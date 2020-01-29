Трансфер года.  Мбаппе в «Ливерпуле»

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Клопп в ноябре уверял, что переход невозможен, а «Соккер.ру» объясняет, почему Юрген поспешил с оценкой.

Немецкий тренер – здравомыслящий человек, поэтому его ноябрьский ответ на вопрос о трансфере Килиана предсказуемый: «Не вижу ни одного клуба, который мог бы купить Мбаппе у ПСЖ ».

Но куда важнее другая фраза Клоппа: «Окей, со спортивной точки зрения не так много причин не подписывать его. Что за игрок! Но, конечно, все дело в деньгах. Без шансов. Извините, что убиваю интригу».

А знаете, что может ее воскресить? Желание самого Мбаппе перебраться в АПЛ . Возможно, Килиан уже не хочет в Ла Лигу. Даже Френки де Йонг поставил АПЛ выше Примеры, выделив интенсивность игры. Француз может рассуждать в похожем ключе.

Зачем идти в чемпионат, который доминировал раньше, если есть богатейшая лига мира, где появились крутые тренеры? АПЛ готова быть флагманом в футболе, но своего Месси у них нет. Зато есть две великолепные команды – «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Килиана могут себе в теории позволить два клуба из Манчестера, «Ювентус», «Реал» и «Барселона». Но где в списке команда именно для Мбаппе? МС может сменить тренера, как и МЮ – ненадежный вариант для перехода.

А «Ливерпуль» стал эталоном современной игры, соединяющей оборону и атаку. У «Реала» и «Барселоны» смена поколений. И хотя Зидану нужен новый Роналду, очевидно, что в Мадриде высок риск стать вторым Азаром, только намного дороже.

Идешь в «Барселону» - садись в тень Месси, в «Ювентус» - в тень Роналду, в МЮ – в петлю Вудворда, в МС – обвинят, что продался за деньги клубу с полупустыми трибунами и новым шейхам, как в ПСЖ . Какой вариант остается лично Килиану? Конечно же, именно «Ливерпуль».

Потянут ли трансфер? Команда с первого полноценного сезона Клоппа имеет отрицательный баланс по сделкам - 83 млн евро. Но заплатили за новичков меньше, чем «Эвертон» или «Арсенал» за тот же период, и продали контракты игроков на сумму 362 млн евро. Команду ван Дейка и Салаха собрали, потеряв всего 83 млн евро.

Подобные траты «Ливерпуль» отбил успехами в Лиге чемпионов – только за прошлый сезон получили от УЕФА 110 млн евро. База фанатов по всему миру у «красных» большая и растет, расходы оптимизированные – на контрактах нет Лингарда и Алексиса, обойму футболистов набрали грамотно.

Но зачем тогда «красным» Мбаппе? Во-первых, «Ливерпуль» изучили. Побеждают, но с усилиями – видно всем и каждому. Во-вторых, если в обороне стабильность важна и понятна, то в центре поля и в атаке постоянно нужны новые ходы. Потому Клопп может в будущем перевести Александера-Арнольда в центр поля, а в атаке ищет свежие ходы.

Минамино и Ориги – интересные джокеры, Салах, Мане и Фирмино – идеальное трио, но ко всем фокусам соперники привыкнут. А Мбаппе очень неудобный для защитников. Кроме того, мы не знаем, какие планы у Бобби, Садьо или Мо. Вдруг за ними пришли из «Реала», «Барселоны» или «Ювентуса»? Плюс вопрос возраста – все подходят к тридцати годам.

Мбаппе всего 21, это ставка на будущее. Клопп точно из тех, кто верит в поговорку «от добра добра не ищут», но есть еще коммерческая составляющая. Салах и Мане не помогают завоевать мировой рынок, по статусу отстают от главной тройки футбольного маркетинга – Месси, Роналду и Неймара.

А Килиан может составить конкуренцию бразильскому другу, если зажжет в АПЛ . На Мбаппе можно зарабатывать больше, чем вместе на Фирмино, Салахе и Мане. И кто сказал, что игру «Ливерпуля» нельзя выстроить с четверкой в атаке, не трогая любимцев публики?

Икарди, Неймар, Мбаппе и Ди Мария играют вместе за ПСЖ , современный футбол очень атакующий. Схема «4-3-3» подошла «Ливерпулю», однако расстановка «4-4-2» с ромбом тоже может зайти, как и тактика «4-2-3-1». Кроме того, Фирмино и Мбаппе – не чистые центральные форварды, привыкли уступать в атаке.

Клопп может обдумать вариант с отказом от самого атакующего из хавбеков в пользу Мбаппе вдобавок к трио. Особенно если Фирмино вспомнит, что раньше играл под нападающими. Килиан, поскольку он темповой игрой, может вписаться в обновленную схему «Ливерпуля».

Впрочем, сделка точно будет рискованной. Для выкупа контракта Мбаппе нужно отдать ПСЖ 253 млн евро, побив мировой рекорд Неймара. И вот тут может спасти многолетняя стратегия «красных» - платили за игроков много, но редко допускали ошибки в эпоху тренера Клоппа.

Даже если не предполагать, что «Ливерпуль» отпустит Салаха, Мане или Фирмино ради трансфера Мбаппе, то надо помнить о доходах «Ливерпуля». Собрать деньги на Килиана можно, пару раз удачно сыграв в ЛЧ .

И зарплата Мбаппе их не может испугать, «красные» уже платят футболистам в среднем больше, чем «Челси» или «Арсенал». Доходы «Ливерпуля» постоянно растут: 424 млн евро, затем 513 млн, а теперь – 604 млн. И не случайно эксперты отдельно отметили, что переход Роналду положительно сказался на финансовых делах «Ювентуса».

Для клубов, у которых нет стартовой базы «Реала», МЮ и «Барселоны», звезды важны. У этой тройки рекордные в футболе доходы не связаны с результатами на поле. У «Ливерпуля» все иначе, так что самый ценный игрок мира им точно не помешает.

И вот тут переходим к заговору. «Ливерпуль» получил новый рекордный контракт от «Nike» - 94 млн евро в год. А Мбаппе – официальный амбассадор американского бренда, тогда как «Реалу» платит «Adidas». Может, Мбаппе не случайно хвалил недавно «Ливерпуль» и показывал, что хорошо говорит на английском языке?

Килиану точно нравятся методы работы Клоппа, состав «красных» и фанаты его устраивают. И если «Ливерпуль» при поддержке «Nike» идет именно за Мбаппе – ждите новый мировой трансферный рекорд уже этим летом. Для всех сторон это будет финансово выгодная сделка, но и футбол не проиграет.

Хочется оценить Мбаппе в АПЛ – большой вызов для грандиозного таланта. Причем нельзя исключать, что на сделку влияет скрытая «скидка». Учтите, что ПСЖ в прошлом году продлил контракт с «Nike» до 2032 года, сразу на 12 лет. У американцев есть право вежливо попросить парижан не устраивать скандал, если за Мбаппе придут именно из Ливерпуля.

Корпорация платит «красным» по 94 млн евро в год, а ПСЖ – по 80. Если аналитики компании считают, что переход Мбаппе в состав команды Клоппа – хорошая идея для развития бизнеса, поскольку Килиан может быть интересен фанатам соккера в США , то трансфер реален.

Юрген Клопп видел преградой денежный фактор, но немец рассуждал до того, как «Ливерпуль» сменит спонсора. Не исключено, что трансфер теперь лоббирует компания с чистой прибылью в 4 миллиарда долларов в год и оборотом под 40 миллиардов. Даже шейхи из ПСЖ не устроят войну за Мбаппе с такой огромной компанией.

А вот «Ливерпуль» уже получил финансовый пинок во имя будущей сделки – американцы подписали контракт на 470 млн евро за пять лет, и хотя чистая разница между соглашениями с бывшим и новым спонсорами скромнее – двести миллионов, этих денег хватает, чтобы задуматься о подписании Килиана.

Случайно ли появился и поддерживается рекламными ботами хештег #Mbappe2020? Его подают как низовую инициативу фанатов «Ливерпуля», но параллельно кто-то вложился в рекламу идеи. Также Александер-Арнольд отпраздновал гол в стиле Килиана, футболисты-одногодки обменялись комплиментами.

Также Фабиньо в прошлом году не видел места для своего друга Килиана в составе Клоппа, но вдруг резко сменил позицию: «Мбаппе получит „Золотой мяч“ раньше Неймара. Я бы хотел, чтобы он перешел в „Ливерпуль“».

Для «Nike» переход Мбаппе в АПЛ логичен и выгоден. И нет в Англии клуба, который подходил бы Килиану прямо сейчас по сумме аргументов лучше, чем «Ливерпуль». «Красные» не случайно судились с предыдущим спонсором, чтобы разорвать контракт и подписать соглашение с американцами.