Месси признан лучшим игроком Примеры в феврале

Форвард «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании в феврале. В этот период нападающий «сине-гранатовых» отметился в Примере четырьмя голами. Кроме того, он сделал шесть результативных передач.
Напомним, что все четыре гола в чемпионате в феврале Месси забил в игре с «Эйбаром».
Сразу видно, что сам применяешь)
Сразу видно, что сам применяешь)
А вот во втором тайме игра была как говорится в одну калитку,Реал Барсу просто смял,прессингом,ты ведь помнишь как Барса даже в атаку выйти не могла и часто благодаря прессингу Реала теряла мяч?!
Так что везение и Куртуа в первом тайме,а во втором Реал был просто сильнее!
А вот во втором тайме игра была как говорится в одну калитку,Реал Барсу просто смял,прессингом,ты ведь помнишь как Барса даже в атаку выйти не могла и часто благодаря прессингу Реала теряла мяч?!
Так что везение и Куртуа в первом тайме,а во втором Реал был просто сильнее!
Помошник тренера Сетьена матом всех игроков крыл и даже Месси во время игры с Реалом и правильно делал.Летом купят 4х грандов,избавятся от трусов.
Только два мужика остались-Видаль и Штеген а староверы,как Пике итд отжили свое,пора бутсы повесить.В след сезоне лидером Барсы станет Неймар,этот сезон потерян по вине президента мошенника.
Помошник тренера Сетьена матом всех игроков крыл и даже Месси во время игры с Реалом и правильно делал.Летом купят 4х грандов,избавятся от трусов.
Только два мужика остались-Видаль и Штеген а староверы,как Пике итд отжили свое,пора бутсы повесить.В след сезоне лидером Барсы станет Неймар,этот сезон потерян по вине президента мошенника.
Но он сейчас и Золотой Мяч захочет.
Но он сейчас и Золотой Мяч захочет.
Конечно, я болею за "Барселону", но считаю, что это уже перебор.
Конечно, я болею за "Барселону", но считаю, что это уже перебор.
А если класики вспомнить, то там больше подойдёт "мастер камуфляжа", так как был не заметен, аха-ха)
А если класики вспомнить, то там больше подойдёт "мастер камуфляжа", так как был не заметен, аха-ха)
А кто берёт годовой абонемент, получает в подарок от УЕФА и золотой мячик.
А кто берёт годовой абонемент, получает в подарок от УЕФА и золотой мячик.