Рождение команды-мечты

вчера, 16:21

«Соккер.ру» рассказывает о возвращении Йохана Кройфа в «Барселону».

Вы уже прочитали, как Луис Арагонес принял «Барселону» осенью 1987 года и вытянул почти проваленный сезон. «Сине-гранатовые» взяли Кубок короля. Однако итоговое шестое место не могло понравиться ни болельщикам, ни президенту Хосепу Нуньесу. Тем более что он изначально воспринимал Арагонеса как фигуру временную.

Кройф вернулся, как и обещал

Иное дело Йохан Кройф. Легенда не только мирового футбола, но и лично «Барселоны». «Спаситель» - именно такое прозвище дали голландцу в столице Каталонии. Было за что. Не только за выигранный после длительного перерыва чемпионский титул. Йохан предпочёл «Барселону», отказав «Реалу», сулившему златые горы, назвал сына каталонским именем Жорди и стал своим по духу. Когда в 1978 году Кройф возвращался в Нидерланды, он пообещал вернуться в Барселону уже в новой роли. Своё слово Йохан сдержал и через десять лет прибыл в город, где его прекрасно помнили.

Перед тем, как возглавить «Барселону», Кройф прошёл хорошую школу в родном «Аяксе». Выиграть чемпионат не вышло, но взял с аяксидами два Кубка страны и Кубок кубков. Если бы Йохан продержался в Амстердаме больше, чем два года, может, и список трофеев был бы более внушительным. Но позвали в «Барсу», и Йохан не смог отказать.

Инициатором возвращения голландца стал Карлес Решак, игравший вместе с Кройфом в семидесятые. Решак помогал Арагонесу в сезоне 1987/88, но не был отправлен в отставку вместе с «Мудрецом», а остался в тренерском штабе. Наверное, это был уникальный случай, когда помощник подобрал себе шефа. В Испании желающих возглавить «сине-гранатовых», точнее, работать с Нуньесом не нашлось, вот Решак и порекомендовал президенту голландца.

Состав «Барсы» был существенно обновлён. Главной потерей стал уход Бернда Шустера в «Реал». На фоне перехода немца в стан злейших недругов потери возрастных Херардо, Виктора Муньоса, Уррути и Хосепа Морайтальи выглядели событиями будничными.

Новичков было немало. Из «Реала Сосьедад» пришли сразу трое – Луис Лопес Рекарте, полузащитник Хосе Бакеро и нападающий Айтор Бегиристайн. У мадридского «Атлетико» купили полузащитника Эусебио Сакристана и нападающего Хулио Салинаса, у «Севильи» – левого защитника Рикардо Серну. Из «Осасуны» прибыл вратарь испанской молодёжки Хуан Карлос Унсуэ. Из молодёжной команды были делегированы в основу полузащитник Луис Мийя и нападающий Гильермо Амор. Вторую легионерскую вакансию, образовавшуюся после ухода Шустера, заполнил бразильский защитник Алоизио. Появился в составе ещё один легионер – парагвайский полузащитник, участник чемпионата мира 1986 года Хулио Сесар Ромеро, он же Ромерито.

И вот что получилось. Основной вратарь – первый номер сборной Испании Андони Субисаррета, а Унсуэ стал его дублёром. Правый защитник - Луис Лопес Рекарте, левый – Рикардо Серна или Хулио Альберто Морено. В центре обороны - капитан Хуан Рамон Алешанко и Алоизио. Но Кройф часто использовал схему с тремя игроками обороны, тогда предпочтение отдавалось бразильцу. Фактически линия обороны была сформирована заново. Резерв – Серхи Лопес, Кристобаль, Сальва Гарсия и Хосе Серер. В средней линии у Кройфа был хороший выбор - Хосе Бакеро, Луис Мийя, Эйсебио Сакристан, Гилермо Амор, Мигель Солер, Роберто Бонильо, Ромерито, Урбано Ортега. Чаще всего «Барса» играла с тремя форвардами – компанию Гари Линекеру составляли Хулисо Салинас и Айтор Бегиристайн. Эрнесто Вальверде и ветеран «сине-гранатовых» Франсиско «Лобо» Карраско довольствовались выходами на замену.

Проверка прочности

Премьера Кройфа пришлась на матч с «Эспаньолом». Судьба дерби решилась в середине второго тайма в течение трёх минут. Бегиристайн распечатал ворота Тома Н'Коно с игры, а Роберто реализовал 11-метровый. После чего команда отправилась в Рейкьявик, где обыграла в 1/16 финала Кубка кубков местный «Фрам» 2:0. Оба раза отличился Роберто. Не стал тянуть с первыми голами за новый клуб Хулио Салинас, сделавший дубль в игре с «Эльче». Подвёл итог встречи Алешанко – 3:0.

В домашней игре с «Валенсией» возникли первые сложности. Роберто сравнял счёт на 87-й минуте и спас команду. Очень некстати, ещё при счёте 0:0, получил красную карточку Алешанко. А потом Кройфу предстоял первый серьёзный экзамен. Матч за Суперкубок с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Чемпион оказался сильнее 2:0. Во втором тайме Мисел и Уго Санчес забили по мячу. Но Кройф не услышал ни слова упрёка.

В ответной встрече «Реал» вырвался вперед на исходе первой четверти матча после гола Эмилио Бутрагеньо. Бакеро сумел сравнять счёт, а потом забить победный гол. Но трофей уехал в Мадрид. В чемпионате же «Барса» шла второй, вслед за «Атлетиком». «Реал» держался пятым, сделав три ничейных результата в пяти стартовых турах.

Гари Линекер, оставшись без земляков, как-то сник. Только в ответной игре с «Фрамом» англичанин наконец-то смог поразить ворота соперника, забив один из пяти безответных голов. Зато радовали Салинас с Бегеристайном. Гол Салинаса в ворота «Реала Сосьедад» принёс победу над басками и вывел «сине-гранатовых» на первую строчку. Мадридский «Реал» тем временем подтянулся на вторую позицию. И вот настала пора третьего Эль Класико в сезоне. Уже в формате Ла Лиги. Соперники сошлись на «Сантьяго Бернабеу».

Первый тайм остался за командой Кройфа, доказательство тому - гол Бакеро. Но после перерыва команда другого голландца Лео Бенхаккера переломила ситуацию. Уго Санчес счёт сравнял, а через минуту Адольфо Айдана отправил второй мяч в ворота Субисарреты. Вышедший на замену Карраско восстановил баланс, но последнее слово осталось за мадридцами – Рафаэль Гордильо принёс «Реалу» победу 3:2, а вместе с ним и первое место в таблице.

Встреча оказалась весьма энергозатратной. Выжатая словно лимон «Барселона» не сумела удержать победный счёт в первом матче 1/8 финала Кубка кубков с польским «Лехом». Ничья 1:1. С таким результатом завершилась и встреча в Познани. Только в серии пенальти «Барса» взяла верх и вышла в европейскую весну.

В чемпионате Испании «Реал» и «Барселона» предприняли попытку убежать от остальных. И это им частично удалось. «Барса» держалась второй, а в 13-м туре смогла догнать конкурента и даже выйти вперёд за счёт большего количества побед. Но стоило «сине-гранатовым» уступить в Бильбао, как снова произошли перемены в верхах. Команда Бенхаккера поднялась на первое место и уже не покидала его. Первый круг «Реал» выиграл, оставшись непобедимым. «Барселона» отставала на два очка, оторвавшись от «Атлетико» на восемь. Это много при двух очках за победу.

«Реал», выигравший три чемпионата подряд, смотрелся солиднее. Что немудрено. Мадридцы выиграли три первенства подряд, а «Барса» находилась в процессе строительства. Однако игра, которую ставил Кройф, болельщикам нравилась. И Линекер тоже больше не выглядел потерянным. Стал снова огорчать чужих вратарей.

Сырость «Барселоны» Кройфа проявлялась в том, что команда могла потерять очки на ровном месте. Например, проиграть дома «Осасуне». Эта неудача во многом предопределила исход борьбы за чемпионство в пользу «сливочных».

В четвертьфинале Кубка кубков «Барса» довольно тяжело прошла датский «Орхус». Линекер принёс минимальную победу в гостях 1:0, на «Камп Ноу» мячей забито не было. Но барьер был взят, и теперь в полуфинале барселонцев ждал софийский ЦСКА . Весьма судьбоносное противостояние. Почему? Узнаете чуть позже.

Подтвердить полномочия обладателя Кубка короля не получилось. Нарвались на «Атлетико». Уже исход первого матча на «Камп Ноу» не предвещал ничего хорошего – ничья 3:3. В ответной встрече «матрасники» выиграли 4:0. Пять мячей из семи в ворота «Барсы» отправил бразилец Балтазар.

Стоичков против «Барсы»

Но перед тем, как завершить поход за домашним Кубком, барселонцы успели провести первый полуфинал с болгарским ЦСКА . Выиграли 4:2, но столкнулись с проблемами, пропустив первыми. Много крови попортил «сине-гранатовым» молодой нападающий гостей Христо Стоичков, забивший оба мяча. Христо отличился и в Софии, но его команда снова проиграла 1:2. В «Барселоне» его запомнили и оценили. Даже хотели приобрести. Однако Христо на тот момент был военнослужащим болгарской армии, и переход пришлось перенести на год.

«Барселона» вышла в финал турнира, где ей предстояло побороться с итальянской «Сампдорией». Решающий матч проходил в Берне. Всего четыре минуты потребовалось Хулио Салинеасу, чтобы забить первый мяч в ворота Джанлуки Пальюки. Лопес Рекарте навесил с правого фланга, Гильермо Амор головой прокинул мяч вдоль ворот, и Салинас с метра поразил цель. Закрепил победу Лопес Рекарте, завершивший контратаку точным ударом в дальний угол – 2:0. Йохан Кройф начал свою работу в роли тренера «Барсы» выигрышем европейского трофея. Светло-серый плащ, в котором Йохан сидел на скамейке, на долгое время стал талисманом голландского специалиста.

В чемпионате команда Кройфа прочно сидела на втором месте. Догнать «Реал» пока не представлялось возможным, но к себе барселонцы никого не подпускали. Так и пришли на финиш. Первым - «Реал», проигравший лишь в чемпионате. «Барселона», набрав на пять очков меньше, заняла второе место. Что было прогрессом на фоне предыдущей шестой позиции. Кройф мог занести сезон в актив даже без Кубка кубков. А уж с европейской победой – тем более.

Ещё не доехали до «Барселоны» Рональд Куман и Христо Стоичков, ещё не был отлажен автоматизм и слаженность в игре футболистов. Но процесс, как говорится, пошёл. Команда-мечта, которая очарует миллионы болельщиков, уже начала создаваться.