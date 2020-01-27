«Наполи» остановил бывшего

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Небезупречность всегда добавляет интриги. «Ювентус» мог уйти в отрыв, но вместо этого позволил к себе приблизиться. «Соккер.ру» - о проигрыше команды Маурицио Сарри.

Возвращение Сарри в Неаполь – само по себе жаркое событие. Горячая неаполитанская публика, которая несколько лет назад боготворила тренера, заставившего верить команду в возможность чемпионства, теперь его проклинает, считая самым главным врагом. Сарри не просто ушел из «Наполи», он оказался в стане конкурента. И пусть сейчас «Ювентус» и «Наполи» уже не являются прямыми соперниками друг другу в турнирной таблице, такой удар фанаты из Неаполя простить не могут.

Очевидно, такой настрой перекинулся и игрокам «Наполи», которые весь сезон не могут начать использовать свой потенциал и регулярно теряют очки из-за огромного количества мелких и крупных индивидуальных и коллективных ошибок. Кажется, чаще «Наполи» никто не пропускал именно из-за собственных ошибок, а не из-за выдающихся комбинаций соперников. Это расстраивает, раздражает, это особенно обидно и досадно.

Об этом говорил сначала Карло Анчелотти, которому такой набор ошибок стоил должности, а теперь говорит и Дженнаро Гаттузо, у которого не получается вернуть собранность команде и заставить перестать ошибаться. Точнее, выходит пока эпизодически. Например, удалось добиться нужного содержания в кубковом матче с невероятно сильным «Лацио», зато в чемпионате ситуация стала еще более аховой. К матчу с «Ювентусом» «Наполи» подходил с тремя поражениями в трех турах. И только предельная собранность могла помочь неаполитанцам остановить туринцев, которые, напротив, набрали ход и стали убегать в отрыв от «Интера» с «Лацио», допустивших осечки в нынешнем туре в виде синхронных ничьих.

Но уже дебют встречи в Неаполе показал, что хозяева настроены не менее серьезно, чем их болельщики. Весь первый тайм «Наполи» не был похож на самого себя образца нынешнего сезона. Команда Гаттузо грамотно двигалась, динамично прикрывала зоны и организованно держала оборону, отвечая в атаке более обостренно. Как следствие – тайм завершился нулевой ничьей, но за первые 45 минут «Ювентус» нанес всего три удара в сторону ворот «Наполи», причем ни разу не попал в створ.

Криштиану Роналду, Гонсало Игуаин и Пауло Дибала были плотно прикрыты. Примерно в такой же манере начался тайм второй – «Наполи» оказывался острее. К тому же «Ювентус» потерял Миралема Пьянича из-за травмы. Сменивший его Адриен Рабьо остроты не внес. Постепенно игра превращалась в противостояние нервов, поскольку все больше становилось ясно, что один гол может либо взорвать игру, либо убить ее.

Игра велась до ошибки. И в девяти случаях из десяти в такой ситуации ошибку в нынешнем сезоне совершила бы оборона «Наполи». Но не в этот раз. Неаполитанцы продолжали сохранять концентрацию, а вот туринцы ошиблись, и Блез Матюиди начал контратаку соперника, которую голом завершил Петр Зелински. Сарри мгновенно попытался встряхнуть команду, менял формацию и исполнителей в атаке, но неаполитанцы теперь получили дозу уверенности и заиграли более цепко, не гнушаясь и мелкими фолами в нужный момент, не забывая о контратаках. Одна из них привела к голу Лоренцо Инсинье в самой концовке.

На это «Ювентус» ответил мячом Роналду, который статистику португальцу подправил, но команде не помог. «Наполи» победил в матче, перед которым все говорило об обратном исходе. Но эта игра лишний раз подчеркнула, что потенциала своего неаполитанцы не растратили. Они умели играть в эффективный футбол и добиваться результата, но почему-то «забыли», как это делается. «Наполи» переиграл «Ювентус» и по статистическим показателям, нанеся 15 ударов против 8, держа мяч более 51 процента времени. Такие флэшбеки вселяют надежду. А подобные поражения «Ювентуса» сохраняют надежду для конкурентов. Все-таки механизм Сарри в Турине дает пробуксовку, это не такая машина, какой казался «Ювентус» в руках того же Массимилиано Аллегри.

Дженнаро Гаттузо (главный тренер «Наполи»): «Я поеду домой и буду думать о поражении от „Фиорентины“, которое было совершенно шокирующим. Сейчас мы обыграли две хорошие команды – это отлично. Но у нас еще есть проблемы, мы далеки от их решения. Надо работать. Я поздравляю ребят с той работой, которую они провели. Нужно продолжать в том же духе и не сдаваться, сосредоточиться на „Наполи“. Не все получалось сегодня, но мы выглядели намного лучше, блокируя и перекрывая ходы соперника, все рассчитывали верно. Меня разозлил гол Роналду, потому что мы не должны ничего упускать. Мы на самом деле пропускаем не так много – в основном из-за отдельных ошибок. Мне нравится стиль с контролем мяча. Так мы можем оказывать давление на соперника и извлекать выгоду из этого. Но атаковать большими силами пока не можем, поскольку недостаточно сбалансированы. Я здесь не так давно, но команда выглядела мазохистами. Она сама себе вредила определенным отношением и поведением. Нас осмеивали и оскорбляли, часто справедливо. Теперь нужно все менять».

Маурицио Сарри (главный тренер «Ювентуса»): «Мы были пассивны на протяжении всего матча, думали, что можем играть в медленном темпе, делая по пять касаний. Это была плохая игра, неправильный подход, психологический настрой. Это не мы. Мы позволили „Наполи“ сделать минимум усилий, чтобы нас победить. Мы к каждому мячу опаздывали, будто все шло в замедленном ритме. Ничего не работало. Но я рад за „Наполи“. Я всегда буду любить эту команду. Если уж приходится проигрывать, то я предпочту помочь „Наполи“ справиться с проблемами. Хотя, конечно, лучше бы они начали побеждать после нашей игры. Отрыв в таблице должен нас больше мотивировать, а не расслаблять. Если это не так, значит, мы еще не готовы».

Итак, в обеих командах упор делают скорее на психологические аспекты игры. Понятно, что малоподвижность и недостаточная острота «Ювентуса» представляет собой плод расслабленности и нехватки эмоционального тонуса. Как и обратное в игре «Наполи». Но вопрос в том, насколько неаполитанцы готовы закрепить такой настрой на любого противника, а не только на «Ювентус». И насколько быстро туринцы смогут понять, что еще рано ходить по полю пешком.