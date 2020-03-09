Битва за Лигу чемпионов на Дону

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вчера, 12:41

ЦСКА приехал в Ростов-на-Дону за первой весенней победой, но команда Карпина знает, как играть против армейцев. «Соккер.ру» ждет главный матч тура в РПЛ .

Здравствуй, весна!

У «Ростова» и ЦСКА пока 0 побед на двоих в официальных матчах в 2020 году, правда, и поражений в основное время у них нет. «Желто-синие» провели только один матч — против «Ахмата» на выезде, финальный свисток Сергея Лапочкина зафиксировал счет 1:1, но у ростовчан осталось много вопросов к судейству. Валерий Карпин решил придерживаться нового драконовского правила, запрещающего комментировать работу арбитров, однако клуб обратился с жалобой на судейство.

«Ростов» отметил в своем запросе сразу несколько эпизодов, которые повлияли на результат встречи в Грозном (пенальти в ворота «Ростова» за нарушение правил вне штрафной площади, странная история с отменой красной карточки Ненахова, неудаление Бериши, подозрение на пенальти за фол на Чернове) и боеспособность команды в матче с ЦСКА (Хаджикадунич и Норманн пропустят игру с армейцами из-за перебора желтых карточек). Не удивительно, что Евгению Гинеру понравилось судейство в первом весеннем туре. И да, Сергей Лапочкин, к которому столько вопросов, получил назначение на большой матч «Спартак» — «Краснодар». Занавес.

ЦСКА уже дважды выходил на поле после возобновления сезона, и хотя, как уже отмечено выше, в основное время команда Виктора Ганчаренко не проигрывала, настроение у армейцев не самое радужное. В игре с «Уралом» мы увидели типичный после омоложения ЦСКА : много моментов, мало толку. Еще и Акинфеев допустил ошибку, поставив армейцев на грань поражения. Спастись удалось в самой концовке благодаря голу Марио Фернандеса. Потом была кубковая игра со «Спартаком», большое дерби.

«Красно-синие» быстренько пропустили два мяча, а могли и больше — действовали в обороне просто ужасно. Спасибо спартаковцам, которые тоже подарили пару моментов и позволили отыграться. Выяснение отношений перетекло в дополнительное время, где ЦСКА благодаря хитрости юного Карпова получил численное преимущество, но в большинстве проиграл. Это может стать серьезным ударом по психологии молодой команды, которая после длительной подготовки на сборах и, по словам главного тренера, обретения желаемой «химии», на практике демонстрирует нерешенные проблемы с реализацией, игрой в защите и, как следствие, не добивается желаемых результатов.

Битва за Лигу чемпионов

Заветная мечта каждой из четырех команд, расположившихся за спиной у «Зенита», — второе место и прямая путевка в Лигу чемпионов. «Краснодар», выиграв в первом весеннем туре, стал лидером этой борьбе, вчера «быков» догнал «Локомотив» благодаря победе над «Ахматом». У этих клубов по 38 очков, столько же может стать у победителя матча «Ростов» — ЦСКА . У «Краснодара» матч в запасе, но все борцы за Лигу чемпионов рассчитывают, что «Спартак» сможет притормозить южан.

С другой стороны, если представить, что «Краснодар» наберет 3 очка в Москве (игра со «Спартаком» сразу после матча в Ростове), то проигравший в сражении «Ростова» и ЦСКА отстанет от второй строчки на 6 очков, которые будет трудно отыграть за оставшиеся 9 туров. Сегодня таблица РПЛ может расслоиться в верхней части, и в отстающие могут записаться «Ростов» или ЦСКА . Кстати, ничья вряд ли кого-то удовлетворит, учитывая, что сражаются они не только друг с другом, но еще с «Краснодаром» и «Локомотивом».

Лицом к лицу

Исторический перевес по-прежнему на стороне ЦСКА , но выезды в Ростов-на-Дону — сложнейшие для армейцев. В последних 11-ти гостевых матчах против «Ростова» москвичи одержали только одну победу, 5 раз проиграли и 5 раз сыграли вничью. Более того, сейчас у «Ростова» трехматчевая беспроигрышная серия в матчах против ЦСКА : две победы и ничья. Обе победы одержаны в Москве — 1:0 в пользу команды Валерия Карпина в прошлом сезоне и 3:1 в нынешнем чемпионате. До этого «Ростов» десять лет не мог выиграть у армейцев на выезде. Благодаря работе Бердыева и Карпина в последние годы «Ростов» чувствует себя в матчах с ЦСКА на равных, а где-то даже превосходит армейцев. Возьмем последние 10 встреч: четырежды побеждали «желто-синие», 3 матча закончились вничью, три успеха за ЦСКА .

Кадры

- Денис Хаджикадунич и Матиас Норманн пропустят игру из-за перебора желтых карточек. Это два футболиста центральной оси, их потеря очень существенна. Ждем возвращения в центр обороны Дмитрия Чистякова, а позицию в опорной зоне, скорее всего, займет Глебов.

- Увы, на этом кадровые проблемы «Ростова» не заканчиваются: Бабурин, Ионов и Логашов пока не готовы на 100%, поэтому в воротах снова сыграет опытный Песьяков, а на правом фланге, вероятно, выйдет Зайнутдинов.

Ориентировочный состав «Ростова» (4-1-4-1): Песьяков — Козлов, Чистяков, Осипенко, Чернов — Глебов — Попов, Еременко, Зайнутдинов, Байрамян — Шомуродов.

- У ЦСКА все футболисты в строю, нет дисквалифицированных и травмированных, но кто выйдет в стартовом составе — загадка. Думаю, вернется в старт Магнуссон и будет опробовано еще одно сочетание центральных защитников, а еще не удивит появление с первых минут Шкурина, который даже после выходов на замену в матчах против «Урала» и «Спартака» действовал острее Чалова.