Всё, что нужно знать об интригах в Лиге Европы

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вчера, 17:37

После первых матчей 1/16 финала Лиги Европы осталось немало интересных вопросов. «Соккер.ру» помогает окунуться в футбольные перипетии плей-офф.

«Аякс» мечтает выстрадать камбэк

- «Хетафе» на выезде играет хуже, чем дома – уступали «Вильярреалу», «Бадалоне» и «Барселоне». Но проблемой для «Аякса» служит второй пропущенный мяч в гостях – только кубковый соперник испанцев выиграл у них сухо и с разницей в два мяча. За весь сезон во всех турнирах «Хетафе» ни разу не разгромили в гостях, да и дома лишь дважды;

- испанцы медленно устают. Чередуют классные победы, как над «Валенсией» и «Аяксом», с неудачными матчами. Оборона «Хетафе» не успела восстановиться к игре с «Севильей», поэтому допустили 5 точных ударов после 8 попыток соперника, а сами в атаке смазали в 8 случаях из 10. Проиграли дома 0:3 – такой счет устроит «Аякс» сегодня.

Прогноз «Соккер.ру»: поставим на камбэк «Аякса» и невероятно сложный для хозяев матч. Разумеется, «Хетафе» покажет себя во всей красе и получит ничью или поражение с нужным счетом.

«Порту» может обыграть «Байер»

- понятно, почему многие не верят в португальцев после поражения 2:1 в гостях – команда Консейсау против «Витории» и «Байера» не сыграла идеально. «Бенфику» обыграли 3:2, но сегодня такой счет не устроит. А вот у команды Боша серия 8 побед в 9 играх – немцы набрали ход;

- португальцы забивали дома во всех матчах сезона, и в целом пережили всего 3 матча без своих голов. Но важно знать, что речь шла именно о кубках – внутренних (уступил «Браге» 1:0) и Лиге Европы (проиграли «Фейеноорду» и «Рейнджерс»). Гол в Германии оставляет надежды, ведь здесь пара уровня плей-офф ЛЧ .

Прогноз «Соккер.ру»: «Байер» найдет путь к чужим воротам на выезде. Даже если уступят «Порту» - в гостях чаще нервничают и хватают красные, то могут пройти дальше. Прошлогодний урок от «Краснодара» пора бы усвоить, результат важнее, чем голое доминирование.

«Рома» поджидает ловушка в Бельгии

- команда Фонсеки поле поражения от «Аталанты» обыграла «Гент» дома со счетом 1:0, а потом разбила «Лечче» 4:0. Вроде дела у римлян налаживаются? Но победы одержали в родных стенах, а на выезде три поражения подряд – еще от «Ювентуса» и «Сассуоло», хотя до этого в гостях выигрывали чаще;

- «Гент», хотя и потерял ключевого форварда Яремчука, остается результативной командой. В Лиге Европы забивали дома три мяча «Сент-Этьену» и по два гола «Вольфсбургу» и «Александрии». «Рома» является фаворитом в паре, но если бельгийцы откроют счет голам – именитые гости успеют испугаться, ведь «Гент» - упрямая, интересная команда.

Прогноз «Соккер.ру»: «Рома» пройдет дальше, но не обязательно обыграет бельгийцев. В этом поединке возможен размен голами и ничья. Возможно, «Гент» даже обыграет «волков», но те отличатся на выезде, уступят в один мяч и пройдут дальше.

В Глазго дуэль разных, но равных

- в первых матчах было четыре ничейных результата в 16 играх, лишь на один больше, чем разгромов. Все игры завершились 1:1, но выездные ничьи МЮ и «Севильи» не делают их аутсайдерами, как гол в Дании не сделал «Селтик» фаворитом против «Копенгагена» - Ндой не позволил шотландцам получить солидную фору;

- «Селтик» без Роджерса остался единоличным фаворитом шотландской лиги, хотя уступили «Рейнджерс» Джеррарда впервые за много лет в очном матче. Но это одна из всего трех осечек в 28 играх – речь о вечных чемпионах. «Копенгаген» может ответить упрямством, ведь датчане не лидеры своей лиги, зато в ЛЕ не уступили ни в одном из гостевых матчей в группе, пропустив дважды.

Прогноз «Соккер.ру»: «Селтику» могут помочь трибуны и чемпионский опыт, но «Копенгаген» такой неудобный, что могут забить на выезде, и тогда шотландцам нужно будет два удара, ведь один отправит в овертайм.

В Лиссабоне будет матч уровня ЛЧ

- по уровню игры «Шахтер», что на выезде обыграл «Аталанту», и «Бенфика», что дома уничтожила «Зенит», выше первого раунда плей-офф ЛЕ . В первой игре «горняки» это показали, когда отдали 654 паса, нанесли 8 точных ударов и выиграли 2:1, хотя надеялись победить крупнее;

- команда из Лиссабона опасна, особенно на родной арене. «Орлы» ошибались в гостях, но дома за весь сезон у команды Бруну Лаже всего три поражения – от «Порту», «Лейпцига» и «Браги». Тенденция понятная, уступают только морально, физически и технически самым готовым. Но «Шахтер» в феврале не может быть на пике формы, поэтому за проход дальше нужно воевать.

Прогноз «Соккер.ру»: если «Шахтер» удачно сыграет без мяча, что делать не любит и не всегда умеет, забив «Бенфике» гол, то пройдут дальше, хотя вряд ли легко победят. Верное, будет ничья с голами. Главное - не сломаться, как «Зенит», ведь тогда «орлы» заклюют.

Греки могут забить в Лондоне

- «Олимпиакос» на выезде забил два гола «Краснодару», то есть команде, что структурно похожа на «Арсенал». А в группе ЛЧ не огорчал только одних хозяев – «Баварию». Но немцы пропустили два гола от греков в гостях, а «шпоры» скушали 4 мяча в двух играх;

- «Арсенал» продолжил 10-матчевую серию без поражений. Команда Артеты пропустила лишь в двух из пяти домашних матчей 2020 года, но не путайте результат с процессом. Давид Луис всегда готов «привезти», как Мустафи или Сократис, а «Олимпиакос» дома нанес 11 ударов в сторону ворот «канониров».

Прогноз «Соккер.ру»: обе команды могут сегодня забить, хотя понятно, что «Арсенал» был и остается фаворитом. Лондонцы нагуливают уверенность, пускай «Олимпиакос» не так слаб, как многим кажется.

«Манчестер Юнайтед» нельзя уступать

- по «Челси» может больно ударить влет от «Баварии», а МЮ подобрался на расстояние трех пунктов до четвертого места, обыграв лондонцев в гостях. Но это не значит, что команда Сульшера имеет право намеренно вылететь из Лиги Европы после выездной ничьей в Бельгии;

- «Брюгге» не просто уверенный лидер бельгийской лиги – оторвались на 9 пунктов от «Гента», но еще и команда, которая мало пропускает – всего 12 мячей в 27 играх. На «Сантьяго Бернабеу» были смелыми, на «Олд Траффорд» тактику вряд ли стоит менять. Учтите, что даже ПСЖ обыграл «Брюгге» дома лишь 1:0, и фанаты «Галатасарая» не запугали бельгийцев – сыграли 1:1. МЮ зря не выиграл в первом матче.

Прогноз «Соккер.ру»: и все-таки МЮ победит, но вряд ли легко и крупно. Пусть команды Сульшера или Артеты относятся к коллективам, что могут дополнить перечень неудач англичан в Европе на этой неделе, речь о коллективах, которые скорее правят свои ошибки, чем врезались в кризис.

«Олд Траффорд» не заслужил увидеть вылет от «Брюгге», хотя если бельгийцы забьют – станет веселее. Вечер четверга в Лиге Европы пройдет под девизом «Охота на фаворитов».