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Месси признан лучшим игроком Примеры в феврале

вчера, 15:13

Форвард «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании в феврале. В этот период нападающий «сине-гранатовых» отметился в Примере четырьмя голами. Кроме того, он сделал шесть результативных передач.

Напомним, что все четыре гола в чемпионате в феврале Месси забил в игре с «Эйбаром».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:55
Плюс 100500 голов Эйбару накидал, а потом в Эль Классико в запасе матч провёл. Однозначно лучший
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:53
Плюс 100500 голов Эйбару накидал, а потом в Эль Классико в запасе матч провёл. Однозначно лучший
Олег Гусов
Олег Гусов
вчера в 20:05
То ли Ла Лига мельчает , или те , кто определяет лучших ...
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 19:39
Отличный повод, чтобы продать Камп Ноу и увеличить ЗП Месси на 50-100%.
Mangur
Mangur
вчера в 19:35
Без комментариев
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:26
Я видел игру Месси только в одном матче с Реалом. И он был совсем не заметен. Каземиро его "съел" полностью
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:20
Месси уже стал реально раздражать...
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил BarSlona
вчера в 19:12
Продаю огнетушители и подорожник. Недорого
НЕ дорого это потому что б/у? Аха-ха)
Сразу видно, что сам применяешь)
eleven LC
eleven LC ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:42, ред.
В первом тайме у Барсы было три хороших момента но Месси,Гризманн и Артур не смогли реализовать свои шансы,спасибо Куртуа!
А вот во втором тайме игра была как говорится в одну калитку,Реал Барсу просто смял,прессингом,ты ведь помнишь как Барса даже в атаку выйти не могла и часто благодаря прессингу Реала теряла мяч?!
Так что везение и Куртуа в первом тайме,а во втором Реал был просто сильнее!
BarSlona
BarSlona
вчера в 18:28
Продаю огнетушители и подорожник. Недорого
Брулин
Брулин
вчера в 18:20
Время хейтеров сказать свое слово слезное... все как всегда)
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 18:18
Тренеры Испании говорят--"мерзавец".
мангo
мангo ответил cevin cigan
вчера в 18:17, ред.
Чем бы дитя не тешилось.....его уже жалеют,как какого то умственно отсталого, ей Богу!
Португея ведь постоянно жалеют аж 5 мячиков подарили
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответил NOVA
вчера в 18:14
тогда награда должна быть: покоритель эйбаров!!
в следующем месяце получит😁😂
Rezо
Rezо ответил Barcelona
вчера в 18:06
Сейчас у кого-то, где-то рванёт!
прочитал комментарии. Ты оказался прав!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:42
Да в реале тоже свои проблемы. Особенно в атаке. Винисиус пока только бегать умеет. Его гол эта заслуга кросса и пике. Бензема это Бензема. И на данный момент они лучшие нападающие в реале. Когда такое было в реале.
112910415
112910415
вчера в 17:35
вот сейчас это смотрится странновато
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 17:28
это подарок ему к 8 марта
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил ЦСКА 06
вчера в 17:26
Что значит если бы это было бы то. Да первый тайм Реал играл хуже но не намного. Примерно 60 на 40. А вот второй тайм Реал был в два раза лучше барсы и заслуженно выиграл . Говорить что Реалу повезло это как минимум глупо.
Даже если и во втором тайме Барса была бы лучше все равно победил бы Реал.Этот состав Барсы трусливый пораженческий состав,оказывается физрук Вальверде тоже не виноват а виноваты эти щмошники,потому что мандражники.
Помошник тренера Сетьена матом всех игроков крыл и даже Месси во время игры с Реалом и правильно делал.Летом купят 4х грандов,избавятся от трусов.
Только два мужика остались-Видаль и Штеген а староверы,как Пике итд отжили свое,пора бутсы повесить.В след сезоне лидером Барсы станет Неймар,этот сезон потерян по вине президента мошенника.
Конфедерат
Конфедерат
вчера в 17:24
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 17:11
    Рекламе чипсов нужен лучший игрок месяца...чипсы подгорают без этого...
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 17:11
    Ребенок заплакал - ему дали соску.
    Но он сейчас и Золотой Мяч захочет.
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 17:09
    Чем бы дитя не тешилось.....его уже жалеют,как какого то умственно отсталого, ей Богу!
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 17:08
    Месси топчик))...особенно с Реалом феерил...только этого никто не видел...
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 17:08
    Вполне заслуженное признание! Мои поздравления в адрес Лео. Молодец!
    pele1981
    pele1981 ответил Иоанн Рюрикович
    вчера в 17:08
    Ну да, типа "инопланетянин", "лучший игрок современности", "лучший игрок февраля". А если класики вспомнить, то там больше подойдёт "мастер камуфляжа", так как был не заметен, аха-ха)
    Да и не только классики, он еще и в других играх против серьёзных команд ничего не показывает)
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 17:07
    Что за фигня?
    Конечно, я болею за "Барселону", но считаю, что это уже перебор.
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович ответил pele1981
    вчера в 17:05
    И все вешают на него ярлыки и вешают)
    Ну да, типа "инопланетянин", "лучший игрок современности", "лучший игрок февраля".
    А если класики вспомнить, то там больше подойдёт "мастер камуфляжа", так как был не заметен, аха-ха)
    Иоанн Рюрикович
    Иоанн Рюрикович ответил гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
    вчера в 17:03
    за март тоже по блату получит
    У него годовой абонемент. Аха-ха)
    А кто берёт годовой абонемент, получает в подарок от УЕФА и золотой мячик.
    гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
    гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
    вчера в 17:02
    за март тоже по блату получит
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