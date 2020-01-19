«Ливерпуль» прощал, но обыграл МЮ

сегодня, 22:13

Победитель ЛЧ обыграл фаворита ЛЕ . «Соккер.ру» рассказывает, как осторожность МЮ определила настроение матча.

Матч мог получиться обоюдоострым и зрелищным в одном случае – если бы команда Сульшера задала высокий темп, сама забила дважды, а фавориту пришлось отвечать. Но все было иначе - «Ливерпуль» дразнил соперника и не пропускал.

Продолжается дивная серия без поражений. Когда «Арсенал» прошел сезон без единой крупной осечки, то у команды Венгера в 38 турах было 12 ничьих. У «Ливерпуля» теперь в 22 матчах 21 победа и только одна мировая – феноменально.

Если команда Клоппа сохранит нынешний темп набора очков, то выйдет на показатель 110 пунктов за чемпионат – лучший результат в истории АПЛ . Они и в прошлом году набрали 97 пунктов, то есть на семь больше, чем легендарный «Арсенал».

Но тогда «Манчестер Сити» выиграл «золото», а сейчас команда Гвардиолы не защитит титул. Неинтересно рассматривать варианты с выкашиванием состава «Ливерпуля» из-за травм и перехода лидера к серии поражений, ведь коллектив изменился.

В принципе, с первого матча Ван Дейка стали другими. Но теперь, когда соперники знают, с кем имеют дело – победителем ЛЧ , «красные» стали еще рациональнее. Плевать для конкретного противостояния, насколько достойно смотрелся сегодня МЮ – а сыграли нормально.

Куда важнее, что у «Ливерпуля» после 22-х матчей теперь 64 пункта, а у «Манчестер Юнайтед» после 23-х поединков - 34. Разница не двукратная, но будет близкой к таковой, если лидер чуть позже обыграет «Вест Хэм» и сравняется с остальными командами по количеству матчей.

Преимущество «Ливерпуля» в сезоне настолько явное, заслуженное и безоговорочное – «Манчестер Сити» может на отрезке в 23 тура отстать на 19 пунктов, что спорить не о чем. К первому в истории клуба чемпионству в эру АПЛ мчится яркий и крепкий локомотив, собранный немецким инженером.

А что же МЮ ? Старательные ребята. Если бы так играл «Борнмут» - хвалили и тренера, и игроков. Но Сульшер тренирует один из богатейших клубов планеты, на подготовку к первому после Фергюсона чемпионству потратили уже миллиард евро. А получили команду, которая называет хорошим первый тайм, за который раз попали в ворота Алиссона.

«Манчестер Юнайтед» притворился организованной командой в Ливерпуле – без шуток старались, молодцы. Но Ван Дейк после подачи с угла поля выпрыгнул выше всех. Вирджил настолько мощный физически, что даже когда ему на плечи запрыгнул Фирмино во время празднования, то голландец не дрогнул. Когда у тебя такие «машины», то легко контролировать матч.

Хотелось себе напомнить во имя интриги, что МЮ не так уж плохо играет против «Ливерпуля» именно на «Энфилд Роуд». И для стиля Клоппа зубастые «автобусы» - неудобные соперники, ведь «красные» тоже любят быстрые атаки и прессинг как их предысторию. Но «Манчестер Юнайтед» с каждой минутой сильнее закрывался, а «Ливерпуль» - давил.

Начало второго тайма показало, насколько команды из разных миров, и хотя потом хозяева привычно охраняли результат, МЮ не забил ни разу. Оказалось, что без Рэшфорда команда Сульшера не создает верные моменты, а если что-то получается – Марсьяль бьет мимо девятки.

Цифровое измерение поединка

4 точных ударов нанесли гости, 5 – хозяева. Реализация «Ливерпуля» сегодня не порадовала их тренера, прощали Де Хеа (по общему количеству выстрелов счет 16:9 в пользу победителя), однако две попытки реализовали, а у соперника КПД равен нулю.

34 выноса от своих ворот совершил МЮ . У «Ливерпуля» таких только 13, то есть фактически давление сработало только у команды Клоппа. Подопечные Сульшера паниковали и прижимались к своим воротам, а «Ливерпуль» контролировал ситуацию.

21 отбор и 10 перехватов у «Ливерпуля». Объяснение, почему МЮ не сыграл вничью и не победил. «Красные» чуть больше владели мячом, чем гости, но при этом именно команда Клоппа собрала суммарно больше оборонительных действий. Фаворит читал игру МЮ , не замечая их старания.

Играли взрослая и юношеская команды?

Если посмотреть строго на структуру игры – гости агрессивно начали матч и провели концовку, на схемы команд – против классики «4-3-3» Сульшер использовал «3-4-1-2» с плавными переходами, то складывается впечатление, что играла взрослая команда – «Ливерпуль», против приличной юношеской – «Манчестер Юнайтед».

Вот только Де Хеа, Магуайр, Шоу, Матич или Фред давно не дети. Но поскольку Сульшер приехал не проиграть – читай, за ничьей, то пришлось опытным футболистам играть эпизодами, рывками. Понятно, что потери сковали МЮ , не имели такой роскоши, как право рисковать. Но огорчило, что был заметен солидный разрыв по командному классу.

«Тоттенхэм», хотя для команды Моуриньо сезон складывается не очень, тоже имеет существенные потери в составе, но смотрелся против «Ливерпуля» взрослее. А вот МЮ играл, как молодежный состав – на желании, причем не пользовались тем, что «красные» явно устали – не первый раз заметно, как команда Клоппа старается перекрыть синхронностью отсутствие свежести.

Конечно, если перевес в один гол, то всегда может случиться ничья, и «Манчестер Юнайтед» снова сыграл бы против «Ливерпуля» нормально – в первом круге счет был 1:1. Но борьбы не было, фаворит вышел получить три пункта, а если бы дождались более смелой игры «красных дьяволов» вместо пятерки в обороне – Де Хеа пропустил бы больше голов по правилам.

А так получили стандартный для нынешнего сезона в АПЛ матч, когда «Ливерпуль» выходит с осознанием, что точно сильнее, чем соперник, и остается не искупаться в высокомерии, а уважительно его придушить. Ван Дейк вовремя открыл счет голам в матче, а поскольку МЮ не создал Алиссону много проблем – результат на табло ожидаемый.

Команда Клоппа заметно мощнее, сильнее, слаженнее. Часть перевеса строится на объективных аргументах? Да, Сульшер без ряда важных игроков не нашел победный баланс. Но называть сопротивление МЮ феноменальным - врать себе. Чтобы держать интерес к поединку на высоком уровне, приходилось придумывать, что вот-вот случится перелом, но «красные» на самом деле все контролировали.

Пока «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» - команды из разных лиг по пиковым скоростям. Одними стараниями и схемой с восемью оборонцами – Фред и Матич не работали на атаку, как и пять защитников, такую огромную разницу не перекрыть. У Клоппа деловитая команда, со стержнем и взрывными отрезками, бледно-кремовые дьяволы их не испугали, а Салах сохранил силы для голевой контратаки в конце.

«Ливерпуль» несколько раз прощал «Манчестер Юнайтед», несколько раз прощали фаворита, но как только хозяин ускорялся – стена «дьяволов» в защите трещала по швам, сыпалась штукатурка, а Де Хеа мысленно молился, чтобы не скушать три безответных мяча. Тридцать первый матч подряд между врагами на «Энфилд Роуд» завершился без разгрома гостей, но «Ливерпуль» не огорчен.