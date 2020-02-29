«Динамо» vs «Спартак». Выборы догоняющего

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вчера, 12:00

«Соккер.ру» уверен, что московские клубы мечтают о погоне за первой пятеркой, но для этого нужны мощные победные серии. И начинать надо уже сегодня!

Как зима изменила составы команд?

1. В зимнее трансферное окно «Динамо» и «Спартак» обзавелись крупногабаритными нападающими. У «бело-голубых» такой форвард номинально был — Рамиль Шейдаев, но ему не хватило мастерства, чтобы стать динамовцем с большой буквы, а вот «Спартак» полгода играл легкой атакой после расставания с Луисом Адриано и Зе Луишем. Теперь в распоряжении Доменико Тедеско один из лучших бомбардиров РПЛ - Александр Соболев, а Кирилл Новиков ждет голов от самого результативного игрока Чехии прошедшего сезона — Николая Комличенко. На уровне переговоров «Спартак» и «Динамо» контактировали с каждым из этих форвардов, то есть Комличенко мог достаться «красно-белым», а Соболев - «бело-голубым». Кто же окажется успешнее? Этим вопросом задаются клубы, их болельщики и сами форварды, которые конкурируют за право поехать на Евро-2020 в составе сборной России.

2. Если для «Спартака» взятый в аренду у «Крылышек» Александр Соболев — единственный новичок главной команды, то у «Динамо» две значимых покупки на общую сумму почти 8 млн евро. Комличенко обошелся в 3.5 млн, а еще 4.3 «Динамо» обязалось выплатить «Краснодару» за Дмитрия Скопинцева. Обоих россиян ждем в стартовом составе «бело-голубых».

3. С приобретением Комличенко «Динамо» решительно рассталось с Рамилем Шейдаевым, который в первой части сезона сыграл 8 матчей и не отметился забитыми мячами. С азербайджанским форвардом был расторгнут контракт, уже в статусе свободного агента он присоединился к клубу «Сабах». Еще троих игроков «Динамо» разослало по командировкам: левый защитник Игорь Калинин (0 матчей в текущем сезоне) перешел в «Урал» на правах аренды, Мигел Кардозу (6 матчей, 1 гол) — в «Тамбов», а Николай Обольский (0 матчей) будет выступать за «Нижний Новгород».

4. «Спартак» зимой расстался с главным старожилом клуба — Джано Ананидзе. После 12.5 лет в московском клубе и 10 лет в первой команде грузинский полузащитник ушел в статусе свободного агента, так и не сумев, по большому счету, раскрыть свой немалый талант. Новым пристанищем Джано стал кипрский клуб «Анортосис». Покинул «Спартак», правда, временно еще один атакующий игрок: Максим Глушенков - до конца сезона будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды, причем в договор между клубами включен пункт, согласно которому талантливый вингер должен принять участие, как минимум, в 50% матчей.

Факты о противостоянии «Динамо» и «Спартака»

1. «Спартак» и «Динамо» провели 55 матчей в чемпионатах России. «Спартак» одержал 28 побед при 9 поражениях и 18 ничьих. Разница забитых и пропущенных мячей — 97:62 в пользу «красно-белых».

2. «Динамо» впервые примет «Спартак» на «ВТБ-Арене». Год назад «бело-голубые» в марте планировали открыть новенький стадион классическим дерби, но тогда из-за неготовности газона пришлось по привычке играть в Химках.

3. В предыдущий раз «Динамо» принимало «Спартак» на родном стадионе в Петровском парке почти 12 лет назад — 13 апреля 2008 года. Та встреча завершилась победой «бело-голубых» со счетом 4:3.

4. В первом круге «Спартак» и «Динамо» сыграли со счетом 0:0 на «Открытие Арене», при этом хозяева почти две трети матча играли в меньшинстве после удаления Эсекьеля Понсе, который опасно сыграл против Антона Шунина.

5. Доменико Тедеско и Кирилл Новиков дебютируют в качестве тренеров в классическом дерби Москвы. В предыдущем матче «Спартака» и «Динамо» командами руководили Олег Кононов и Дмитрий Хохлов.

Кадровые и тактические вопросы перед дерби

1. Оба тренера с большой долей вероятности изберут схемы с тремя центральными защитниками, хотя в арсенале обеих команд есть и расстановки с четверкой защитников в линию.

2. И «Спартак», и «Динамо» накануне дерби лишились основных центральных полузащитников — Наиля Умярова и Артура Юсупова. У обоих травмы, хотя спартаковец в любом случае не сыграл бы из-за дисквалификации.

3. Не готов играть спартаковский чемпион мира Андре Шюррле — немца беспокоит голеностоп. В августе прошлого года Андре дебютировал за «Спартак» как раз в матче против «Динамо» и тогда произвел сильное впечатление, но в дальнейшем строго разочаровывал. Вряд ли «красно-белые» будут выкупать контракт Шюррле у дортмундской «Боруссии».

4. Ориентировочный состав «Динамо» (3-5-2): Шунин — Рыков, Ордец, Шунич — Паршивлюк, Нойштедтер, Каборе, Шимански, Скопинцев — Филипп, Комличенко.

5. Ориентировочный состав «Спартака» (3-5-2): Максименко — Кутепов, Жиго, Джикия — Рассказов, Крал, Зобнин, Бакаев, Айртон — Понсе, Соболев.

А судьи кто? «Динамо» и «Спартак» рассудит Сергей Карасев. Для арбитра сезон возобновился раньше, чем для команд: 20 февраля рефери обслуживал матч Лиги Европы «Копенгаген» - «Селтик» (1:1). Карасев будет обслуживать московское дерби в рамках РПЛ в седьмой раз в карьере, в предыдущих шести матчах «Динамо» одержало три победы, «Спартак» выиграл дважды, еще одна встреча завершилась вничью. Что любопытно, 4 из 6 встреч остались за гостями.

Прогноз «Соккер.ру»: как вы понимаете, оценивать команды до первого официального матча довольно проблематично, поэтому предсказания в такой ситуации — пальцем в небо. Можно лишь предположить, что в дерби успешнее окажется тот, кто лучше распорядится пространством, ведь в позиционном нападении «Спартаку» и «Динамо» нечем похвастаться. Думаю, голы будут (хотя, возможно, всего один), а забить их (или его) помогут скорость и стандарты.