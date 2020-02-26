Лысый на лысого пошёл. Самый главный матч 1/8 финала

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сегодня, 15:00

«Реал» против «Манчестер Сити» - ярчайшая афиша первого раунда плей-офф.

5 фактов о противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити»

1. «Реал» и «Манчестер Сити» провели в рамках Лиги чемпионов четыре матча: один раз встречались на групповой стадии, во второй раз — в полуфинале. В домашних матчах «сливочные» одерживали победы в один мяч — 3:2 и 1:0, в Манчестере фиксировались ничьи — 1:1 и 0:0. У «Сити» нет побед над «Королевским клубом».

2. Средняя результативность противостояния — 2 гола за игру, но если говорить о матчах на «Сантьяго Бернабеу», то в Мадриде в среднем забивали по 3 мяча.

3. У Хосепа Гвардиолы и Зинедина Зидана 5 побед в Лиге чемпионов на двоих только в качестве тренеров. Каждый также по разу выиграл турнир будучи футболистом, а у француза есть еще медаль за «Десиму» - в том походе он был правой рукой Карло Анчелотти.

4. В предыдущем матче этих команд в ЛЧ «Реал» выиграл на «Сантьяго Бернабеу» благодаря автоголу Фернандо после удара Гарета Бэйла со счетом 1:0 и вышел в финал, где выиграл у «Атлетико» в серии пенальти. Это был первый успех «Мадрида» в череде из трех побед кряду в Лиге чемпионов под руководством Зинедина Зидана. Судьбоносный матч с «Манчестер Сити» состоялся 4 мая, спустя ровно 4 месяца после назначения Зизу главным тренером «Реала». «Горожанами» в том матче руководил Мануэль Пеллегрини, но уже было официально объявлено о приходе Хосепа Гвардиолы со следующего сезона 2016/17.

5. «Манчестер Сити» - третий клуб, у руля которого Гвардиола будет сражаться с «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов. Вот предыдущие встречи каталонского тренера с мадридской командой в играх на вылет:

2010/11 (полуфинал). «Реал» - «Барселона» - 0:2; 1:1.

2013/14 (полуфинал). «Реал» - «Бавария» - 1:0; 4:0.

В сезоне 2013/14, когда «Реал» разбил «Баварию» Пепа, в тренерский штаб «сливочных» входил Зинедин Зидан на правах помощника Карло Анчелотти.

5 реплик о «Реале»

1. Накануне встречи с «Манчестер Сити» «Реал» прервал 15-матчевую беспроигрышную серию в Ла Лиге, уступив на выезде «Леванте» (0:1). Поражение привело к утрате лидерства в чемпионате, «Барселона» обошла «Реал» в таблице.

2. «Реал» вышел из группы со второго места, уступив первую строчку ПСЖ . В Париже команда Зидана уступила 0:3, а дома вела 2:0, но упустила верную победу над «Пари Сен-Жермен» (2:2). «Галатасарай» и «Брюгге» не оказали серьезного сопротивления, хотя бельгийцы во втором туре увезли с «Сантьяго Бернабеу» ничью, а могли и выиграть.

3. В этом розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» одержал только одну победу на «Сантьяго Бернабеу» - когда разбил «Галатасарай» со счетом 6:0, матчи с «Брюгге» и ПСЖ завершились с одинаковым счетом 2:2. В 10 последних домашних еврокубковых матчах статистика «Реала» тоже совсем не радужная: 3 победы, 2 ничейных результата, 4 поражения.

4. Лучшие бомбардиры «Реала» в Лиге чемпионов — Карим Бензема и Родриго, у них по 4 забитых мяча, но если француз остается ключевой фигурой в атаке «сливочных», то молодой бразилец в последнее время редко проходит в состав.

5. Игра с «Манчестер Сити» - первый из двух больших матчей для «Реала» на этой неделе. В воскресенье «сливочных» ждет домашнее Эль Класико, перед которым у «Барселоны» будет на день больше отдыха (каталонцы вчера играли в Лиге чемпионов против «Наполи»).

5 реплик о «Манчестер Сити»

1. Перед поездкой в Мадрид «Манчестер Сити» переиграл в гостевом матче «Лестер» (1:0) благодаря позднему голу Габриэля Жезуса. Эта победа позволила «горожанам» увеличить отрыв от третьей строчки до 7 очков. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» - 22 очка.

2. «Горожане» уверенно выиграли свою группу с 14 очками (4 победы, 2 ничьи), оставив «Аталанте», загребскому «Динамо» и «Шахтеру» шансы только на вторую строчку, за которую разразилась настоящая война.

3. У «Ман Сити» удручающая статистика против испанских команд в плей-офф еврокубков: 1 победа, 3 ничьи, 6 поражений. В гостевых матчах и того хуже: ничья и 4 поражения.

4. Самым результативным игроком групповой стадии в составе «Ман Сити» стал Рахим Стерлинг (5 голов), а Рияд Марез записал на свой счет 4 «ассиста».

5. В десяти последних матчах Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы наколотили 30 голов, а не сумели забить только в одном из предыдущих 17 матчей.

5 кадровых вопросов накануне игры

1. Эден Азар накануне матча с «Манчестер Сити» получил новую травму (уже четвертую после перехода в «Реал») и в этом клубном сезоне уже не сыграет.

2. Сыграет ли Рахим Стерлинг в Мадриде? Этим вопросом мы задавались в последние недели после того, как англичанин получил травму в матче с «Тоттенхэмом» в начале февраля. Сомнения развеял Хосеп Гвардиола: Стерлинг готов к матчу с «Реалом».

3. Сане близок к возвращению в строй после тяжелой травмы, но в первом матче против «Реала» он точно не сыграет, как и Азар с Асенсио со стороны «сливочных». Этих футболистов нет в заявках команд.

4. У «Реала» с первых минут наверняка сыграет Федерико Вальверде, начавший матч с «Леванте» на скамейке запасных. Не исключено появление в старте Бэйла или Винисиуса, а то и обоих сразу, но это в том случае, если Зидан решит играть с активными флангами. Есть у «Реала» уже опробованный вариант с насыщенной средней линией, при котором на поле найдется место всем ключевым полузащитникам и Иско.

5. Ждем возвращения в состав «Ман Сити» не только Рахима Стерлинга, но и Давида Сильвы, пропустившего игру с «Лестером».

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Ф. Менди — Каземиро, Вальверде, Кроос — Бэйл, Винисиус, Бензема.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Б. Менди — Родриго, Де Брюйне, Д. Сильва — Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.

5 интересных мнений

1. Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»:

Матч с «Манчестер Сити» - это прекрасное событие. Многие футболисты хотят играть в таких встречах. У «горожан» много сильных сторон, но мы также знаем, что у нас тоже есть сильные стороны. Гвардиола — лучший тренер в мире, поскольку он раз за разом это доказывает, теперь – с «Манчестер Сити». Это просто мое мнение. Кто-то может подумать о другом тренере, в мире футбола есть много тренеров, но для меня он лучший.

2. Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»:

Этот клуб меня невероятно восхищает. Они так много раз были в финале Лиги чемпионов, что я даже не знаю, сколько каждый раз из них поднимал этот трофей над головой. Футболисты, надевающие футболку «Реала», знают, что защищают историю этого клуба. «Манчестер Сити» хочет подражать «Реалу», хотим копировать их. Мы должны попытаться выиграть на одном из самых красивых и престижных стадионов мира. Постараемся забить несколько голов и показать свой лучший футбол против команды, которая является королем этого турнира. Они выигрывали Лигу чемпионов 13 раз.

3. Карим Бензема, форвард «Реала»:

«Манчестер Сити» - хорошая команда с очень хорошим тренером. Они много владеют мячом и не боятся делать множество передач. Это будет равная игра. У «Реала» нет особого плана. Нашей целью является победа в каждом матче. Мы будем отталкиваться от себя. Однако, конечно, мы следим за соперником.

4. Кевин Де Брюйне, полузащитник «Манчестер Сити»:

«Реал», конечно, является фаворитом в нашем противостоянии. Они больше всех выигрывали Лигу чемпионов. Мы будем играть в свой футбол и действовать в атакующем стиле. Постараемся их победить и поставить «Реал» под давление. Нас опять назовут неудачниками, если не выиграем ЛЧ . Последние 5 лет все только так и говорят про нас. Это единственный турнир, который мы не выигрывали. «Манчестер Сити» хочет побеждать в каждом турнире. Однако бывает, что есть команды, которые играют лучше нас. Например, «Ливерпуль» в нынешнем сезоне АПЛ . Мы приехали в Мадрид за победой. Однако нельзя загадывать далеко вперед.

5. Яя Туре, бывший полузащитник и капитан «Манчестер Сити»: