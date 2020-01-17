Приказано выжить

17 января 2020, 14:16

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о «Барселоне» Йохана Кройфа.

Первый сезон знаменитого голландца в роли главного тренера «Барселоны» оказался успешным. И не только благодаря Кубку кубков. Однако Йохан старался избежать эйфории, ибо понимал, что второй сезон будет не менее сложным. А то и более.

Здравствуйте, Микаэль и Рональд

Летом команду покинул Гари Линекер. Английский нападающий, не нашедший себя в команде Кройфа, вернулся на родину, где стал игроком «Тоттенхэма». Франсиско Карраско, десять лет верой и правдой служивший «Барсе», отправился во французский «Сошо». Ушли Сальва Гарсия, Хосе Серер, Кристобаль и Ромерито. Объявил об уходе из футбола не игравший больше года ветеран Мигели.

С уходом Линекера и Ромерито образовались две легионерские вакансии (всего можно было использовать трёх иностранцев), которые были заполнены именитыми игроками. У «Ювентуса» был куплен сильнейший датский игрок той поры, атакующий полузащитник Микаэль Лаудруп. Центр обороны (и не только) укрепил Рональд Куман, какое-то время успевший поиграть под руководством Кройфа в «Аяксе». «Барселона» заплатила ПСВ за чемпиона Европы миллиард двести миллионов песет. Ещё несколько игроков были переведены в основу из академии. В их числе оказался 18-летний полузащитник Хосеп Гвардиола.

Андони Субисаррета оставался безоговорочным первым номером. Хуан Карлос Унсуэ терпеливо мирился с ролью второго вратаря, а на должность третьего выдвинулся 17-летний полный тёзка знаменитого испанского певца Хулио Иглесиас.

В обороне справа играл Луис Лопес Рекарте, слева чаще Мигель Солер, реже Хулио Альберто. В центре не подлежало сомнению место Рональда Кумана. Напарники голландца менялись довольно часто – тут и ветеран Хосе Рамон Алешанко, и Рикардо Серна, и оттянутый из средней линии Луис Мийя, и бразилец Алоизио. Справа мог выйти (но не выходил) Дельфи Хели, в центре ещё и Серхи. Весь сезон Кройф искал оптимальную формулу защиты, но так и не нашёл.

С основными полузащитниками всё было более-менее ясно – Хосе Бакеро, Роберто Бонилья, Микаэль Лаудруп, Гильермо Амор, Эусебио Сакристан. Луис Мийя чаще использовался в качестве защитника. В резерве Урбано Ортега, Жорди Роура, Онесимо Санчес и Хесус Лусендо. Хосеп Гвардиола в сезоне-1989/90 на поле не появлялся. Основные нападающие – Хулио Салинас и Айтор Бегиристайн, иногда третьего форварда играл Лаудруп. В резерве Эрнесто Вальверде, Кике Мартин и Антонио Пинилья.

Шаг вперёд, шаг назад

«Барселона», помимо домашних турниров, в сезоне-1989/90 играла в Кубке кубков на правах победителя турнира, а также спорила с «Миланом» за Суперкубок Европы. Начинали же «сине-гранатовые» гостевым матчем с «Вальядолидом». И проиграли 0:2 не самому сильному сопернику. Команда Кройфа извинилась за этот конфуз разгромом «Осасуны» с результатом 4:0. Три из четырёх забили новички – дубль на счету Кумана, Лаудруп ограничился одним голом.

А потом на «Камп Ноу» пожаловала варшавская «Легия». Которую «Барса» намеревалась так же разложить на атомы, как «Осасуну». Но пришлось спасаться. Пропустили в середине первого тайма, потом долго и безуспешно штурмовали ворота Мацея Щесного. Но отец нынешнего вратаря «Ювентуса» капитулировал лишь раз. Отбить пенальти в исполнении Кумана не представлялось возможным. В итоге 1:1, и теперь уже польский клуб выглядел фаворитом в этой паре.

А тут ещё поражение в Овьедо. Кройф смотрел на свою команду и не понимал, что же произошло. Прошлогодняя «Барселона» выглядела куда более зрелой. Хорошо хоть у «Кастельона» выиграли, а то Йохана ожидал непростой разговор с президентом Хосепом Нуньесом.

«Легию» прошли за счёт гола Лаудрупа. И тут же проиграли «Мальорке», после чего провалились на 12-е место. Специалисты стали проводить параллели с командой Терри Венейблса, которая, резво начав, стала довольно быстро выдыхаться.

Многое мог решить матч с «Реалом» на «Камп Ноу». Выиграй чемпион, и неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба Кройфа. Начало – хуже не придумаешь. Уго Санчес любил забивать «Барсе». Вот и сейчас на пятой минуте реализовал 11-метровый. Но Салинас ответил через пять минут, не позволив гостям долго радоваться. Маятник качнулся во втором тайме. В ворота «Реала» были назначены два пенальти. Куман оба раз привёл приговор арбитра в исполнение – 3:1. А потом под горячую руку угодил ещё один столичный коллектив – «Райо Вальекано», разгромленный со счётом 7:1.

Эйфория сошла на нет в Брюсселе, где «Барселона» получила два безответных гола от «Андерлехта». Судил эту встречу «большой друг» советской сборной швед Эрик Фредрикссон. Через две недели «сине-гранатовые» взяли реванш, но со счётом 2:1. На этом поход за Кубком кубков закончился. Зато началась домашняя кубковая кампания. Первый барьер в лице «Атлетика» был взят. Да и в чемпионате дела стали налаживаться. «Барселона» поднялась на второе место и дышала в затылок «Реалу». Но поездка в Мадрид обернулась проигрышем «Атлетико», и чемпион сумел оторваться от преследователя. А после поражения от «Валенсии» команда Кройфа откатилась со второго места на четвёртое. Немалая часть болельщиков понимала, что с чемпионством придётся повременить.

Суперкубок разыгрывался в двух раундах. Первый проходил в Испании и завершился вничью 1:1. На пенальти в исполнении Марко ван Бастена хозяева ответили голом Гильермо Амора. Во второй встрече отыграться не получилось, и гол Альбериго Эвани оказался единственным. Суперкубок остался в Милане.

С одной стороны, барселонцы играли мощно и красиво. Но при этом допускали грубейшие ошибки в обороне – подобно неопытному боксёру, раскрывались, пропускали удар, после чего получали ещё и ещё. Показателен домашний матч с «Севильей». К 75-й минуте «сине-гранатовые» трижды поразили ворота Рината Дасаева, пропустив один гол. Но в оставшееся время андалусийцы не только отыгрались, но и вырвались вперёд 4:3. И таких внеплановых потерь было немало.

Первый круг «Барселона» завершила второй, но «Реал» успел оторваться на шесть очков. Что при двух очках за победу было многовато. Зато рядом с «Барсой» расположились «Атлетико», «Валенсия», «Реал Сосьедад» и «Осасуна». Каждый тур сулил перемены в таблице. Команда Кройфа шла второй вплоть до ответной игры с «Реалом». На «Сантьяго Бернабеу» принципиальные соперники выдали яркий спектакль.

В начале второго тайма «Реал» выигрывал 3:0 – Мичел, Эмилио Бутрагеньо и как же без дежурного в таких встречах гола Уго Санчеса. Но Салинас в течение трёх минут вернул матчу интригу. Неизвестно, как бы всё закончилось, если б не красные карточки, показанные Куману и Алоизио. Отыграться вдевятером было немыслимо. «Реал» выиграл 3:2.

Даёшь Кубок короля

Зато в Кубке короля всё шло хорошо. Убран с дороги «Реал Сосьедад», затем пришла очередь «Валенсии» уступить дорогу идущим в финал. Вторым соискателем Кубка стал «Реал», собравшийся сделать дубль.

Но и для «Барселоны» этот Кубок был особенно ценен. Это и возможность попасть следующей осенью в более престижный и менее сложный Кубок кубков, и оправдаться за не самый удачный сезон. И несколько облегченный финиш. Какая разница, вторым ты финишировал или третьим, если ты с Кубком. И наконец, возможность дать взбучку «Реалу», который уверенно двигался к пятому подряд чемпионству. Пусть знает, что растёт команда, готовая прервать владычество «королевского клуба».

Местом проведения решающего сражения за Кубок стала «Месталья» – домашняя арена «Валенсии». Первый тайм – равная, осторожная борьба. Равновесие нарушили две жёлтые карточки Фернандо Йерро. Вторая была показана перед самым перерывом. На второй тайм «Реал» вышел в меньшинстве и не выстоял. Амор забил первый мяч, а Салинас закрепил победу «Барселоны» в финале Кубка.

В чемпионате Испании «Барселона» финишировала третьей. Отставание от «Реала» составило 11 очков. Два очка барселонцы уступили «Валенсии». Сезон получился сложным, не самым удачным. У Кройфа получалось далеко не всё, и Нуньес иной раз с трудом сдерживал своё раздражение. Но выигрыш Кубка короля всё сгладил. Йохан мог работать дальше над командой своей мечты.

Прекрасно вписались в состав Лаудруп и Куман. Датчанин отдал полтора десятка голевых пасов. Голландец, будучи защитником, забил 14 мячей во всех турнирах. Но нужен был ещё и лидер в линию атаки. Тут и вспомнили про Христо Стоичкова, который демобилизовался из болгарской армии и мог играть за рубежом.