы, с его приходом, об этом говорят сами турки и они его очень любят. А не любят Эрдогана лишь те кто был против хиджаба в учреждениях да и вообще против Ислама в Турции, так сказать последователи ататюрка.
Тага Дага
Тага Дага ответил наблюдатель_13
сегодня в 19:20
Москва тоже Европа,до Уральских гор,считается Европой.
наблюдатель_13
наблюдатель_13 ответил Тага Дага
сегодня в 19:18
Помню его гол в ворота кажется Бельгии, на чемпионате Европы 2000 году,он прыгнул выше рук вратаря, и забил,а вы тут про прыжок аналду пишите,тут чемпионат Европы, Бельгия, тут чем чемпионат Италии, Сампдория,там защитник даже не прыгнул,и вратарь не вышел...."мужчин" с бабским взлядом...в Европе ценятся....не зря же говорят, гейропа....
Я живу в Европе, возможно здесь геев не больше чем в Москве, даже возможно не больше чем в одном только кремле, там их больше половины! Да и достаточно передач на русском ТВ где ведущие геи, так что тебе до Европы ходить не надо, что бы геев найти.
Ваняра
Ваняра
сегодня в 19:16
Может Бекхэм трудоустроит))
Ваняра
Ваняра ответил Strikers188
сегодня в 19:15
Времени не хватит на высказывания отдельным личностям
eleven LC
eleven LC
сегодня в 19:14
Судьба Шукюра в очередной раз доказывает что политика это грязное дело,хуже проституции!
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 19:03
Помню его гол в ворота кажется Бельгии, на чемпионате Европы 2000 году,он прыгнул выше рук вратаря, и забил,а вы тут про прыжок аналду пишите,тут чемпионат Европы, Бельгия, тут чем чемпионат Италии, Сампдория,там защитник даже не прыгнул,и вратарь не вышел...."мужчин" с бабским взлядом...в Европе ценятся....не зря же говорят, гейропа....
kanuni
kanuni
сегодня в 18:53
Что Шукюр, что Кантер, оба дешевые революционеры.
Выступать против главы государства которого поддерживает 90% населения было уж очень глупо,даже Ленин так не поступал а тихо писал книжки и статьи в Швейцарии.
Так же не стоило идти за Гюленом,этот старпер простой рэкетир который прячется за маской богослова.Уверен проблемы с кофейным бизнесом связаны с Гюленом.
Жаль что футболист который был звездой нации и свадьбу которого показывали по прямой линии докатился до этого.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:50
Политика вещь такая....
Не нужно в неё ходить....
Strikers188
Strikers188
сегодня в 18:48
Ну что, ждём комментарий Озила по поводу ущемления
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 18:42
хороший был игрок, заметный
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