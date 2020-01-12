Райан Перекати-Поле

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«Соккер.ру» – о возвращении Райана Бабела в родной клуб.

В первые дни нового года чемпион Голландии укрепил состав. Игроком «Аякса» стал 33-летний нападающий сборной Голландии Райан Бабел. За два года футболист в третий раз сменил место работы.

Вообще Райан – футболист уникальный. Во многих отношениях. Во-первых, он попал в сборную Голландии, не сыграв и десяти встреч за основу «Аякса». Его приглашение выглядело одним из чудачеств тогдашнего шефа «оранжевых» Марко ван Бастена. Знаменитый бомбардир тогда запомнился не только тем, что вызвал в сборную Нидерландов почти весь «Алкмар». Он ещё и привлёк двух юных игроков «Аякса» – Бабела и полузащитника Хедвигеса Мадуро. Но до прихода в сборную ван Бастен тренировал молодёжную команду «Аякса», поэтому хорошо знал возможности двух юношей. Так что в действиях Марко была логика. А когда Райан забил в своём дебютном матче румынам, да ещё в отборочном матче чемпионата мира, то вопросов к тренеру убавилось.

Второй признак уникальности Бабела – его частые скитания. До Николя Анелька или Марио Балотелли он, конечно, не дотягивает. С десяток клубов в его карьере наберётся. Причём с возрастом Райан стал больше склонен к перемене мест. Нидерланды - Англия - Германия - снова Нидерланды - Турция - Объединённые Арабские Эмираты - Испания - Турция - Англия - Турция. И почти все команды расставались с голландцем без особого сожаления и без выгоды для себя. Разве что «Ливерпуль» смог продать Райана в «Хоффенхайм» за 8 миллионов, купив его за 15. Болельщики тоже были не в восторге от игры Бабела. Считали его чуть ли не балластом. Он действительно не самый забивной для нападающего, хотя за пятнадцать лет карьеры разменял вторую сотню голов. Быстр, но прямолинеен. Хорошо играет головой, благо рост позволяет, но, опять же, забивал со второго этажа нечасто. Обладает хорошей техникой, может на скорости обыграть пару-тройку соперников. А потом остановиться в раздумьях – а что же делать с мячом дальше? «Полуфабрикат какой-то. Вроде бы умеет много, кроме одного – не умеет доводить дело до конца. Хорошего понемножку»,- когда-то было написано на форуме болельщиков «Ливерпуля».

Но этот полуфабрикат и бродяга в свои тридцать три года вызывается в сборную. Уже сошли все, кто играл в прошлом десятилетии. Даже более одарённые. А Бабел играет. И даже в «Аякс» вернулся. Тоже уникум.

Позиция Бабела на поле менялась многократно. Начинал он центральным нападающим. В «Ливерпуле» голландца определили на левый фланг. За годы своих скитаний он поиграл и в средней линии. Не удивляйтесь, если увидите Райана в опорной зоне или в обороне. «Универсал», – скажут одни. «Хорошего понемножку», – произнесут другие. И те, и эти будут правы.

Бабел не играл за сборную пять лет. С чемпионата Европы 2012 года. Казалось, что эта страница перевёрнута. Исполнителей в голландском футболе предостаточно. Особенно крайних нападающих. При всём универсализме Бабела эта профессия для него основная. Но Рональд Куман вернул в сборную Райана. И не ошибся. Футболист забил два мяча в ворота сборной Эстонии и был удостоен похвалы от Кумана. «Райану – тридцать два, но он молод и телом, и душой. Потрясающий профессионал».

В «Аякс» Райан пришёл в третий раз. Первый, когда закончил академию самого титулованного клуба Нидерландов, ворвался в состав «аяксидов» и сборную примерно одновременно. В 2012 году «Хоффенхайм» расторг контракт с голландцем, и безработный Райан вернулся домой. Где больше лечился, нежели играл. Поэтому второй аяксовский период карьеры Бабела остался практически незамеченным. Теперь его снова потянуло домой, хотя полгода в «Галатасарае» нельзя назвать неудачными.

Возможно, Райан хочет провести в родном клубе остаток карьеры, выиграть на прощание чемпионат Нидерландов, сыграть за «оранжевых» на первенстве Европы. А может быть, Бабел снова планирует переждать в Амстердаме некоторое время, полечиться, а потом пуститься в очередное путешествие. В каких чемпионатах он ещё не играл? В нашем, например. Так что не удивляйтесь.

Однако заинтересованность в услугах ветерана, а 33-летнего футболиста со стажем в полтора десятка лет уже можно так называть, выразил сам «Аякс». Который арендовал Райана у чемпиона Турции. И переговоры шли весьма непросто. Вот зачем «Аяксу» понадобился воспитанник? Тем более что в атаке у чемпиона всё в порядке. Пока никого не продали. Квинси Промес восстанавливается и, возможно, выйдет после зимнего перерыва. Если бывший капитан «Спартака» продолжит лечиться, то тут Бабел пригодится. В декабре аяксиды испытывали затруднения в атаке. Сможет ли Райан вытеснить Квинси из основы? Если Промес будет здоров и столь же старателен, как осенью, то вряд ли. Дело не только в возрасте. Квинси всё же сильнее.

Может быть, тренерский штаб видит в Райане помощника другому ветерану – Класу-Яну Хунтелару. Хотя Клас-Ян вроде бы не давал повода для недовольства. Проходила информация, что команду может покинуть Хаким Зийех. А это серьёзная потеря. Поэтому амстердамцы взяли опытного футболиста в линию атаки, чтоб снизить риск от потери одного из ведущих игроков.

Скоро чемпионат Голландии возобновится, а там и трансферное окно захлопнется. Вот и узнаем, зачем «Аякс» возвращал своего воспитанника. С не самой однозначной репутацией.