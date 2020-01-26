Крутой и бессмысленный «Атлетико» 

сегодня, 13:15

«Соккер.ру» жаль, что история может завершиться печально, ведь Симоне начал делать грубые ошибки.

«Атлетико» валится на поле

Кубок Испании не относится к любимым турнирам «Атлетико», хотя в 2010 и 2013 годах были в финале, а во втором случае даже выиграли у «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Но в прошлом сезоне вылетели от «Жироны», а сейчас упали ниже, ведь в добавленное время «Леонеса» - клуб из третьей лиги, выбил вице-чемпиона Испании.

На поле у Симеоне появились резервисты? Только отчасти, со всеми опозорились Витоло, Сауль, Корреа и Фелиш. Нестабильность преследует и основу - «Атлетико» переиграл «Барселону» в Суперкубке Испании, но проиграли «Реалу» в финале, причем счет по пенальти – 4:1, а это уже отсылка к моральному состоянию. В Ла Лиге у «индейцев» на 8 пунктов меньше, чем у «Реала» и «Барселоны».

Фелиш – финансовая мина

Если не заиграет – придется продавать лидеров, чтобы компенсировать прокол. И это давит. «Атлетико» мог похвастаться великолепными трансферами. Например, Родри за 25 млн евро из «Вильярреала». Воспитание Тео Эрнандеса – удача. Даже Гризманн за 54 млн евро – великолепная сделка. Облак за 15, Годин за 8, Вилья за 2.1, Коста за 1 млн – много побед. Команда, которая играла в финалах ЛЧ , была финансово выгодной.

Но как только «Атлетико» разжился миллионами от продаж – начали ошибаться. Джексона Мартинеса скинули китайцам, отбили деньги, но Гамейро или Лемар – куда более спорные ставки. И все предыдущие меркнут, когда Симеоне и Сересо одобряют покупку парня за 126 млн евро. Не обманул ли Жорже Мендеш богатый клуб из Мадрида? Жоау пока не готов жечь, как Мбаппе в ПСЖ , а сумма трансфера давит, ведь год назад у «Атлетико» был долг 391 млн евро. Фелиш не зарабатывает, и это опасно.

Клуб покидают Гризманны

Вот серьезно, что Облаку делать в «Атлетико»? Коллекционировать «сухари» в Ла Лиге разве. Зато Ян не выиграл финал ЛЧ , как Алиссон. Облака оценят в 100 млн евро, но кто его за такие деньги заберет? Потерял идеальный момент, чтобы уйти. И Гризманн ушел, пускай в «Барселоне» не получается, хотя есть потребность в голах Антуана после смены тренера и травмы Суареса.

Из «Атлетико» также ушел Годин – «Интер» показался более интересным проектом. Ушел Люка Эрнандес. Родри покинул команду, поэтому новый сезон отличается от предыдущих. Раньше «Атлетико» старался не продавать важных игроков пачками. Могли отдать Турана в «Барселону», но за 34 млн евро, Манджукича – в «Ювентус», но за 24 млн евро. Уходы Диего Косты и Фалькао не ломали команду так, как решение Година, Родри и Гризманна. И Люка Эрнандес мог помочь. Как видите, не все участники верят в успешность проекта «Атлетико».

Остаются в тени двух грандов

«Реал» давно не был таким плохим, как в прошлом сезоне. «Атлетико» его в таблице опередил, но «Барселоне» уступил. Сейчас каталонцы выдали худший старт за 11 лет, но они пока на целых восемь пунктов опережают команду Симеоне. Большой отрыв, если смотреть на результаты «Атлетико» - 8 ничьих и 3 поражения в 20 матчах, то есть осечки чаще, чем в 50 % случаев.

«Реал» и «Барселона» неважно играют, если оценивать весь сезон, не выбирая самые вменяемые отрезки, но оба гранда успешнее, чем «Атлетико». Если бы третье колесо помогало, то в гонках участвовали именно трехколесные велосипеды, как у детей. Стойкость, которая появилась у «Атлетико» - и упрямые, и стадион новый (отсюда долги), и состав звездный, не добавила успешности. Всего один раз были чемпионами Испании в новейшее время.

Стиль команды изучили соперники

«Атлетико» не играет плохо, они бы и «Реал» могли в финале Суперкубка Испании обставить, не будь специального фола Вальверде. Но Симеоне не случайно поддержал Федерико после удаления – понял, насколько это было коварное, но правильное решение. У него самого таких ребят, как Вальверде или Рамос, нет. «Атлетико» застрял где-то посередине – вроде и жесткие, и уже не «автобус», но еще и не «Феррари».

Симеоне годами пытается вывести команду из обороны, но что вы видите? Восемь ничьих – большая беда, многие соперники не пугаются «Атлетико». И хотя такие команды, как «Локомотив», испанцы обыграют, как умеют, и пропускают редко – 14 голов, лучше только «Реал» с 13 ошибками, но их стиль уже не уникальный, не самый современный и не приносит большие трофеи. Футбол идет в атаку, а «Атлетико» остался в защите, хотя «Ливерпуль» успешно соединил обе фазы игры.

Симеоне зря не сменил клуб

Диего создал «Атлетико», он же его и погубит? Не исключено, что создатель команды не сможет стать чемпионом Испании и выиграть Лигу чемпионов с «индейцами». Симеоне говорил, что в будущем хочет возглавить «Интер». Но остался в Мадриде, когда Энрико Сересо предложил ему жирнейший в Европе контракт тренера – соглашение до 2022 года и зарплату 24 млн евро за сезон.

А потом пришлось перестраивать команду, и пока Симеоне не справляется. Например, вы не сможете назвать лидера «Атлетико» по игре. Сауль, если будет нужен какой-то команде за пределами Испании после Евро-2020 – уйдет следующим, но Ньигес не вожак. Мората старается, конечно, даже 7 мячей в Ла Лиге забил, но этого мало, когда у конкурентов Бензема и Месси. Хименесу, Партею, Коке, Корреа, Лоди, Витоло и особенно Фелишу нужно играть намного лучше.

Конечно, «Атлетико» не допускает у своих ворот водопад моментов – лучшие в защите в Ла Лиге, как обычно, но атакуют хуже, чем «Вильярреал». И по реализации сейчас на 12-м месте – колоссальные проблемы в атаке. Стыдно забивать меньше, чем «Осасуна». Игра не всегда есть, перепады заметны – выигрывают у «Барселоны», а потом уступают «Эйбару». Можно объяснять осечки тем, что много новичков и ушли важные люди?

Отчасти, но также правильно выделить ошибки Симеоне. Диего – крутой тренер, один из лучших в мире. Но ему никогда не удавалось настраиваться на большие финалы, у него так себе статистика против «Реала» с Роналду и «Барселоны» с Месси. Возможно, вина Диего не всегда прямая, но давайте подумаем о его будущем. Если бы Симеоне ушел в «Интер» - согласился до Конте, то сейчас воевал бы с «Ювентусом» за титул.

Также был вариант в АПЛ – очевидно, что если бы агент Симеоне вовремя вышел на «Манчестер Юнайтед», то аргентинец получил шанс, поскольку бесхарактерной команде и беззубому богатому клубу точно нужен жесткий, уверенный в себе наставник. С ресурсами «дьяволов» и знаниями английского, если они есть – в отличие от Аллегри, Диего начал учить язык в 2016 году, вполне мог пару лет назад возглавить МЮ , и сейчас занимал бы место «Лестера».

А так Диего ведет за собой третью силу в Испании, и это незавидная роль, поскольку приелась. Впервые за много лет АПЛ круче, чем Ла Лига, и именно в Англии диктуют новые правила игры в футбол. Симеоне допустил ошибку, ведь Гвардиола и Клопп не работают на «Барселону» и «Реал». Диего, наверное, зря остался. «Атлетико», учитывая их возможности, могли найти правильного тренера, пускай не с первой попытки, и все стороны получили новый импульс.

Конечно, после неудач «Атлетико» дома может грохнуть «Леванте», но мы говорим о сезоне в целом. Будет жаль, если Симеоне станет соучастником деградации команды, которую вывел в два финала Лиги чемпионов.

Надежда для фанатов «Атлетико» связана разве что с тем, что Симеоне вправду верен клубу. Могут быть разногласия, однако команда сильная.