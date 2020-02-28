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«Зенит» vs «Локомотив». Пограничный Дзюба и реванш

вчера, 21:30

Сёмин дважды переиграл Семака за сезон. «Соккер.ру» интересно, сумеет ли футбольный чемпион ответить победой?

Футбольные тренеры не любят матчи в районе собственных дней рождений. Вчера Семак праздновал, а его жена Анна привычно выкатила длинный и слишком личный, как на мужской взгляд, пост. Во-первых, потому что тренер «Зенита» не гений – супруга загнула, во-вторых, потому что многовато пафоса про тихие молитвы у икон – опять же, личное.

Хотя есть правильные слова - Сергей Богданович, как на ладони, и он по-прежнему «деревенский парнишка» из Луганской области. И хотя наставнику просто будет защитить титул – слишком большое преимущество, а за спиной мощь и коварство «Зенита», когда доходит до поединков против Семина, то провинциал из Оренбургской области чаще всего огорчает Семака.

В карьере тренера чемпионов нет наставника, с которым играл бы чаще, чем с Сёминым – уже 8 матчей за плечами. И не было человека, против которого рубиться сложнее. 4 поражения, 2 ничьи и всего 2 победы не дают забыть, что наставник «Зенита» встречает максимально неудобного оппонента. Хуже был только Каррера из тех, с кем Семак виделся чаще одного раза, у Массимо так и не получилось выиграть – 2 ничьи, 2 поражения. 

«Локомотив» в этом сезоне, ведомый Сёминым, которому Уткин подыскивают место в углу, где повесили в свое время «Черный квадрат», дважды обставил «Зенит» - в Кубке России и чемпионате. У Малевича знаменитая картина была манифестом – попыткой создать новую художественную религию, а вот у «железнодорожников» никакого супрематизма в игре нет. 

Но почему москвичи ломают «Зенит»? Потому что Семак точно не гений, не бросает вызов современной системе футбола. Он влетел «Бенфике», что вылетала от «Шахтера» в Лиге Европы. В Санкт-Петербурге встретятся команды, провалившие Лигу чемпионов. Заняли два унылых четвертых места. У «Локомотива» хотя бы отсылка к статусу соперников есть? Так «Лион» показал, что и «Ювентус» можно разок обыграть. 

«Зениту» есть что доказывать в целом и против «Локомотива» в частности. Не так уж страшен чемпион, хотя будет играть дома. И не настолько убедительный гость из Москвы, чтобы вам достался предсказуемый скучный матч.

Тактика и кадровый потенциал

Сёмина усадили зимой на трансферную диету. Смолов уехал, а никто в основу не прибыл. Подписали новый контракт с Чорлукой, успели испугаться за Антона Миранчука – получил травму на сборах, не наигрывался Фарфан, хотя был в заявке накануне отправки на очередной этап подготовки. Проблем с составом у «Локомотива» хватает.

Если дисквалифицированный Рыбус и Антон Миранчук – люди из основы, то Джорджевич, не помешай ему травма, мог усилить игру со скамейки. Тем более, была бы особая мотивация в матче против «Зенита». Но всех названых не ждем, так что вариантов не так уж много. Не исключено также, что Сёмин сыграет не «4-2-3-1» - на такую модель хватает людей и в лимит можно вписаться, а поставит Мурильо в опорную зону, как уже делал.

В чем плюс игры в три центральных? Во-первых, можно выпустить Жемалетдинова на замену – если нужно усиление игры, а лимит сковывает, то необходимы именно российские джокеры. Во-вторых, поскольку главной потерей «Зенита» может стать Дзюба (готовится к матчу, но не обязательно выйдет в основе), то команде Семака можно задать жару в центре поля. Если Мурильо, Баринов и Крыховяк физически готовы лучше, чем Оздоев и Барриос – «Локомотив» получит как минимум контратаки. 

Мариу и Алексей Миранчук смогут доставить мяч Эдеру, а португалец понимает, как его статус изменился за зиму – теперь однозначно основной, альтернативы нет, нужно оправдывать ожидания. А чего ждать от «Зенита»? Скорее схемы «4-4-2», чем сюрпризов. На чемпионов давит лимит – если ставить Сантоса слева в защите, а в атаку к Азмуну отправить Дриусси – аргентинец именно впереди хочет играть, то в запасе окажется Малком. 

Бразильца хотелось бы увидеть с первых минут, но в таком случае нужен полностью российский левый фланг – например, Жирков и Сутормин, или Юрий и Ерохин. В любом случае, Семак должен выбросить из основы или Сантоса, или Малкома, или Дриусси, чтобы вписаться в лимит. Даже сложно придумать вариант состава, чтобы вся тройка появилась вместе, если Дзюба все-таки не сможет сыграть. Но даже если сыграет – один легионер за бортом. 

У «Зенита» на поле не будет оптимального состава, и хотя у «Локомотива» свои потери, москвичам пора ставить на сыгранность и опыт. Если на соперника даже появление Малкома и отсутствие Дзюбы здорово повлияет структурно, то у гостей Хеведес может закрыть левый фланг, в Эдер или Жемалетдинов и так бывали в основе, уход и травма конкурентов не отменяют генеральную линию партии.

Семин постарается сыграть осторожно, и хотя со стороны кажется, что «Зенит» на сборах подготовился лучше, никогда нельзя делать прогнозы на основании спаррингов. Семак неплохо поработал, но кто видел, как «Зальцбург» в странном матче из трех таймов «возил» оборону чемпионов России – тот понимает, что у «Локомотива», пускай москвичам нечего предложить из нового и неожиданного, будут шансы. 

Ориентировочные составы:

«Зенит» (4-4-2): Кержаков – Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос (Жирков) – Ерохин (Малком), Барриос, Оздоев, Жирков (Дриусси) – Дриусси (Дзюба), Азмун. 

«Локомотив» (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Мурильо (Кверквелия), Хеведес – Крыховяк, Баринов – Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Мариу – Эдер. 

Важные факты накануне матча

- Дзюба отдал 9 голевых передач (рекорд сезона) и забил 11 мячей (тоже первое место в РПЛ). Потеря такого футболиста обязательно скажется на игре «Зенита», если случится. Даже в отдельных спаррингах – как против ЦСКА, от действий Артема зависел характер и результат матча. Без нападающего команда Семака играет редко и заметно хуже;

- «Локомотив» тоже потерял рекордсмена команды в РПЛ. Смолов был лучшим ассистентом с 3 голевыми передачами. Рыбус, у которого столько же результативных пасов, тоже не сыграет, хотя тут важнее сами цифры. 3 ассиста – скромный показатель. Братья Миранчуки, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Крыховяк впятером отдали 8 голевых передач, на одну меньше, чем Дзюба. Сёмин осенью не поставил игру;

- если «железнодорожники» сегодня проиграют, то «Зенит» оторвется от московского клуба на 14 пунктов. До конца чемпионата останется 10 матчей, треть пути, но даже если «Краснодар» выиграет у «Уфы», лидер сохранит отрыв в десять очков от ближайшего преследователя. Фактически от команды Сёмина зависит, есть ли практические шансы на появление чемпионской интриги. Если «Зенит» побеждает, то получил эмоциональный подъем и не потеряется по пути на новую вершину; 

- хотя команда Сёмина не так уж хороша, а команда Семака побеждает, даже если играет неоднозначно – даже с Дзюбой хватало откровенно слабых матчей, как против «Рубина», ЦСКА, «Локомотива», «Уфы» или «Ахмата», нужно учитывать историю личных встреч хорошо знакомых соперников. Загвоздка в том, что Сёмин редко уступает Семаку, а «железнодорожники» в шести последних официальных матчах проиграли «Зениту» лишь раз. Еще разок была ничья, а четырежды – побеждали хозяева, в том числе, 0:3 в Санкт-Петербурге. 

Прогноз «Соккер.ру»: с Дзюбой или без, «Зенит» - фаворит. «Локомотив» может удивить, но базовый прогноз – победа чемпионов 2:1. Хотя ничью 1:1 держите в уме, ведь начало сезона, а Семак плох, если его экзаменует Сёмин.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 09:03
Чуйка говорит, что фотоаппарат влетит Локомотиву.
Железнодорожники вперёд....
номер 12
номер 12
сегодня в 08:14
1:2. Мы как сливали локо, так и будем сливать. Сёмин не для нас
ОПС
ОПС
сегодня в 07:54
Все хорошо
112910415
112910415
сегодня в 06:33
пусть ничья
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 23:13
Завтра «деревенский парнишка» из Луганской области,
не смотря на жалкие надежды и потуги С.Горина,
со всей мощью и коварством, присущим «Зениту»,
огорчит провинциала из Оренбургской области...
Бинго Младший
Бинго Младший
вчера в 23:11
локомотив мог бы но у них удалят пару игроков газпром силен
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил sashasokol
вчера в 22:55
Думаю будет классный матч. Так как сейчас возобновление чемпионата, то однозначного фаворита нет. Главное чтобы сыграли без травм. Конечно же удачи Локо.
Все гораздо проще. Если Гилерме не пустит "пенку" Локо не проиграет. Уровень Семина как тренера на порядок выше Семака.
sashasokol
sashasokol
вчера в 22:46
Думаю будет классный матч. Так как сейчас возобновление чемпионата, то однозначного фаворита нет. Главное чтобы сыграли без травм. Конечно же удачи Локо.
object iff
object iff ответил andrefino13
вчера в 22:11
Без Дэюбы Зенита нет, команды нет, Зенит набор игроков, которые без Дэюбы не могут.
    andrefino13
    andrefino13
    вчера в 21:42
    Без Дэюбы Зенита нет, команды нет, Зенит набор игроков, которые без Дэюбы не могут.
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