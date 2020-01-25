«Барселона» Сетьена. Всё очень плохо

25 января 2020, 20:29

«Соккер.ру» оценивает чемпиона Испании. «Валенсия» - не «Ибица» и впервые за 13 лет дома обыграла фаворита.

Месси мог сыграть вничью с «Валенсией» при счете 1:0, но вся «Барселона» левантийцам по делу проиграла. И каталонцам крупно повезло, что их сегодня не разгромили.

Столько крутых футболистов на поле у Сетьена, а команда плохая. Вся четверка защитников не готова к матчам высокого уровня, а впереди ЛЧ ! Стандартный аргумент, что «Реал» и «Атлетико» не выше в таблице, после таких матчей не работает.

Против «Валенсии» в дебюте сразу нарывались на пропущенный мяч. Снова спас тер Штеген – взял пенальти, который привезли на пару Роберто и Пике (Серхи потерял позицию, а Жерар нарушил правила), но дальше увидели «Бетис» вместо «Барселоны» - пустое владение и ошибки в защите.

Кике правильно делает, что пытается пойти навстречу команде и что применяет свой стиль, однако не хватает в этой каше изюма и кураги. Изюма – в атаке, где потеряли форварда, Луис Суарес важен как человек-функция, и кураги – сладостной надежности обороны.

Конечно же, «Валенсия» слабее, чем «Барселона», но оценивать фаворита нужно было по тому, как реагируют на таких добротных, пускай и не великих соперников. Каталонцы допускали резкие выпады «Лос Чес», и хотя пытались катать мяч, таким подходом не пугали.

«Бетис» порой умудрялся владеть мячом больше 60 % в гостях, но проигрывать 4:0, вот и «Барселона» на чужом поле разочаровала. Как севильцам, так и каталонцам не хватает акцентов в атаке. Мало точных опасных ударов по воротам, игра из-за мелких пасов замедляется, соперник успевает перестроиться.

Де Йонг выпадает, Гризманн не зажигает, Бускетс ожидаемо стал центральной фигурой, но размытая тактика не работает, когда ходят пешком половину матча. «Валенсия» пыталась не уснуть, пока смотрела на пасы «Барселоны», но гости плохо понимали, как забить Доменеку?

При этом разрывы между линиями при контратаках каталонцы оставляли. И «Валенсия» не из пугливых, в Кубке Испании «Барселону» сломали, в чемпионате в домашних матчах не всегда проигрывают, а сегодня впервые с далекого 2007 года выиграли, а каталонцы – провалились.

Новый тренер ставит «тики-таку»?

Нет, ведь «тики-така» - оборонительная тактика. Именно так, ведь смысл игры в старом стиле Гвардиолы заключался в высоком прессинге как основе – «Барселона» забирала мяч на чужой половине или в центре поля, затем убаюкивала соперников количеством передач, а на последней фазе включались форварды. У Сетьена нет командного прессинга – все 6 перехватов (у «Валенсии» их 18) каталонцы сделали на своей половине поля. Также нет завершения – из 4 точных ударов один был опасен, и тот со штрафного. Не играет «Барселона» в «тики-таку», и даже тактику «ложной девятки» не используют, хотя нет Суареса, зато есть Гризманн.

Кто ключевой игрок у Сетьена?

Для самого тренера - однозначно Бускетс. Не Месси, поскольку Лионелю просто разрешили остаться свободным художником – тут ничего нового, не Де Йонг – пока странным образом не вписывается в игру, точно не Гризманн, а именно Серхио. Опорный полузащитник разводит мяч по полю, но при этом нет обострения. Владение Бускетс обеспечивает, а дальше что? Пожалуй, это главный вопрос – есть мысль (стиль, манера игры, подход – как угодно), а нет ее развития. Из 12 ударов «Барселоны» 9 нанес Месси, остальные 12 полевых придумали 3 удара.

Кике смог перестроить защиту?

Ответ на табло. Вернул в основу Умтити – французу теперь не мешают травмы, но «Валенсия» показала, что стоит надавить – получаете тактику под уничижительным названием «стадо». Сетьен никогда не считался мастером постановки игры в защите, но странно, что сами футболисты не собрались после смены наставника. Бускетс не снимает подборы в опорной зоне. И флангами в защите играют ужасно. Ну а отдельно Пике удивляет – Жерар в ужасной форме. Повезло, что пропустили дважды, а не четырежды.

Команде нужны новички зимой?

Усиливать игру некем. Но представьте, что сейчас приезжают Упамекано в центр защиты, Эриксен вместо Артура (Видаля, Ракитича) в центре поля, а Обамеянг – в атаку. Получаете совершенно другую свежую команду, причем важно учесть, что всю тройку каталонцы могут себе позволить. Каждый доступен на рынке прямо зимой, как и Родриго из «Валенсии». В принципе, сейчас неприступного Кулибали, учитывая результаты «Наполи» и разочарование Де Лаурентиса в работе Гаттузо, можно отхватить. Но Бартомеу не привезет Сетьену ценных новичков, ведь не случайно выдал контракт до конца сезона с опцией продления всего на год, а потом – еще на один. Кике нагрузили ответственностью без права голоса – примерно как Тедеско в «Спартаке».

Проблема была не в Вальверде?

Нет, и в тренере тоже. Просто Эрнесто вот так подготовил команду физически – не бегут, а ходят полем. Это не Вальверде согласился, что Гризманна нужно покупать и он впишется. Это Бартомеу решил так поступить, не спросив команду и Месси лично. Именно при бывшем тренере усугубилась прямая зависимость от троих человек – Суареса, Месси и тер Штегена. Причем именно в Ла Лиге вратарь при Вальверде выручал в этом сезоне куда реже, чем сегодня, но в целом остался тем, за кого обычно не стыдно.

Теперь Сетьену нужно перестроить «Барселону» без наконечника Суареса, и это сложно, как видите. Удивляет, что совсем не включились Гризманн и Де Йонг – тут нужно приписывать персональную ответственность, ведь француз смог только слабого соперника в Кубке Испании прибить, а голландец совершенно не помогает в опорной зоне и обороне. Сетьен столкнулся с объективной реальностью, «Барселона» и должна не впечатлять здесь и сейчас.

А фанатов команды должно огорчить и насторожить накануне плей-офф ЛЧ , что новый тренер в своем неумении хотя бы немножко подстроиться под серьезного соперника напоминает Вальверде. А если продолжат упрямо гнуть свою линию владения, то нужно подготовить план «Б», ведь «Валенсия» сегодня не сыграла сказочный поединок, но была опасной и в защите ошибалась редко – оформила закономерную победу, исходя из того, что «Барселона» подставилась.

Не сложилось впечатление, что встречались команды с разницей в 12 пунктов в таблице Ла Лиги до этой игры, и в 9 – после нее. Класс отдельных мастеров в составе Сетьена странно оспаривать, а вот отсутствие скоростей в игре фаворита давно не удивляет, но огорчает. Давайте оценивать «Барселону» не как «Хетафе», а как чемпиона Испании. В Валенсии каталонцы тупо отскакивали – арбитр сорвал контратаку хозяев, и пенальти тер Штеген взял.

При такой игре, как была при Вальверде, каталонцы тоже могли отдать первое место извечному врагу из «Реала», но Сетьен пока повторяет те же ошибки, используя несколько другой подход – еще один подарок Зидану, который заставил своих подопечных пропускать намного реже, чем «Барселона». У каталонцев, в принципе, из плюсов остается общий класс чемпионов мира, пусть они все в средней или плохой форме, остается сильный вратарь и гений Месси.

Похоже, что это лишь притирка команды и Сетьена, а дальше все станет намного лучше? Нет, «Барселона» пока не поменялась, им по-прежнему нужен центральный нападающий и не хватает человека с последним пасом, чтобы помогал Месси. Лионель не в том возрасте, чтобы с легкостью выносить «Валенсию» вопреки плохой игре своей команды. В принципе, если вспомнить другие матчи сезона, то можно сделать общий вывод.

В похожих случаях «Барселона» частенько отскакивала (то забивали при счете 1:0, то Месси сам спасал, то соперники мазали), но играют плохо с самого начала, и смена тренера пока не сработала. Похоже, если не будет точечных умных трансферов, которые сразу сработают – могут провалиться во всех турнирах. Физически и морально не готовы, перекрыть дефицит воздуха наличием воды – владения и опыта, невозможно.

Они и задыхаются, и тонут, печальное зрелище. И злого сопротивления не видим. Если Сетьен не умеет мотивировать – ему будет крайне сложно.