«Зенит» vs «Локомотив». Пограничный Дзюба и реванш

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вчера, 21:30

Сёмин дважды переиграл Семака за сезон. «Соккер.ру» интересно, сумеет ли футбольный чемпион ответить победой?

Футбольные тренеры не любят матчи в районе собственных дней рождений. Вчера Семак праздновал, а его жена Анна привычно выкатила длинный и слишком личный, как на мужской взгляд, пост. Во-первых, потому что тренер «Зенита» не гений – супруга загнула, во-вторых, потому что многовато пафоса про тихие молитвы у икон – опять же, личное.

Хотя есть правильные слова - Сергей Богданович, как на ладони, и он по-прежнему «деревенский парнишка» из Луганской области. И хотя наставнику просто будет защитить титул – слишком большое преимущество, а за спиной мощь и коварство «Зенита», когда доходит до поединков против Семина, то провинциал из Оренбургской области чаще всего огорчает Семака.

В карьере тренера чемпионов нет наставника, с которым играл бы чаще, чем с Сёминым – уже 8 матчей за плечами. И не было человека, против которого рубиться сложнее. 4 поражения, 2 ничьи и всего 2 победы не дают забыть, что наставник «Зенита» встречает максимально неудобного оппонента. Хуже был только Каррера из тех, с кем Семак виделся чаще одного раза, у Массимо так и не получилось выиграть – 2 ничьи, 2 поражения.

«Локомотив» в этом сезоне, ведомый Сёминым, которому Уткин подыскивают место в углу, где повесили в свое время «Черный квадрат», дважды обставил «Зенит» - в Кубке России и чемпионате. У Малевича знаменитая картина была манифестом – попыткой создать новую художественную религию, а вот у «железнодорожников» никакого супрематизма в игре нет.

Но почему москвичи ломают «Зенит»? Потому что Семак точно не гений, не бросает вызов современной системе футбола. Он влетел «Бенфике», что вылетала от «Шахтера» в Лиге Европы. В Санкт-Петербурге встретятся команды, провалившие Лигу чемпионов. Заняли два унылых четвертых места. У «Локомотива» хотя бы отсылка к статусу соперников есть? Так «Лион» показал, что и «Ювентус» можно разок обыграть.

«Зениту» есть что доказывать в целом и против «Локомотива» в частности. Не так уж страшен чемпион, хотя будет играть дома. И не настолько убедительный гость из Москвы, чтобы вам достался предсказуемый скучный матч.

Тактика и кадровый потенциал

Сёмина усадили зимой на трансферную диету. Смолов уехал, а никто в основу не прибыл. Подписали новый контракт с Чорлукой, успели испугаться за Антона Миранчука – получил травму на сборах, не наигрывался Фарфан, хотя был в заявке накануне отправки на очередной этап подготовки. Проблем с составом у «Локомотива» хватает.

Если дисквалифицированный Рыбус и Антон Миранчук – люди из основы, то Джорджевич, не помешай ему травма, мог усилить игру со скамейки. Тем более, была бы особая мотивация в матче против «Зенита». Но всех названых не ждем, так что вариантов не так уж много. Не исключено также, что Сёмин сыграет не «4-2-3-1» - на такую модель хватает людей и в лимит можно вписаться, а поставит Мурильо в опорную зону, как уже делал.

В чем плюс игры в три центральных? Во-первых, можно выпустить Жемалетдинова на замену – если нужно усиление игры, а лимит сковывает, то необходимы именно российские джокеры. Во-вторых, поскольку главной потерей «Зенита» может стать Дзюба (готовится к матчу, но не обязательно выйдет в основе), то команде Семака можно задать жару в центре поля. Если Мурильо, Баринов и Крыховяк физически готовы лучше, чем Оздоев и Барриос – «Локомотив» получит как минимум контратаки.

Мариу и Алексей Миранчук смогут доставить мяч Эдеру, а португалец понимает, как его статус изменился за зиму – теперь однозначно основной, альтернативы нет, нужно оправдывать ожидания. А чего ждать от «Зенита»? Скорее схемы «4-4-2», чем сюрпризов. На чемпионов давит лимит – если ставить Сантоса слева в защите, а в атаку к Азмуну отправить Дриусси – аргентинец именно впереди хочет играть, то в запасе окажется Малком.

Бразильца хотелось бы увидеть с первых минут, но в таком случае нужен полностью российский левый фланг – например, Жирков и Сутормин, или Юрий и Ерохин. В любом случае, Семак должен выбросить из основы или Сантоса, или Малкома, или Дриусси, чтобы вписаться в лимит. Даже сложно придумать вариант состава, чтобы вся тройка появилась вместе, если Дзюба все-таки не сможет сыграть. Но даже если сыграет – один легионер за бортом.

У «Зенита» на поле не будет оптимального состава, и хотя у «Локомотива» свои потери, москвичам пора ставить на сыгранность и опыт. Если на соперника даже появление Малкома и отсутствие Дзюбы здорово повлияет структурно, то у гостей Хеведес может закрыть левый фланг, в Эдер или Жемалетдинов и так бывали в основе, уход и травма конкурентов не отменяют генеральную линию партии.

Семин постарается сыграть осторожно, и хотя со стороны кажется, что «Зенит» на сборах подготовился лучше, никогда нельзя делать прогнозы на основании спаррингов. Семак неплохо поработал, но кто видел, как «Зальцбург» в странном матче из трех таймов «возил» оборону чемпионов России – тот понимает, что у «Локомотива», пускай москвичам нечего предложить из нового и неожиданного, будут шансы.

Ориентировочные составы:

«Зенит» (4-4-2): Кержаков – Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос (Жирков) – Ерохин (Малком), Барриос, Оздоев, Жирков (Дриусси) – Дриусси (Дзюба), Азмун.

«Локомотив» (4-2-3-1): Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Мурильо (Кверквелия), Хеведес – Крыховяк, Баринов – Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Мариу – Эдер.

Важные факты накануне матча

- Дзюба отдал 9 голевых передач (рекорд сезона) и забил 11 мячей (тоже первое место в РПЛ ). Потеря такого футболиста обязательно скажется на игре «Зенита», если случится. Даже в отдельных спаррингах – как против ЦСКА , от действий Артема зависел характер и результат матча. Без нападающего команда Семака играет редко и заметно хуже;

- «Локомотив» тоже потерял рекордсмена команды в РПЛ . Смолов был лучшим ассистентом с 3 голевыми передачами. Рыбус, у которого столько же результативных пасов, тоже не сыграет, хотя тут важнее сами цифры. 3 ассиста – скромный показатель. Братья Миранчуки, Жоау Мариу, Жемалетдинов, Крыховяк впятером отдали 8 голевых передач, на одну меньше, чем Дзюба. Сёмин осенью не поставил игру;

- если «железнодорожники» сегодня проиграют, то «Зенит» оторвется от московского клуба на 14 пунктов. До конца чемпионата останется 10 матчей, треть пути, но даже если «Краснодар» выиграет у «Уфы», лидер сохранит отрыв в десять очков от ближайшего преследователя. Фактически от команды Сёмина зависит, есть ли практические шансы на появление чемпионской интриги. Если «Зенит» побеждает, то получил эмоциональный подъем и не потеряется по пути на новую вершину;

- хотя команда Сёмина не так уж хороша, а команда Семака побеждает, даже если играет неоднозначно – даже с Дзюбой хватало откровенно слабых матчей, как против «Рубина», ЦСКА , «Локомотива», «Уфы» или «Ахмата», нужно учитывать историю личных встреч хорошо знакомых соперников. Загвоздка в том, что Сёмин редко уступает Семаку, а «железнодорожники» в шести последних официальных матчах проиграли «Зениту» лишь раз. Еще разок была ничья, а четырежды – побеждали хозяева, в том числе, 0:3 в Санкт-Петербурге.

Прогноз «Соккер.ру»: с Дзюбой или без, «Зенит» - фаворит. «Локомотив» может удивить, но базовый прогноз – победа чемпионов 2:1. Хотя ничью 1:1 держите в уме, ведь начало сезона, а Семак плох, если его экзаменует Сёмин.