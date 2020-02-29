ГлавнаяБлогиСтолкновения

«Динамо» vs «Спартак». Выборы догоняющего

вчера, 12:00

«Соккер.ру» уверен, что московские клубы мечтают о погоне за первой пятеркой, но для этого нужны мощные победные серии. И начинать надо уже сегодня!

Как зима изменила составы команд?

1. В зимнее трансферное окно «Динамо» и «Спартак» обзавелись крупногабаритными нападающими. У «бело-голубых» такой форвард номинально был — Рамиль Шейдаев, но ему не хватило мастерства, чтобы стать динамовцем с большой буквы, а вот «Спартак» полгода играл легкой атакой после расставания с Луисом Адриано и Зе Луишем. Теперь в распоряжении Доменико Тедеско один из лучших бомбардиров РПЛ - Александр Соболев, а Кирилл Новиков ждет голов от самого результативного игрока Чехии прошедшего сезона — Николая Комличенко. На уровне переговоров «Спартак» и «Динамо» контактировали с каждым из этих форвардов, то есть Комличенко мог достаться «красно-белым», а Соболев - «бело-голубым». Кто же окажется успешнее? Этим вопросом задаются клубы, их болельщики и сами форварды, которые конкурируют за право поехать на Евро-2020 в составе сборной России.

2. Если для «Спартака» взятый в аренду у «Крылышек» Александр Соболев — единственный новичок главной команды, то у «Динамо» две значимых покупки на общую сумму почти 8 млн евро. Комличенко обошелся в 3.5 млн, а еще 4.3 «Динамо» обязалось выплатить «Краснодару» за Дмитрия Скопинцева. Обоих россиян ждем в стартовом составе «бело-голубых».

3. С приобретением Комличенко «Динамо» решительно рассталось с Рамилем Шейдаевым, который в первой части сезона сыграл 8 матчей и не отметился забитыми мячами. С азербайджанским форвардом был расторгнут контракт, уже в статусе свободного агента он присоединился к клубу «Сабах». Еще троих игроков «Динамо» разослало по командировкам: левый защитник Игорь Калинин (0 матчей в текущем сезоне) перешел в «Урал» на правах аренды, Мигел Кардозу (6 матчей, 1 гол) — в «Тамбов», а Николай Обольский (0 матчей) будет выступать за «Нижний Новгород».

4. «Спартак» зимой расстался с главным старожилом клуба — Джано Ананидзе. После 12.5 лет в московском клубе и 10 лет в первой команде грузинский полузащитник ушел в статусе свободного агента, так и не сумев, по большому счету, раскрыть свой немалый талант. Новым пристанищем Джано стал кипрский клуб «Анортосис». Покинул «Спартак», правда, временно еще один атакующий игрок: Максим Глушенков - до конца сезона будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды, причем в договор между клубами включен пункт, согласно которому талантливый вингер должен принять участие, как минимум, в 50% матчей.

Факты о противостоянии «Динамо» и «Спартака»

1. «Спартак» и «Динамо» провели 55 матчей в чемпионатах России. «Спартак» одержал 28 побед при 9 поражениях и 18 ничьих. Разница забитых и пропущенных мячей — 97:62 в пользу «красно-белых».

2. «Динамо» впервые примет «Спартак» на «ВТБ-Арене». Год назад «бело-голубые» в марте планировали открыть новенький стадион классическим дерби, но тогда из-за неготовности газона пришлось по привычке играть в Химках.

3. В предыдущий раз «Динамо» принимало «Спартак» на родном стадионе в Петровском парке почти 12 лет назад — 13 апреля 2008 года. Та встреча завершилась победой «бело-голубых» со счетом 4:3.

4. В первом круге «Спартак» и «Динамо» сыграли со счетом 0:0 на «Открытие Арене», при этом хозяева почти две трети матча играли в меньшинстве после удаления Эсекьеля Понсе, который опасно сыграл против Антона Шунина.

5. Доменико Тедеско и Кирилл Новиков дебютируют в качестве тренеров в классическом дерби Москвы. В предыдущем матче «Спартака» и «Динамо» командами руководили Олег Кононов и Дмитрий Хохлов.

Кадровые и тактические вопросы перед дерби

1. Оба тренера с большой долей вероятности изберут схемы с тремя центральными защитниками, хотя в арсенале обеих команд есть и расстановки с четверкой защитников в линию.

2. И «Спартак», и «Динамо» накануне дерби лишились основных центральных полузащитников — Наиля Умярова и Артура Юсупова. У обоих травмы, хотя спартаковец в любом случае не сыграл бы из-за дисквалификации.

3. Не готов играть спартаковский чемпион мира Андре Шюррле — немца беспокоит голеностоп. В августе прошлого года Андре дебютировал за «Спартак» как раз в матче против «Динамо» и тогда произвел сильное впечатление, но в дальнейшем строго разочаровывал. Вряд ли «красно-белые» будут выкупать контракт Шюррле у дортмундской «Боруссии».

4. Ориентировочный состав «Динамо» (3-5-2): Шунин — Рыков, Ордец, Шунич — Паршивлюк, Нойштедтер, Каборе, Шимански, Скопинцев — Филипп, Комличенко.

5. Ориентировочный состав «Спартака» (3-5-2): Максименко — Кутепов, Жиго, Джикия — Рассказов, Крал, Зобнин, Бакаев, Айртон — Понсе, Соболев.

А судьи кто? «Динамо» и «Спартак» рассудит Сергей Карасев. Для арбитра сезон возобновился раньше, чем для команд: 20 февраля рефери обслуживал матч Лиги Европы «Копенгаген» - «Селтик» (1:1). Карасев будет обслуживать московское дерби в рамках РПЛ в седьмой раз в карьере, в предыдущих шести матчах «Динамо» одержало три победы, «Спартак» выиграл дважды, еще одна встреча завершилась вничью. Что любопытно, 4 из 6 встреч остались за гостями.

Прогноз «Соккер.ру»: как вы понимаете, оценивать команды до первого официального матча довольно проблематично, поэтому предсказания в такой ситуации — пальцем в небо. Можно лишь предположить, что в дерби успешнее окажется тот, кто лучше распорядится пространством, ведь в позиционном нападении «Спартаку» и «Динамо» нечем похвастаться. Думаю, голы будут (хотя, возможно, всего один), а забить их (или его) помогут скорость и стандарты.

Поделиться
Другие материалы по теме
Точки над «ё». 10 больших и малых интриг весны в РПЛ
Вчера, 15:33Александр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии4
«Зенит» vs «Локомотив». Пограничный Дзюба и реванш
28 февраляСтанислав Горин в блоге СтолкновенияКомментарии11
Всё, что нужно знать об интригах в Лиге Европы
27 февраляВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии4
Лысый на лысого пошёл. Самый главный матч 1/8 финала
26 февраляАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии19
Новый поход Роналду и ещё один шанс Буффона
26 февраляАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии3
Шнапсу пенсионерам! «Челси» vs «Бавария»
25 февраляАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Старый Фриц
Старый Фриц
вчера в 15:43
Я никогда не устану повторять
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 14:15
Не знаю как отстоит Шунин, но Саша "Три дырочки" точно один да привезёт
Ekkimukk
Ekkimukk ответил Bruno Senna
вчера в 14:11
Шейдаев - Рамиль, а не Равиль
Исправлено, спасибо.
Bruno Senna
Bruno Senna
вчера в 13:59
Шейдаев - Рамиль, а не Равиль
alex spartakovih
alex spartakovih
вчера в 12:06
добрый день!почему так строго ко мне относитесь?вроде не обзываюсь не хамлю!просто может в резкой форме на место ставлю,но это они заслуживают такое,а именно перекати поле!и угроз кому-либо у меня и в мыслях нет!в заключение спасибо,что меньше стало питерских неадекватов,которые сейчас во всю хамят на бомбардире,тот же литейный со своими клонами которого вы отсюда выгнали!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100