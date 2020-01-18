От Дзоффа до Буффона

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«Соккер.ру» знакомит с теми, кто защищал ворота «Ювентуса» в последние сорок лет.

Сегодня вас ждёт некий симбиоз рубрик «Бригада» и «Это было недавно...». Попробуем представить значительный временной отрезок в истории великого клуба через личности вратарей. Тем более что ворота «старой синьоры» защищали личности. И не только в последние сорок лет.

Почему выбран такой временной отрезок – сорок лет? Во многом произвольно. Если представить всех стражей ворот в истории клуба, то одного материала будет мало. Давайте сосредоточимся на тех футболистах, которых многие читатели могли видеть в деле. Остальные игроки, принадлежащие к предыдущим поколениям, тоже забыты не будут.

Для того чтобы материалы не были чересчур громоздкими, позвольте разбивать их на две части. В первой речь пойдёт о персонажах конца ХХ века, во второй – о вратарях текущего столетия. Но, опять же, подобное разделение может быть условным.

Великий Дино

И всё же в случае с «Ювентусом» позволю себе несколько расширить временные рамки и перенестись на 47 с половиной лет назад. В лето 1972 года, когда вратарём «Ювентуса» стал Дино Дзофф. На момент прихода в «Юве» Дино было тридцать. За спиной два сезона в воротах «Удинезе», четыре – в составе «Мантовы» и ещё пять на последнем рубеже «Наполи». Во всех из них, кроме самого первого, Дзофф был основным. И в клубах, и в сборной. В 1968 году он выиграл с итальянцами чемпионат Европы, первый и пока единственный для «голубой эскадры». Но на клубном уровне Дино ничего еще завоёвывал. Собственно, за трофеями он пришёл в «Ювентус». Где стал символом и душой «Юве». На протяжении 11 лет он бессменно выходил на поле в стартовом составе. За это время Дзофф собрал внушительную коллекцию – шесть скудетто, два Кубка Италии, один Кубок УЕФА . Не просто собрал, а помог «Ювентусу» стать ещё более великим и титулованным. Вот только Кубок чемпионов великому Дино в руки не дался.

Дзофф в первую очередь грамотно и безупречно выполнял свою работу. Мало пропускал, активно руководил обороной, если надо – выручал и вытаскивал матчи. Вроде бы действовал неброско, но от него исходила какая-то сила. Хладнокровный, уверенный и очень надёжный итальянец был одним из лучших вратарей семидесятых. А может, и лучшим, как считали соотечественники Дино. Всемирное же признание к Дзоффу пришло летом 1982 года, когда ему перевалило за сорок. Сборная Италии неожиданно для всех (это не преувеличение, вряд ли кто-то мог предположить такой исход Мундиаля) стала чемпионом мира. И как писал журнал «Крокодил» в августе восемьдесят второго: «Звон медалей, Кубка зов, раньше всех услышал Зофф». (Тогда фамилию итальянского голкипера писали несколько иначе, чем сейчас).

Выиграв Кубок мира, Дино провёл в воротах «Юве» ещё год, после чего объявил об уходе. Дзофф стал сильным тренером. Брал с «Юве» Кубок Италии и Кубок УЕФА , едва не привёл итальянскую сборную к победе на чемпионате Европы 2000 года. Но из-за проблем со здоровьем Дино был вынужден оставить работу тренера и стал экспертом. В этом году легендарному вратарю исполнится 78 лет.

Прежде чем перейти к преемнику Дзоффа в воротах «бьянконери», позвольте упомянуть его дублёров. Массимо Пилони нечасто появлялся в основном составе «Ювентуса» и до прихода Дзоффа. После появления Дино он вообще не выходил на поле. Три года Пилони выдержал, после чего ушёл в «Пескару», где стал основным. А в Турин вернулся Джанкарло Аллесандрелли. Который за три года пребывания в команде однажды заменил Дзоффа и пропустил в неполном матче три мяча.

Лучиано Бодини, имевший за спиной опыт выступлений за «Кремонезе» и «Аталанту», возможно, рассматривался как потенциальный преемник Дзоффа. Лучиано на момент приглашения было 25 лет, а Дино – 37. Ветеран не собирался сдавать полномочий. Бодини сидел-сидел, и в итоге пересидел. Преемником оказался не он. Но в сезоне-1984/85 именно Лучиано был основным стражем ворот в чемпионате Италии, где «Юве» занял только шестое место. Зато Кубок чемпионов туринцы выиграли с другим стражем ворот. Не с Джулио Драго, который за три года пребывания в клубе ни разу не попал в запас.

Полный еврокубковый кавалер

Не рискнул Джованни Трапаттони сделать ставку на Бодини. Вскоре после ухода Дзоффа из «Самбенедеттезе» был приглашён 26-летний в ту пору Стефано Таккони. Рослый, худощавый, вечно небритый Стефано в юности безуспешно пытался пробиться в основу «Интера», но потом играл за клубы из низших дивизионов. Таккони был полным антиподом Дзоффа, что не помешало Стефано надолго обосноваться в воротах «Ювентуса» и заслужить любовь болельщиков.

Таккони полагался в первую очередь на свои силы и не занимался «дрессировкой защитников». Он хорошо играл на линии, на выходе несколько хуже, но отличался желанием сыграть красиво, сорвать аплодисменты. Иной раз в ущерб безопасности ворот. Со Стефано «Юве» стал больше пропускать (но всё равно меньше мяча за игру), однако Кубок чемпионов «старая синьора» взяла с Таккони. Стефано вообще собрал полный комплект еврокубков – ещё и Кубок кубков, Кубок УЕФА , Суперкубок Европы, а также Межконтинентальный кубок. Плюс парочка скудетто и один Кубок Италии.

В сборной Италии Таккони больше сидел на лавочке, нежели играл. Видимо, тренерам он казался чересчур экстремальным. Зато в 1988 году Стефано защищал ворота итальянской команды на Играх в Сеуле. Тренером той команды был не кто иной, как Дино Дзофф.

Стефано Таккони отработал в «Ювентусе» девять лет. Потом перешёл в «Дженоа», где игра у него явно не задалась. Бодини ушёл ещё раньше. В 1989 году он сменил «Ювентус» на «Верону». Тандем распался, и дублёром Таккони стал никому не известный аргентинец Уго Рубини. Ненадолго. В 1990 бригаду пополнили Давиде Мичилло и Адриано Бонаютти. Которые за два года сыграли один неполный матч на двоих – Бонаютти.

Но осенью 1991 года на скамейке был замечен один весьма упитанный молодой человек. Который уже успел получить скандальную известность. Из родной «Ромы» Анджело Перуцци был отчислен за курение марихуаны. Римляне отправили Анджело с глаз долой в «Верону», где он взялся за ум и получил хорошую практику.

Анджело и Микеланджело

Анджело в силу своего телосложения не отличался прыгучестью. Однако обладал потрясающей интуицией. Словно знал, куда полетит мяч. И если Таккони прыгал в воротах как белка, то Перуцци спокойно делал шаг, другой и забирал мяч. Он не стеснялся командовать защитниками, чего не делал Стефано. Кроме того, Анджело был очень хорош в ближнем бою.

Однако место в воротах нужно было завоевать. Никто не обещал Большому Медведю, что именно он примет эстафету из рук Таккони. В 1992 году у Анджело появился соперник по имени Микеланджело. И по фамилии Рампулла. Тридцатилетний голкипер, чем-то напоминавший и внешне, и по игре Таккони. К тому же обладавший приличным опытом. Уроженец Сицилии отыграл три сезона в «Чезене», семь лет в «Кремонезе». Не бог весть какие команды, но всё же. Тем более что у Таккони в биографии тоже были слабенькие коллективы. Перед уходом из «Кремонезе» Микеланджело вошёл в историю Серии А, став первым вратарём, забившим с игры. От его рейда в штрафную пострадала «Аталанта».

«Ювентус» начал сезон-1992/93 с Рампуллой, который отыграл на ноль в Кальяри. Но во второй встрече в воротах появился Перуцци. Джованни Трапаттони предпочёл молодого вратаря возрастному и дал Анджело обрести уверенность, почувствовать себя первым номером. 22-летний футболист оправдал надежды. «Ювентус» взял Кубок УЕФА . В чемпионате занял четвёртое место, пропустив неоправданно много – 47 мячей. Но защита и вратарь только притирались друг к другу. Рампулла сыграл всего три встречи и смирился с ролью запасного.

В следующем сезоне распределение ролей осталось прежним. Анджело – первый, Микеланджело – второй. Добавились и третий – весьма возрастной Фабио Марчиторе, и четвёртый – Лоренцо Сквицци. Изменились показатели – Перуцци пропускал намного меньше. «Юве» поднялся на второе место. Правда, остался без трофеев.

Но через год «Ювентус» стал чемпионом, взял Кубок Италии и добрался до финала Кубка УЕФА . А толстяк Перуцци резко повысил свой рейтинг, став вторым после Джанлуки Пальюки – и в сборной, и вообще. В 1997 году после победы «Юве» в Лиге чемпионов Большой Медведь претендовал на звание лучшего вратаря мира. В Италии даже возникли многочисленные группы, спорившие, кто сильнее – элегантный красавец Пальюка или грузный Перуцци. В игре каждого из больших «П» были свои достоинства. Рассудил всех Джанлуиджи Буффон, о котором несколько позже. Тем более что в конце 90-х в карьерах Джанлуки и Анджело наступили чёрные полосы.

Сезон-1998/99 у «Юве» явно не задался. И Марчелло Липпи после первого круга покинул команду, передав бразды правления Карло Анчелотти. А у того не сложились отношения с Перуцци. И уже летом 1999 года Анджело отправился в … «Интер», где заменил ушедшего в «Болонью» Пальюку. «Сине-чёрных» как раз возглавил Липпи, который пожелал видеть в воротах давнего знакомого.

Нужно сказать, что у Липпи ничего не получилось в Милане, и он через год покинул пост тренера «Интера». Чтобы через год вернуться в Турин и сменить там Анчелотти. Перуцци ушёл вслед за тренером. Но не в «Юве», а в «Лацио», где воспитанник «Ромы» пережил вторую молодость. Вернулся в сборную и в 36 лет стал чемпионом мира. Правда, в качестве дублёра Буффона.

Микеланджело пересидел Анджело в «Ювентусе» на три года. В сорок лет Рампулла завершил карьеру. За десять лет служения «старой синьоре» он сыграл в пятидесяти с небольшим встречах. Его устраивала роль дублёра. Моргана Де Санктиса длительное ожидание своей очереди не устроило, и летом 1999 года он демобилизовался из армии и из «Юве», после чего подписал контракт с «Удинезе».

Карло Анчелотти очень хотел видеть в воротах «Юве» Джанлуиджи Буффона, которого прекрасно знал по работе в «Парме». Но летом девяносто девятого сделка не состоялась. Зато в Турин приехали сразу два легионера.

Только две зимы, только две весны

Длинный и очень худой голландец Эдвин ван дер Сар выиграл с «Аяксом» почти всё, что мог. В том числе и Лигу чемпионов. Мог дважды покорить европейскую клубную вершину ещё в ХХ веке, но проиграл в серии пенальти Перуцци. И надо же, судьба приготовила Эдвину сюрприз – он стал преемником Толстяка. Голландец провёл в Италии два сезона, о которых потом не вспоминал. Нечего было вспоминать. Ван дер Сар допускал ошибки, не мог сыграться с защитниками и вообще не испытывал удовольствия от Серии А. Без радости была любовь и разлука была без печали. Ван дер Сар без колебаний уехал в скромный английский «Фулхэм», который стал для голландца мостиком в «Манчестер Юнайтед». Свою вторую Лигу чемпионов он покорил в составе команды сэра Алекса Фергюсона.

Далеко не все болельщики «Ювентуса» помнят, что в их команде был и швед Андреас Исакссон. 18-летнего двухметрового скандинава наши в «Треллеборге». Андреас приехал одновременно с ван дер Саром. Одновременно и уехал, не сыграв ни одной встречи за основу. Вернулся в Швецию, набрался опыту и снова пошёл покорять Европу. В истории «Юве» Исакссон занимает ту же нишу, что и Андреа Д’Амико и Эги Марета, также не дождавшиеся дебюта в главной команде.

В 2000 году вратарскую бригаду «бьянконери» пополнили ещё два бойца. Один был уже хорошо известен, несмотря на молодость. В 1999-м Фабиан Карини получил отличную прессу на юношеском чемпионате мира, где он защищал ворота сборной Уругвая. Вскоре Карини играл уже за первую сборную южноамериканской страны. Зачем «Ювентус» боролся за него – до сих пор непонятно. В составе «старой синьоры» он был крайне редким гостем. Был отдан в аренду бельгийскому «Стандарду», а потом продан в «Интер». Поэтому более подробный рассказ о Фабиане читайте в главе про «нерадзурри».

Воспитанник клуба Антонио Миранте долго ждал своего часа – аж восемь лет. Был дублёром Джиджи во время ссылки туринцев в Серию Б. Сыграл около десятка встреч. Потом ушёл в «Сампдорию», но больше запомнился по выступлениям за «Парму» и «Болонью». Сейчас 36-летний Миранте исполняет в «Роме» роль Рампуллы. Тренируется, смотрит футбол и всегда готов помочь.

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Напомним, что ранее «Соккер.ру» опубликовал свою версию символической сборной «Ювентуса» всех времен. Также вы можете проверить свои знания истории «Юве» с помощью специального теста от «Соккер.ру».