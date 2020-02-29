Точки над «ё». 10 больших и малых интриг весны в РПЛ

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вчера, 15:33

Кто станет чемпионом? Кто покинет элиту? Кому достанутся лавры лучшего снайпера? «Соккер.ру» задает самые важные вопросы российскому чемпионату.

Кто станет чемпионом России?

Как будто вы не знаете… Увы, чемпионской интриги в РПЛ нет. Иссякла. Закончилась. Испарилась. «Зенит» лидирует с отрывом от ближайшего преследователя в 10 очков, при этом «сине-бело-голубые» обладают мощнейшим составом в России, в весенней части сезона их должен усилить 40-миллионный новичок прошлого лета Малком, а еще впервые за многие годы «Зенит» не принимает участия в весенней стадии еврокубков, то есть распыляться не приходится. «Сине-бело-голубым» достаточно выиграть 5-6 матчей из оставшихся 11, а в календаре домашние встречи с «Уралом», «Уфой», «Крыльями Советов», «Оренбургом» и «Сочи». Скорее всего, побед над этими соперниками будет достаточно для финиша на первой строчке. В общем, эта интрига — и не интрига вовсе.

Кому достанутся путевки в Лигу чемпионов?

А вот за спиной у «Зенита» все очень любопытно. На вторую строчку, дающую прямую путевку в Лигу чемпионов, претендуют «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА и «Ростов». Утешительный приз проигравшему в этой борьбе — пропуск в квалификацию ЛЧ , которую пока не прошел ни один бронзовый призер РПЛ в тех сезонах, когда у нас было три путевки в Лигу чемпионов. У каждого из претендентов есть свои достоинства и свои изъяны. «Локомотив» самый опытный, но с затупленным острием. ЦСКА , напротив, слишком молод. «Краснодару» мешают травмы лидеров и инфантильность, ставшая частью клубного стиля, а «Ростов» слишком подвержен эмоциям и «на бумаге» уступает в классе. Интересно представить первую тройку без Москвы, но для этого «Краснодару» с «Ростовом» придется ударно провести весну.

Кто-то выпадет из первой пятерки?

Первая пятерка ушла в отрыв — разница между пятым и шестым местом составляет 9 очков. Учитывая, что топ-5 клубы выше не только по результатам, но и по качеству, логичнее всего предположить, что первая пятерка останется неизменной, какими бы бурными ни были движения внутри нее. К тому же, пока не видно команды за пределами топ-5, готовой штурмовать высоты, штампуя победы от тура к туру.

Какие места в итоговой таблице займут «Динамо» и «Спартак»?

В теории подняться выше могут разве что «Спартак» с «Динамо». По крайней мере, у этих команд есть солидные составы и неудовлетворенные амбиции. Впрочем, отставание слишком велико: «Динамо» в 10 очках от пятого места, «Спартак» - в 12. Интересно, что московские клубы играют между собой в первом весеннем туре (пусть он и состоится в последний день зимы). Победитель, по крайней мере, до матчей следующего тура сможет говорить о преследовании еврокубковой зоны, проигравший лишится адекватных шансов на продолжение этой борьбы. В любом случае, не верится, что «Спартак» и «Динамо» достанут первую пятерку. Скорее всего, «красно-белые» и «бело-голубые» финишируют на соседних позициях в районе шестого-восьмого места.

Обновленный «Рубин» очарует или разочарует?

Зимой «Рубин» пригласил Леонида Слуцкого и провел насыщенную трансферную кампанию, в ходе которой к казанскому клубу присоединились интересные иностранцы и талантливые российские футболисты, в первую очередь, Иван Игнатьев, перебравшийся из «Краснодара». «Рубин» уже не в первый раз за последние годы сменил личину, за казанцами будем следить особенно внимательно, тем более что турнирное положение у них не такое простое: Леониду Слуцкому предстоит тащить татарского бегемота из «болота» стыковых матчей.

Кто станет лучшим игроком сезона?

Две трети сезона позади, так что круг претендентов уже очерчен. По факту на звание лучшего игрока сезона претендуют два футболиста — Артем Дзюба и Гжегож Крыховяк. Почти уверен, что приз достанется форварду «Зенита». Во-первых, он станет чемпионом, во-вторых, Артем сейчас лидирует и по голам, и по «ассистам» в РПЛ , в-третьих, он россиянин, то есть при прочих равных выберут его. Скорее всего, здесь тоже нет интриги.

Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ ?

А вот в зачете бомбардиров Дзюба не обязательно удержит лидерство: у него 11 голов, Шомуродов и Соболев забили по 10. Борьба за «Золотую бутсу» РПЛ продолжится между тремя этими нападающими. Предположу, что по весне молодцом покажет себя Соболев, мотивированный переходом на новый уровень, тем более, чтобы остаться в «Спартаке», ему нужны голы (до конца сезона Александр выступает в Москве на правах аренды). Соболеву по силам забить 5-6 голов в новом клубе, и этого хватит для победы в гонке.

Кто покинет Премьер-Лигу и сыграет в стыковых матчах?

Команды, которые встречают весну на двух последних строчках турнирной таблицы, не вылетят. «Ахмат» обладает достаточным ресурсом, чтобы безбедно существовать в звании середняка, а ФК «Сочи» зимой предпринял несколько отчаянных шагов, нацеленных на спасение, включивших в себя приглашение Кокорина и чемпиона мира Рами. Главными претендентами на вылет выглядят «Тамбов» и «Оренбург», в зоне риска «Крылья Советов». Пожалуй, эти клубы будут в нижней четверке. Возможно, там закончит регулярный сезон и «Сочи», но через стыки клуб с берега Черного моря сохранит прописку в РПЛ .

Кто из зимних новичков станет открытием РПЛ по весне?

Новичок «Крыльев Советов» Денис Попович забил в дебютном матче за волжан, причем поразил ворота своего бывшего клуба - «Оренбурга». Ждем результативных действий и качественной игры от других новичков. Пожалуй, самые высокие ожидания связаны с Николаем Комличенко, Иваном Игнатьевым и Александром Соболевым — все-таки нападающие, кандидаты в сборную России, все трое хотят заявить о себе как о топ-форвардах. Кокорин когда-то был таковым, а сейчас возвращается в РПЛ в составе «Сочи» - тоже присмотримся, как и к защитникам Рами, Осипенко и Сантосу, как и к хавбеку Куату, как и к Скопинцеву и многим другим.

Малком зажжет в составе «Зенита»?