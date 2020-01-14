«Кике, сделайте нам красиво!» У Месси новый подчиненный

сегодня, 10:57

Философия немолодого испанца совпадает с коренным стилем «Барселоны»? «Соккер.ру» готов поспорить.

Впервые за 17 лет «Барселона» сменила тренера по ходу сезона. Что важно знать о Кике Сетьене? Ему 61 год – уже немолодой. Это испанский аналог Сарри, ведь работал преимущественно со слабыми командами, нередко их меняя.

Отличие от Маурицио – не курит и не был банкиром. Сетьен играл в полузащите за родной «Расинг», потом ушел «Атлетико» и в сборную несколько раз вызывался. Затем отвлекся на пляжный футбол, а тренером стал, когда закончились деньги.

Также вам расскажут, что «Лас-Пальмас» с Кике играл смело, и когда этот клуб сохранил прописку в Примере – тренера забрали в «Бетис». Там все хорошо начиналось, была победа 4:3 на «Камп Ноу», потом пошло по стандартному для Сетьена сценарию.

Сарри не случайно упомянут, ведь у испанца тоже непростой характер. У Сетьена репутация приятного дедушки, который помешан на атакующем футболе и контроле мяча, однако с руководством и отдельными игроками конфликты были. Дальше идут поражения и увольнение.

«Бетис» после прорыва на шестое место скатился на десятое. Так почему Сетьена позвали в «Барселону»? Потому что Месси – простой парень с нехитрыми по строению мыслями. Лионель подумал, что раз Хави отказался рисковать новорожденной тренерской репутацией посреди сезона, то нужен парень с ДНК «Барселоны».

Но Сетьен слишком каталонский, до рвоты от приторности. Более того, Кике – адепт культа Месси. Нет никакого унижения в определении, что капитан получил нового подчиненного, а не начальника, ведь Сетьен поклоняется талантам Лионеля. Говорил, что будет реветь, когда аргентинец завершит карьеру.

Кике обожает игру Месси, сто раз публично об этом напоминал. Сетьен стал тренером каталонцев, поскольку его одобрил и сам Лионель – как верного фаната, и даже Хави – конкурент в борьбе за пост. Но не стоит переоценивать слово, которое дал Бартомеу – контракт до 2022 года значит лишь, что Кике согласился уйти без оплаты неустойки после финиша любого из трех сезонов.

Что надо делать? Важны действия нового тренера, когда закончится эра работающих комплиментов – пока Месси и напарников достаточно мотивировать похвалой. И то – не факт, что сработает, ведь у Сетьена есть один существенный минус. Новичок - полный профан в Лиге чемпионов, где своя специфика, одного стиля давно мало, как показал Хосеп с «Баварией» и «Манчестер Сити».

Какой у Зидана и Клоппа упрямый стиль? Играют в ЛЧ от соперников, не только от себя. Но Бартомеу мыслит еще примитивнее, чем Месси, для него даже приглашение Кике – подвиг. Впрочем, и Вальверде не порадовал глубиной. Сейчас многие хвалят тренера на прощание, забывая, что Эрнесто совершил грех Кононова. Когда буквально все вокруг поняли, что Эрнесто не подошел «Барселоне».

Команда ужасно обороняется, слабо играет флангами – или не так, как раньше, если угодно, ошибается в опорной зоне и плоха в позиционных атаках, ведь впереди вся ставка на индивидуальные качества Суареса и Месси. Но Вальверде до вчерашнего дня отрицал очевидные выводы абсолютно всех экспертов. У испанца не хватило мужской чести, чтобы самому уйти после громких провалов.

Эрнесто украл у «Барселоны» время, потенциальные трофеи, а это всё ради денег. Сейчас тренеры не уходят, их не увольняют из-за размеров компенсации за расторжение контракта по инициативе клуба. Так что Вальверде проявил трусость и не проявил любовь к «Барселоне». Сетьен кажется другим человеком, более дерзкий, явный сектант – и культа Месси, и атакующего футбола.

И вот тут главная нестыковка. «Барселона» может стать машиной сбора трофеев при сказочной игре, если влияние Лионеля как раз немного снизится и появится гармония в игре. Фактически Сетьен приходит приручить любимого дракона, попутно разобравшись с известными абсолютно каждому проблемами «Барселоны» - роли Гризманна и де Йонга, оборона, фланги, план «Б» в атаке, и так далее.

Так что поздравления Кике – не каждый 61-летний специалист с нулевым опытом работы на высоком уровне получает в распоряжение «Барселону», однако Сетьен такую сказку наяву заслужил. Но вспомните детские истории – сюжеты там часто жуткие. Так что каталонский клуб поздравлять не спешите. Если получится – все скажут, что так и знали, ведь Кике это владение и короткий пас.

Но все слишком красиво, чтобы не вмешалась реальность. Поэтому и успех Кике встретят «я так и знал», и неудачу после бодрого начала, – если будет без Суареса, тоже примут с такими же словами. «Барселона» сделала жалким Вальверде, и личные качества – каталонцы второй раз подряд ставят на «хорошего парня», не помогли. Важно, как будет действовать клуб, ведь Сетьен не разбирается в дорогих трансферах, а ставку в центр защиты сделать надо.

Также очевидно, что Хави на низком старте – если Кике провалится в плей-офф ЛЧ и отдаст титул в Испании Зидану или Симеоне, Сетьена ждет летнее увольнение. А пока порадуемся, что человек, влюбленный в «Барселону» Кройфа, получил работу. Кике мечтал понять, как работает эта машина, в отличие от Вальверде. Эрнесто после игры за «блаугранас» в нападении спокойно тренировал «Эспаньол».

Такие маленькие штрихи многое рассказывают о людях, ведь Почеттино отказался от приглашения, хотя его точно звали – свободен и имеет больше опыта борьбы на высоком уровне, чем Кике. Но Куман и Хави не рискнули, а Сетьен – смелый. Это один из лучших новаторов Примеры последних лет, возможно – главный. Но в «Бетисе» Кике не получил поддержку в кризисный период и команда развалилась.

В «Барселоне», если за него горой будут Гризманн, Месси, Суарес, де Йонг, Бускетс, Пике, Альба и тер Штеген, может получиться. Как-то этот тренер попросил Лионеля не уходить из футбола до самой смерти или хотя бы играть до 60. Чтобы не умерли надежды «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов, Сетьену нужно быть источником жизни для команды, у которой есть все, кроме магии, которую замечали раньше.

Но не спешите обзывать Кике человеком, который играет в футбол «Барселоны», поскольку это не совсем так. В основе философии Сетьена постулаты Кройфа, а не Гвардиолы. Хосеп душил контролем – «тики-така» была формой защиты, а Кике фанат более рискованной игры. На словах тренеру важен баланс и оборона, а на деле «Бетис» в лучшем сезоне пропустил 61 гол – на один больше, чем забил. Проще говоря, успех Сетьена сейчас зависит от качества прессинга. Если «Барселона» сможет отбирать мяч высоко – все получится.

Но есть одна деталь, которая делает не Кумана, не Хави и не любого другого, но из свободных сейчас – Почеттино, Аллегри или Блана, правильным тренером для «Барселоны». Сетьен – ненормальный. Это настоящий испанец. Например, много раз плакал, когда его любимые футболисты выдавали шикарные матчи. Как часто вы лично плачете от счастья, смотря матчи? Шахматы Кике любит не меньше, чем футбол, а иногда даже больше, короткий пас – его мания.

Сетьена закономерно обожают многие эксперты, ведь этот дед в свитерах – крутой. Баскская фамилия тренера переводится красиво «Жаждущий». Он жаждал понять, как устроен мир, созданный Йоханом Кройфом, и дождался этого дня. Очень рад, что Кике доверились, но как бы «Барселона» Бартомеу его не испортила, когда начнутся игры, пойдут трансферы и конфликты. А вот тут очередь самой важной информации о новом тренере – ненавидит спортивных директоров и владельцев клубов.

Как только Сетьен видит, что перед ним дилетант (по экспертной оценке Кике, конечно же), то впадает в бешенство, как и Сарри с Бьелсой. Фанатики – адепты тактики и мнения, считают, что не стоит подстраиваться под характеристики игроков, а нужно гнуть свою линию, зачастую бескомпромиссную, а также правду-матку высказывают в лицо. «Барселоне» нужен был такой эксперимент, Сетьен скажет о Бартомеу все, что думает, если тот подставит команду.

Вальверде был трусоват для подобных важных в любом клубе балансирующих ветви власти шагов, и под давлением общественности руководство подписало себе оппонента. Кике будет ставить только свой футбол. И если поделится с мощными игроками «Барселоны» смелостью, которой славились простые смертные в «Лас-Пальмас» и «Бетисе», то все получится. Как минимум, появится игра, которая понравится требовательной публике.

Для этого Кике важно стать наставником Месси, не остаться его слепым фанатом. Каталонцам не хватает именно химии, а Сетьен – взрывной реагент для команды, выдавшей худший старт в Ла Лиге за 11 лет, безвольно влетевшей «Ливерпулю», отдавшей кубок «Валенсии» и проигравшей в Суперкубке «Атлетико».