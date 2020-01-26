«Интер» тормозит

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Дифирамбы в адрес «Интера» и Антонио Конте оказались преждевременными. «Соккер.ру» - о тех проблемах, которые вскрываются в игре «нерадзурри» этой зимой.

Первая фаза сезона вызывала предвкушение у сторонников максимальной интриги, которой давно не было в чемпионате Италии. Под руководством Маурицио Сарри «Ювентус» начал местами пробуксовывать, заговорили даже о неких проблемах с или у Криштиану Роналду. На этом фоне шансы «Интера» вклиниться всерьез в чемпионскую гонку казались предпочтительными, учитывая опыт и харизму Антонио Конте, который сразу взялся за дело.

Однако по ходу сезона «Ювентус» свою игру стабилизировал, а вот с «Интером» стали возникать проблемы. Последние туры позволяют открыто об этом говорить – трудности налицо и сказываются уже на турнирном положении миланцев. В трех последних турах Серии А «Интер» сыграл вничью с одинаковым счетом 1:1, что, кстати, симптоматично, но об этом чуть ниже. Теперь о плотной борьбе речи не идет.

Отрыв «Ювентуса» составляет как минимум дистанцию одной победы, что в условиях растущей напряженности весьма немало. Но даже не об этом сейчас, кажется, стоит беспокоиться «Интеру», а о том, что невероятный «Лацио» уже напирает и имеет отставание в два очка от миланцев с одной игрой в запасе при этом. То есть потенциально идет на вторую позицию. И это уже о римлянах нужно говорить как о теневом конкуренте «Ювентуса», а не об «Интере», как это было совсем недавно.

Стоит разобрать последний матч с «Кальяри», который стал показательным. Особенно в свете того, что эти же команды встречались менее двух недель назад в Кубке Италии. И тогда «Интер» победил со счетом 4:1. Но даже в том матче не все было однозначно, и та игра как раз является ключом к тому, что необходимо «Интеру», чтобы выправить ситуацию. Точнее, что ему нужно было делать, чтобы в ней не оказаться.

Можно смело брать последние четыре игры «Интера», поскольку они схожи по своей сути, по тому, какое настроение преобладало у команды с введением фактора раздражительности, которая нарастала от матча к матчу из-за проявляющихся проблем. Собственно, в последней встрече с «Кальяри» эта раздражительность и вылилась в конфликт «нерадзурри» с судьей и удаление Лаутаро Мартинеса в конце игры.

После финального свистка Антонио Конте и его штаб еще продолжали окучивать уши главного арбитра встречи, а потом в бешенстве проследовали мимо прессы, проигнорировав традицию пообщаться со СМИ после матча. Но это уже терминальная стадия нервного срыва. Подводила к этому сама игра.

Итак, последние матчи «Интера»: с «Аталантой» (1:1), с «Кальяри» в Кубке Италии (4:1), с «Лечче» (1:1) и с «Кальяри» в Серии А (1:1). Во всех случаях «Интер» забивал первым. Причем в трех из четырех матчей он делал это в первые полчаса встречи, реализуя ту самую свою мощь, олицетворяемую Ромелу Лукаку и его шустрым помощником Мартинесом. Что делал «Интер» потом? Некоторое время по инерции он продолжал атаковать, ощущая превосходство, создавал моменты, разное количество, но вполне себе острые.

И вся разница между успешным кубковым матчем и остальными в этом блоке лишь в том, что в Кубке Италии удалось забить второй гол в середине первого тайма, а потом третий – в начале второго. «Интер» к средней фазе второго тайма подошел в том случае со счетом 3:0, что означает, будто игра сделана. И во всех случаях к середине второго тайма наступал отрезок, когда «Интеру» игра становилась неинтересна, когда команда отдавала инициативу.

В том же последнем матче «Кальяри» в итоге вообще больше владел мячом. Да, «нерадзурри» при этом угрожали противникам контратаками, которые были острыми, в игре с тем же «Кальяри» они били по воротам гораздо чаще и точнее. Но если терялся тонус и концентрация в целом, то и в атаке происходило то же самое.

А потеря концентрации в атаке ведет к низкой реализации моментов. «Интер» сам себя убедил в эффективности своей системы и игры настолько, что футболисты подспудно решили, будто эта система сама и должна приносить плоды, без прикладывания дополнительных психологических и физических усилий, касающихся вопросов того, как жестче поставить ногу, чтобы точнее пробить, как вовремя стартовать, чтобы не упустить позицию, плюс много-много мелочей, которые в итоге складываются в один комплекс, приводящий «Интер» к нынешнему состоянию, когда команда вроде знает, на что способна, как умеет играть и забивать, сносить соперников, но мелькающая тут и там расслабленность и расхлябанность порождают нервозность, раздражительность, что еще больше подводит. В принципе, об этом в более мягких формулировках после матча с «Кальяри» говорил Самир Ханданович:

«Когда мы не выигрываем, всегда есть раздражение. Потому что всегда хочется побеждать. Но мы не используем свои шансы. Конечно, мы потеряли очки не из-за судьи. Мы жаловались ему, потому что он давал стандарты „Кальяри“, но не нам. Мы не обвиняем судью в ничьей. Нам нужно самим научиться раньше заканчивать игры. И тогда бы не пришлось говорить об этом всем. Команде чего-то не хватает. Потому что мы продолжаем пропускать во вторых таймах. И дело не только в защите. Нам всем не хватает концентрации, мы не убиваем игры, когда есть такая возможность. Некоторых ошибок можно было избежать, так что нужно брать на себя ответственность. Мы все еще создаем моменты. Бывают периоды, когда команде не хватает остроты. Нам недостает реализации, но хуже, когда вообще не создаешь моментов».

Хандановичу изнутри гораздо лучше видно, в чем дело. Наверняка это понимает и Конте, в поведении которого весь матч сквозило раздражение происходящим на поле. И хорошо, если он понимает, как вернуть концентрацию своей команде. По ходу матчей пока этого сделать не удается. А конкуренты между тем свои проблемы решают куда успешнее.