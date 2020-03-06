Месси признан лучшим игроком Примеры в феврале

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вчера, 15:13

Форвард «Барселоны» признан лучшим игроком чемпионата Испании в феврале. В этот период нападающий «сине-гранатовых» отметился в Примере четырьмя голами. Кроме того, он сделал шесть результативных передач.

Напомним, что все четыре гола в чемпионате в феврале Месси забил в игре с «Эйбаром».