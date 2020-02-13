Мурило в сборной РФ не будет, но паниковать пора

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сегодня, 10:40

«Соккер.ру» напоминает о правилах ФИФА , но странный вопрос бразильцу напоминает о серьезной проблеме.

Зачем эта натурализация?

Во-первых, никто не рвется в сборную России, будучи бразильцем. Марио Фернандес в молодости пил и гулял, поэтому опоздал на самолет, разозлил тренера и не закрепился в «селесао» как дублер Дани Алвеша.

Во-вторых, Мурило не инициировал вопрос, а просто размыто ответил, как любой религиозный бразилец: «На все воля Божья». Более того, формулировка «почему бы и нет» не из португальского языка взята, якобы «согласие» - перевод.

Мостовой, гневно комментируя отрывок из интервью, просто сыграл на общем настроении – чего уж скрывать, россияне не хотят видеть футбольную сборную из иностранцев. А зачем спрашивать 22-летнего игрока «Локомотива» о смене гражданства?

Интервью давалось изданию, которому исповедовались знаменитые фанаты солсберецкого шпиля. Ответ бразильца не был согласием – возможно, воля Божья заключается в вызове в «селесао», как Мурило и мечтает. Но специфику источника учтите.

«Общественно опасные» вопросы или ответы никто бы не публиковал. Значит, отказа от натурализации именно с российской чиновничьей стороны нет. На Евро-2020 могут поехать минимум четыре человека с паспортами других стран - Гильерме, Фернандес, Ахметов и Черышев, и только у последнего предки из России.

В стране не запрещено двойное гражданство, Рауш и Нойштедтер немецкие паспорта не выбрасывали, как Денис – испанский. Жоаозиньо или Ари, получив российские документы, не перестали быть гражданами Бразилии, но тоже кандидаты в команду Черчесова.

Но в чем смысл процесса, если РПЛ уже покалечили лимитом как раз под предлогом защиты российских футболистов? Когда испанцы перехватывают Фати, то их можно понять – воспитали десятки местных чемпионов, но терять парня, в которого вложили деньги, не желают.

Сам Ансу не хочет играть за Гвинею-Бисау, подавай сборную Испании. В России похожая ситуация у Ахметова. Родился в Бишкеке, но команде Киргизии парня, что десять лет жизни провел по эту сторону границы, отдавать не планировали. Вкладывали в него силы, обучали, Ахметов разговаривает на русском, исключение понятно.

Но именно исключение! Если практика раздачи паспортов бразильца продолжится, то зачем лимит? Мурило всего 22 года, в России первый сезон, нужно ждать 2024 года, чтобы ФИФА разрешила принять вызов в чужую сборную, а про паспорт заговорили загодя. Причина только одна – не прочь найти лазейку под «8+17».

Юридически существует несколько обходных путей, чтобы любому иностранцу из РПЛ можно было всучить российский паспорт или уже после трех лет проживания, или сразу, если его посчитают «обладателем профессии либо квалификации, представляющей интерес для Российского Федерации». Пока массовых случаев не было, но все может измениться в ближайшие годы.

Важно, кто подписывает подобные бумажки, и если фамилии изменятся – клубы РПЛ этим воспользуются. При этом для сборной России эти ребята будут недоступными целых пять лет, то есть смысл только в том, что обойти лимит.

Мурило напомнил о дефиците?

Какой вообще Серкейра? Не играет универсал, который может выйти в центре защиты и опорной зоне, на таком уровне, чтобы сравнивать его с единственным натурализованным, кто помогает – Марио Фернандесом.

Ото всех остальных можно отказаться. У Гильерме целый лимузин конкурентов, просто Черчесов упрямый и обожает быть первым номером сборной, вратарская ревность срабатывала даже к Акинфееву – не сдружились, Игорь ушел под предлогом больного колена, но постоянно играет за ЦСКА .

Теперь вратаря «армейцев» заманивают обратно на время Евро-2020, и снова не видим никакой логики или работы на будущее. Зачем стараться, если можно натурализовать очередного иностранца? Но вряд ли им должен быть Серкейра, хотя Мурило является представителем особой профессии.

Семак недавно заявил: «Защитников с российским паспортом совсем мало, это проблема всего российского футбола». Все верно, давно известно. У «Спартака» играют в центре россияне с Жиго, но у «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара» в первой части сезона в основе не было российского центрального защитника.

Лимит так удачно работал, что за спиной у Березуцких и Игнашевича не было никого, а отсутствие конкуренции не делало названных ребят лучше, как показывают результаты ЦСКА в ЛЧ . Сейчас поздно натурализацией править глобальную проблему. Есть нестабильный Кутепов с рядом травм, есть Джикия, который первый пас низом отдает часто лучше, чем защищается…

Еще один «спартаковец», только бывший – Семенов, играет в сборной России, но ему тридцать лет, не молодой и не перспективный. Беляев не заиграл в «Локомотиве» - объективно хуже, чем были Чорлука или Кверквелия на пике формы, хотя еще может оказаться в одном из самых богатых клубов, ведь дефицит на позиции вправду есть.

Новый лимит подталкивает к покупкам россиян, а где их взять? «Краснодар» вовремя забрал у «Рубина» Сорокина, но Егор в Казани работал с перепадами. Может, пора Уремовичу паспорт выкатить, назвав представителем «квалификации, что нужна стране»? Шутка, конечно, Филипу 23 года, еще дождется вызова в сборную Хорватии.

А открытием в центре защиты среди россиян в этом сезоне является Чистяков, которого «Зенит» давно отпустил, а «Ростов» подписал за 125 тысяч евро из «Тамбова». Хорошо, что на ЧМ -18 поехал Игнашевич – еще играл, но сейчас ветерана для подстраховки не осталось, а молодые «армейцы» - Дивеев и Карпов, пока не готовы к первой сборной.

Есть также Никита Чернов, Евгеньев или Васин, кроме названых, но Семак прав – невероятно сильных мастеров из центра защиты с российским паспортом мало. Вместо того чтобы ставить на иностранцев-созидателей, клубы РПЛ вынуждены покупать легионеров в защиту, и не каждому можно выписать российский паспорт, как Гильерме или Фернандесу.

Если говорим о «Зените», то они еще Ракицкому могут без проблем документы сделать, ведь у него донецкая прописка, но и это будет обходом лимита, на сборную не повлияет. А у Мурило фактически хотели выпросить дешевый комплимент – целый бразилец якобы готов играть за сборную России, а на деле прощупали почву, ведь натурализация с повестки дня не ушла, лимит не работает.

Например, вратарей полно – устраивает только Гильерме, слева в защите Кудряшов и Жирков, а им суммарно 68 лет, и в центре защиты мало вариантов, как и в опорной зоне – Ахметов тоже натурализован. Не исключено также, что летом на Евро-2020 за России сыграют представители команды, которая «славится» игрой в обороне – Джикия и Кутепов из «Спартака».

Так что проблема существует. Более того, о ней знали давно. Игнашевича вернули в сборную уже после завершения международной карьеры, ни одного молодого российского Варана на примете нет, вот и спрашивают Мурило, хотя тот пока не доказал, что тянет по уровню и юридически прав играть за Россию не имеет.

Лучше бы Магкеева спросили о планах, ведь парню 20 лет, может конкурировать с Мурило, ведь Чорлуке и Хеведесу много лет, а Квекрвелия выпал из основы Семина и может уйти. Надежда лишь на молодежь, которая пока в резерве. Но если не появятся достойные мастера – вот увидите, выдадут паспорт новому бразильцу, а тренер – вряд ли Черчесов поработает до 2023-2024, начнет рассказывать, что натурализация не противоречит идеи лимита на легионеров.

Или того хуже – обвинят в дефиците правило «8+17», позволяющее в теории выпустить всех иностранцев одновременно, и ужесточат ограничения по новому кругу. Не ищите стратегию, никого ведь не смущает, что в РПЛ 30 вратарей с российскими паспортами, всего один без него – белорус Климович (у украинца Годзюра паспорт РФ есть), а отбор Евро-2020 провели с бразильцем Маринато, которому в этом году исполнится 35 лет – молодой и перспективный.