История Дзюбы – история российского футбола

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«Соккер.ру» не хочет верить, что Моуриньо звал Артема в «Тоттенхэм». Печально, если «Зенит» запорол сделку.

Не верьте, что Жозе приглашал Дзюбу, но этот слух – повод поднять более важную тему. Сейчас многие язвят с позиции, что какой там Дзюба в самом «Тоттенхэме»? Ну да, куда ему до Льоренте, что с лавки стал чемпионом Европы, мира, играл за «Ювентус», «Севилью», «Тоттенхэм» и «Наполи».

А сменщики тоже важны. Тарантино целый фильм снял, идею которого почерпнул, когда случайно увидел, как известный актер, сидя с давним дублером в креслах режиссеров, разговаривали о жизни, как друзья. Резервист – особая профессия, и Дзюба мог справиться с ролью.

Артем в «Зените» - основной, а таким клубам, как «Тоттенхэм», нужен как временная замена Кейну. Подходит на роль Брэда Питта при Леонардо Ди Каприо в фильме «Однажды в Северном Лондоне». Причем сделка складывалась. Кейн получил травму, Моуриньо искал нападающего. Учитывая, сколько у Артема голов и пасов, точно был в списке скаутов.

Но «Зенит», судя по всему, и пальцем не пошевелил, хотя знал о мечте Дзюбы. Вся карьера Артема буквально кричит о том, как клубы РПЛ не умеют обращаться с футболистами - вот что важно обсудить. «Спартак» не делает воспитанников звездами – от Дзюбы и Джано до Давыдова и Мелкадзе длинный список. Неудача Артема не может быть только на его совести.

Форвард учился футболу в «Томи» и «Ростове» - «Спартак» его мариновал арендами. Также российские гранды времен лимита проваливают работу с постановкой дисциплины. Дзюбу не научили быть профи с юности, ближе к тридцати годам начал понимать основы успешной игры в футбол. Обученный Артем мог сразу играть за сборную.

Другой Дзюба – с юности профессиональный, мог давно оказаться в топ-5. Вот только многие владельцы клубов РПЛ считают футболистов, если не своей собственностью, то холопами. И к тренерам такое же отношение, часто нет права голоса. У Дзюбы, в принципе, тоже никаких прав в серьезных делах. Например, не заступался за друга Кокорина дважды подряд, что-то его остановило.

Это ведь форма предательства – молчать, когда над братом издеваются? Но можно ли судить Дзюбу за отсутствие принципиальности и смелости, если Артем и не корчил из себя святого? Этот человек признает, что делал глупости – например, жене изменял, о чем сознался на всю страну, и «Спартак» предал ради «Зенита».

Фанатов из Москвы первым обзывал. Затем ни слова не сказал, когда болельщиков начали месить ни за что и в случайном порядке, но как раз в качестве мести за обзывание Артема. Дзюба – нехороший, но это не значит, что он плохой футболист. И не значит, что раб. У «Зенита» ведь остается только Кубок России, обычно им малоинтересный, и всего одиннадцать матчей чемпионата.

Никаких еврокубков нет. Конечно же, могут справиться без Артема весной. Даже полезно полгода Семаку и команде поиграть без Дзюбы. Комбинация была нетипичной – бесспорно, но довольно простой и логичной. Моуриньо срочно нужен центральный нападающий, пока Кейн в лазарете, вот и весь мотив.

Дзюба всю жизнь мечтал поиграть в АПЛ , вот он - шанс. А эта лига не так сложна для габаритных форвардов, ведь Погребняк забил в чемпионате Англии 11 голов, Павлюченко в «Тоттенхэме» - 20 штук. Причем Дзюба отличается от этих нападающих, хитрее работает, ассисты раздает.

Артем слишком слаб для великой АПЛ ? В этой лиге отличались футболисты из 99 разных стран, в том числе Барбадоса, Бенина, Бермуд, Буркина-Фасо и Бурунди. И это только страны на букву «Б», не считая Бразилии и Бельгии. Неужели один один из лучших снайперов отбора к Евро-2020 не смог бы забить гениям обороны из «Вест Хэма»?

Конечно же, у Дзюбы был шанс заиграть в «Тоттенхэме» именно этой весной. И «Зенит» не пропал бы без него. Наоборот приобрели в игровом плане, поскольку в первой части сезона слишком полагались на Артема. Малком и Дриусси (Шатов, Ригони, Кокорин) могли создать трио с Азмуном. А летом Дзюба мог вернуться в «Зенит», осуществив мечту всей жизни, пока Кейн минимум до апреля в лазарете.

И для сборной рисков нет. Черчесов положительно отреагировал, что Комличенко, Соболев и Смолов – резервисты Дзюбы, сменили клубы. Нет сомнений, что опыт Артема в АПЛ стал бы плюсом и для сборной России. Под крылом у Моуриньо нападающий мог забивать, ведь у «Тоттенхэма» есть кому отдать пас, а результативный форвард им необходим.

Именно на пару месяцев, которых бы хватило, чтобы Дзюба показал и фанатам, и критикам, чего стоит на уровне АПЛ . Именно на месяцы, за которые Артем мог попасть в заявку на ЛЧ – УЕФА разрешает играть за два разных клуба в турнире, начиная со стадии плей-офф. Причем Дзюбе светила встреча с «Лейпцигом» - два матча-реванша за осечки «Зенита» в группе, просто мечты сбываются.

«Зенит» не терял абсолютно ничего, даже их соперники не заикаются о чемпионстве. В «Локомотиве» грызутся тренер с директором, ЦСКА ищет инвестора, «Краснодар» привычно робкий, «Спартак» - на десятом месте. Кого боятся, «Ростова»? Несерьезно заявлять, что команда Семака не могла стать чемпионом России со схемой «4-3-3», но без Дзюбы.

И вот тут возвращаемся к заголовку. История Артема, который даже на ЧМ -18 попал случайно – после травмы Кокорина и своей аренды в «Арсенал», является идеальным отражением минусов футбольной системы. «Спартак» его недооценивал и потерял, а для «Зенита» это лишь наемник. Играет хорошо – носят на руках. А просится в АПЛ , чтобы осуществить мечту – никаких усилий со стороны петербуржцев.

Высокая результативность, опыт, габаритный форвард, умеет играть в оттяжке – тот, кто нужен Жозе. Алли, Сон и Моура действовали бы так, как им удобно, вбегая в штрафную – Жозе не случайно отмечал, как Фирмино уступает Салаху и Мане на передовой, ему нравится такой стиль. Дзюба провел сильный 2019 год, физически выносливый, не слабее, чем Льоренте.

Артем заслуживал роль основного в «Тоттенхэме» пускай на пару месяцев. Зато потом вернулся бы Кейн, а Дзюба отдохнул на лавке накануне Евро-2020 – все идеально складывалось. Для полугодовой аренды, по итогам которой приняли бы решение, что делать дальше, у «Зенита» все было. Все, кроме человеческого отношения к футболистам.

Вспомните, как непросто уходили легенды – Кержаков и Аршавин. Вспомните, как не ушли в великие клубы топ-5 Данни и Халк. Один Тимощук вырвался, у «Баварии» нашлись веские аргументы, почему «Зениту» надо уступить. А сейчас вы не наведете ни один аргумент, почему Моуриньо должен был отказаться от Дзюбы. «Тоттенхэм» ничем не рисковал, приобретая опытного габаритного форварда.

Шутка, что Жозе посчитал, что лучше никакого форварда, чем Дзюба – принимается. Но Артем не так уж плох для резервиста. А у «Зенита» Ригони, Шатов и Малком, не говоря про Азмуна и Дриусси, три месяца продержались бы. Но Дзюба не в «Тоттенхэме», как видите. Артем, когда Манчини выставил его из состава, обозначил действия клуба фразой «выбросили, как шавку».

Стоит ли удивляться, что отношение не изменилось? Причем нарочно такое идеальное сочетание событий не придумать – «Зенит» мог показать интерес к сделке и осуществить мечту Артема в награду за хороший футбол. Рибалта работал с Моуриньо в МЮ , Леви жадный – взял бы в аренду без права выкупа, и с лета «Зенит» дальше управлял Дзюбой.

Все бы выиграли, даже зрителия, ведь в АПЛ ни одного российского футболиста, а это – лучшая лига мира здесь и сейчас. Народ десятилетиями насмехается над трансферными новостями, где фигурировали Акинфеев, Дзагоев, Алексей Миранчук, Чалов, или любой из легионеров – Промес, Данни, Халк, Лав или Фернандес. Но не понимают люди, что часто сделки срываются по вине российской стороны.

Или грубо отказывают, или штучно завышают цену. Это какой-то день сурка, во многих клубах РПЛ не умеют относиться к футболистам по-человечески, и при этом сами их на пик не выводят – не хватает квалификации ни чтобы развивать, ни чтобы отпустить. Жаль, ведь Дзюба за последние два календарных года наработал на два месяца в составе «Тоттенхэма» - сложных, но увлекательных.

Допустим, в случае Кокорина решение приняли вместо «Зенита», хотя не факт. Но Дзюбе вольную грамоту на пару месяцев никто не запрещал выписать. Артем не станет обижаться, не начнет играть плохо, но в клубах, где игроки на первом месте, Дзюбу стоило запихнуть в «Тоттенхэм», даже если шанс на аренду составлял 1 %. Ведь такой опыт в его интересах.

Артем моложе, результативнее и более универсальный игрок, чем был год назад Льоренте. Неужели не заслужил эпизодическую роль в АПЛ ? Откуда этот комплекс неполноценности, который так популярен в российском футболе? Значит, парень из Танзании заслужил гол в АПЛ , а один из лучших снайперов отбора Евро-2020 якобы не справиться с подменой Кейна в десятке матчей?

Даже если запрос был, зарубил сделку не «Тоттенхэм». Клуб РПЛ сделал все, чтобы серьезные переговоры даже не начались. Ведь отношение к игрокам, как у барина к породистым собакам, которых можно друг другу дарить, а разозлила – привязать на цепь. Не врите, что не видели таких историй. Дело не в «Тоттенхэме», и не в Дзюбе, а в избитости сюжета.

Российские клубы убили в зародыше десятки трансферов в топ-5, и местных, и легионеров. Вся пестрая и противоречивая карьера Дзюбы – о потерянном времени, скандалах, преступном молчании, лишних словах, спадах и подъемах, странном превращении в скрепу, а в конце о срыве перехода в АПЛ , отражает бессмысленную и беспощадную сторону российского футбола.