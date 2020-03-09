Ответные меры. Шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

1583782822

вчера, 22:40

Во вторник узнаем первых четвертьфиналистов Лиги чемпионов. «Соккер.ру» считает шансы команд с учетом уже известных результатов.

«Валенсия» — «Аталанта»

Первый матч: 1:4.

«Аталанта» забила четыре гола в ворота «Валенсии» за час игры, а могла вести и крупнее к тому моменту, когда вышедший на замену Денис Черышев попытался реанимировать интригу, отыграв один мяч. Результат первого матча и форма команд оставляют «Лос Чес» чисто теоретические шансы на успех, тем более у команды из Бергамо будет преимущество в свежести: «Аталанта» после встречи с «Валенсией» в Милане провела только один матч и одержала победу 7:2, в то время как левантийцы трижды выходили на поле, собрав полную коллекцию результатов. Не приходится полагаться и на магию «Местальи»: матч пройдет без зрителей. Кажется, в этой паре все ясно.

Шансы на выход в четвертьфинал: 3% на 97%.

«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»

Первый матч: 1:0.

Минимальной победой в Лондоне «РБ Лейпциг» положил начало пятиматчевой безвыигрышной серии «Тоттенхэма», который едет в Германию без своих лидеров и в хмуром настроении. Команда Юлиана Нагельсманна в последних двух матчах тоже не сумела победить — ничьи с «Байером» и «Вольфсбургом», но такого результата в игре со «шпорами» хватит для выхода в следующий раунд. Глубина кадровых и игровых проблем «Тоттенхэма», а также победа «РБ Лейпциг» на выезде делают немцев заметными фаворитами в этой паре накануне ответной игры, несмотря на опыт Моуриньо в Лиге чемпионов и прошлогодний финал «Тоттенхэма».

Шансы на выход в четвертьфинал: 80% на 20%.

«Ливерпуль» — «Атлетико»

Первый матч: 0:1.

«Атлетико» не отдает еврокубковые противостояния, если выигрывает в первом матче, так что «Ливерпуль» во всех смыслах в затруднительном положении. «Матрасники» — неудобный соперник для команды Юргена Клоппа, подтверждением чему служат 0 ударов в створ ворот команды Диего Симеоне в Мадриде. Сам «Ливерпуль» далек от лучшей формы: после неудачи на «Ванда Метрополитано» «красные» проиграли 0:3 «Уотфорду» и вылетели из Кубка Англии от «Челси», а накануне ответной встречи с «Атлетико» со скрипом переиграли не хватающий звезд с неба «Борнмут». Конечно, на «Энфилде» «Ливерпуль» — всегда фаворит, но положение «матрасников» таково, что любой их гол, забитый в контратаке или со стандарта, заставит «Ливерпуль» отвечать тремя точными ударами. Учитывая, что Алиссона не будет в воротах, этот фактор как будто немного склоняет чашу весов на сторону «Атлетико».

Шансы на выход в четвертьфинал: 45% на 55%.

ПСЖ — «Боруссия» (Дортмунд)

Первый матч: 1:2.

«Боруссия» одержала скользкую победу для двухматчевого противостояния, но это в любом случае важный шаг к четвертьфиналу. «Шмели» вообще в порядке, у них серия из пяти побед подряд, и хотя ПСЖ тоже выигрывал и действовал результативно после поражения в Дортмунде, я бы не стал чересчур верить букмекерам, которые рисуют парижан грандиозными фаворитами противостояния. Во-первых, ПСЖ — вечный неудачник Лиги чемпионов, во-вторых, магию Эрлинга Холанда, забившего два мяча в первом матче, никто не отменял. Норвежец хорош глобально и в матчах ЛЧ в частности. В этом противостоянии вся борьба впереди, пожалуй, накануне игры в Париже оно находится в состоянии равновесия. Увы, один из интереснейших матчей стадии тоже пройдет при пустых трибунах.

Шансы на выход в четвертьфинал: 50% на 50%.

«Манчестер Сити» — «Реал»

Первый матч: 2:1.

«Реал» проиграл 3 из 4 последних матчей, при этом выиграл в Эль Класико у «Барселоны», с которой бьется за корону Ла Лиги. Чтобы досрочно не сойти с дистанции в Лиге чемпионов, команде Зидана нужна выездная победа над «Манчестер Сити» как минимум с двумя забитыми мячами. Задачка не из легких, но справляется же с ней «Манчестер Юнайтед», правда? Конечно, волевая победа на «Сантьяго Бернабеу» делает «Сити» фаворитом, но «Реал» — самая опытная команда в плей-офф Лиги чемпионов, будет слишком наивно категорически списывать «сливочных» со счетов.

Шансы на выход в четвертьфинал: 70% на 30%.

«Ювентус» — «Лион»

Первый матч: 0:1.

«Ювентус» владел игровым преимуществом в Лионе, но плохо бил по воротам и остался недоволен судейством, в итоге сенсационно проиграл 0:1. Криштиану Роналду сразу после заявил, что дома «Старая Синьора» укатает французиков в газон и выйдет в следующий раунд. Не каждый может позволить себе такую уверенность, но португальцу можно. Год назад «Ювентус» отыгрался с 0:2 в противостоянии с «Атлетико», Роналду сделал хет-трик в Турине. Там было все на тоненького, а в этот раз, пожалуй, итальянцы, несмотря на поражение в первом матче, даже «на бумаге» сохраняют более высокие шансы на итоговый успех.

Шансы на выход в четвертьфинал: 65% на 35%.

«Барселона» — «Наполи»

Первый матч: 1:1.

Единственный из восьми первых матчей 1/8 финала, который завершился вничью. Во всех остальных встречах был победитель. «Наполи» — дерзкий и симпатичный, но команде Гаттузо нужно было реализовывать моменты на «Сан-Паоло» и создавать задел, а теперь игра на «Камп Ноу» начнется со счета, который устраивает «Барселону», то есть инициатива в гостевом матче должна исходить от «Наполи». Каталонцы сейчас тоже далеки от сияющих идеалов, но благодаря Месси и высокому общекомандному классу способны вымучивать победы над крепкими оппонентами вроде «Реала Сосьедад» или «Наполи».

Шансы на выход в четвертьфинал: 80% на 20%.

«Бавария» — «Челси»

Первый матч: 3:0.

А в этой паре даже вообразить интригу трудно. «Бавария» не просто выиграла крупно, а сделала это в гостях у «Челси». Допустим, Фрэнк Лэмпард сумеет как-то преобразить свою команду накануне выезда в Мюнхен, где «синие» выиграли свой единственный Кубок чемпионов. Но есть очень простое мнение: даже лучшей игры «Челси» не хватит для крупной победы над «Баварией», которая не просто коллекционирует победы, но и не пропускает в последних четырех матчах.