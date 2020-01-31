10 самых дорогих сделок зимнего дедлайна

сегодня, 22:30

Сегодня в большинстве европейских чемпионатов закрывается период дозаявок. «Соккер.ру» вспоминает о самых мощных сделках в последний день зимнего ТО.

По состоянию на данный момент ни один трансфер нынешнего дедлайна не ворвался даже в десятку лучших за всю историю. Самая дорогая сделка, оформленная сегодня — это переход бразильского форварда Матеуса Куньи из «РБ Лейпцига» в «Герту» за 15 млн евро. Есть еще трансфер Тринкана из «Браги» в «Барселону», но фактически нападающий присоединится к новому клубу только летом. Выстрелит ли кто-нибудь в последние часы трансферного окна?

10 место. Жанелли Имбула (Франция) — в 2016 году из «Порту» в «Сток Сити» за 24.25 млн евро

Помните такого полузащитника? Раскрылся в «Генгаме», здорово играл в «Марселе», в «Порту» вышел на пик формы, и «драконы» продали француза «Сток Сити» всего через полгода после подписания с ним контракта. На выгодных условиях, конечно. Жанелли по инерции доиграл кампанию 2015/16 на высоком уровне, а вот потом у него начались проблемы, которые ввергли его в череду командировок и сделали дорогостоящей обузой для «Сток Сити». Трансферная стоимость Имбула сейчас оценивается в 3.5 млн евро, и у него еще полтора года контракта с «гончарами».

9 место. Давид Луис (Бразилия) — в 2011 году из «Бенфики» в «Челси» за 25 млн евро

Еще один трансфер из Португалии в Англию, но этот не в пример удачнее предыдущего. По любопытному совпадению, Давид Луис дважды приходил в «Челси» в дедлайн: впервые, когда переходил из «Бенфики», зимой, а пятью годами позже, возвращаясь из ПСЖ , летом, 31-го августа. Бразилец провел в составе «синих» порядка 250 матчей, выиграл АПЛ , Лигу чемпионов и дважды Лигу Европы, да еще и практически отбил свою стоимость за счет выгодного трансфера в ПСЖ и уже окончательного (хотя, кто знает?) ухода в «Арсенал».

8 место. Луис Суарес (Уругвай) — в 2011 году из «Аякса» в «Ливерпуль» за 26.05 млн евро

Тот день, 31-е января 2011 года, вообще был богат на знаковые сделки. Из Амстердама приехал на «Энфилд» зубастый форвард Луис Суарес, которому суждено будет стать на следующие три года стать главной звездой «Ливерпуля», затмив даже Стивена Джеррарда. 133 матча Суареса вместили в себя 82 гола и 47 «ассистов» (практически результативное действие на игру!), а прощание получилось финансово выгодным: «красные» заработали почти 82 миллиона евро на трансфере уругвайца в «Барселону».

7 место. Лукас Моура (Бразилия) — в 2018 году из ПСЖ в «Тоттенхэм» за 28.4 млн евро

Лукас Моура похож на футболиста, которого вечно недооценивают. Так было в ПСЖ , где он неплохо себя проявлял, не имея стабильного места в стартовом составе, то же самое продолжилось в «Тоттенхэме», где Почеттино делал ставку на других ребят, держа Лукаса под рукой, но не купая его в тренерском доверии. А ведь Моура может выиграть исторический спор среди всех игроков «Тоттенхэма» в номинации «Самое крутое выступление в матче». Помните ответную игру полуфинала Лиги чемпионов и хет-трик в ворота «Аякса»?

6 место. Хуан Куадрадо (Колумбия) — в 2015 году из «Фиорентины» в «Челси» за 31 млн евро

Моуриньо хотел Куадрадо — Моуриньо получил Куадрадо. Вот только не придумал, что с ним делать. В концовке сезона 2014/15 Хуан принял участие в 14-ти матчах (только 4 выхода в стартовом составе) и успел разочаровать Жозе настолько, что летом уехал на правах аренды в «Ювентус», за который выступает до сих пор. В деньгах «Челси» особо не потерял, ведь «Старая Синьора» дважды оплатила аренды, а потом выкупила контракт колумбийца за 20 миллионов, остался только вопрос: зачем?

5 место. Андре Шюррле (Германия) — в 2015 году из «Челси» в «Вольфсбург» за 32 млн евро

Собственно, в тот день «Челси» сбагрил «Вольфсбургу» Андре Шюррле, и Моуриньо потребовал формальную замену, а клуб схватил первого, кто подвернулся под руку. Этим «первым» посчастливилось стать Куадрадо. Что касается Шюррле, то время в «Вольфсбурге» он провел с переменным успехом, что не помешало перейти полтора года спустя в «Боруссию», а уж в Дортмунде произошел окончательный закат, который привел чемпиона мира в Россию и «Спартак».

4 место. Виллиан (Бразилия) — в 2013 году из «Шахтера» в «Анжи» за 35 млн евро

Если вы начали интересоваться футболом пару лет назад и пока не нашли времени для изучения истории, то сейчас вы сильно удивились и полезли перепроверять информацию. Ну, хотя бы в «Википедию». Ошибки нет: семь лет назад Виллиан, который сейчас выступает за «Челси», действительно перешел за огромные деньги в «Анжи», который сейчас выступает в зоне «Юг» второго дивизиона. Были времена…

3 место. Энди Кэрролл (Англия) — в 2011 году из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 41 млн евро

Этот топ стоило дочитать до конца хотя бы ради этого парня. Энди Кэрролл — покоритель «пушкарей» и гроза семи морей, единственный и неповторимый. На этого красавца была спущена большая часть барыша от продажи Фернандо Торреса (хорошо, что часть потратили на приобретение Луиса Суареса), а Энди получил «девятку», оставшуюся от испанца. Полтора года спустя Кэрролл сначала ушел в аренду в «Вест Хэм», а потом был с концами продал «молотобойцам» с двукратной потерей в деньгах.

2 место. Фернандо Торрес (Испания) — в 2011 году из «Ливерпуля» в «Челси» за 58.5 млн евро

Самый дорогой трансфер того безумного дня: Давид Луис, Энди Кэрролл, Луис Суарес и Фернандо Торрес. Собственно, все три форварда были частью одного процесса — ухода из «Ливерпуля» «Эль Ниньо», на которого раскошелился «Челси». В Лондоне Фернандо утратил свою бомбардирскую силу, и хотя забил несколько важных голов за «синих», это был уже совсем не тот Торрес, что зажигал в «Ливерпуле». И точно не тот нападающий, ради которого стоило взрывать трансферный рынок.

1 место. Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон) — в 2018 году из «Боруссии Д» в «Арсенал» за 63.75 млн евро

А вот Обамеянг ни на секунду не обманул ожидания, два года спустя без габонца трудно представить «Арсенал». Если бы вокруг этого блестящего форварда еще была выстроенная команда… Красноречивее всего за Пьера-Эмерика говорит его статистика: 57 голов и 13 «ассистов» в 91 матче. Не удивительно, что успешные клубы вроде «Барселоны» предпринимают попытки вызволить Обамеянга из серых лондонских реалий.