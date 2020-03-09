«Спартак» vs «Краснодар». На рога или за рога?

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вчера, 14:58

«Краснодар» преследует путевку в Лигу чемпионов, а «Спартак» на подъеме после победы в дерби. «Соккер.ру» заинтригован игрой двух противоположностей в Москве.

5 фактов о противостоянии «Спартака» и «Краснодара»

1. Матч первого круга завершился со счетом 2:1 в пользу «Краснодара». Накануне той игры «Спартак» отправил в отставку Олега Кононова, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Кузнецов, продержавшийся ровно одну игру до назначения Доменико Тедеско, который сегодня впервые встретится с «быками».

2. «Краснодар» одержал всего лишь одну победу над «Спартаком» в Москве. В девяти гостевых матчах «быки» потерпели 7 поражений и один раз сыграли вничью.

3. Предыдущая встреча команд на «Открытие Арене» состоялась 3-го марта 2019 года. Игра закончилась со счетом 1:1, на быстрый гол Зе Луиша оперативно ответил Маурисио Перейра. Эти футболисты уже не выступают за «Спартак» и «Краснодар».

4. Стартовый состав «Спартака» на прошлогодний домашний матч против «Краснодара»: Селихов, Рассказов, Джикия, Боккетти, Айртон, Ханни, Гулиев, Зобнин, Ломовицкий, Адриано, Зе Луиш. Только 4 футболиста из 11 по-прежнему в основе «красно-белых» (Джикия, Рассказов, Айртон, Зобнин), Селихов и Гулиев проигрывают конкуренцию, а Боккетти, Ханни, Ломовицкого, Адриано и Зе Луиша нет в команде.

5. «Спартак» проиграл «Краснодару» пять матчей. В четырех из этих пяти встреч москвичи пропускали от своего бывшего форварда Ари, который забил в общей сложности 6 голов. Исключением стала встреча первого круга нынешнего сезона, но без результативного действия бразилец с поля все-таки не ушел, отметившись результативной передачей на Сергея Петрова.

5 реплик о «Спартаке»

1. «Спартак» возобновил футбольный сезон победами над принципиальными соперниками — «Динамо» и ЦСКА . «Бело-голубые» пропустили два безответных гола в матче РПЛ , а армейцы были обыграны со счетом 3:2 (в дополнительное время) в четвертьфинале Кубка России.

2. Лишь однажды до этого года «Спартаку» удавалось выиграть в первом весеннем матче: в 2013-м году «Терек» (ныне «Ахмат») был повержен со счетом 3:1 благодаря хет-трику Юры Мовсисяна в дебютном матче.

3. Впервые после перехода на систему «осень-весна» «Спартак» выиграл два первых весенних матча.

4. Несмотря на победы в московских дерби, «красно-белые» не порадовали своих поклонников действиями в обороне: за «Динамо» мог забивать Комличенко, постучавший мячом по штанге и перекладине, а армейцы огорчили Максименко дважды после грубых ошибок лидеров обороны — Джикии и Жиго.

5. Единственный зимний новичок «Спартака» — Александр Соболев, выходил в стартовом составе и против «Динамо», и против ЦСКА . Голами форвард пока не отметился, но в обоих матчах помогал отличиться партнерам — Бакаеву и Понсе.

5 реплик о «Краснодаре»

1. В первом весеннем матче «Краснодар» обыграл «Уфу» со счетом 2:0, по голу в последней трети матча забили форварды — Маркус Берг и Ари (с пенальти).

2. «Уфа» осталась недовольна судейством матча с «Краснодаром» и подала официальный протест в РФС .

3. В заявку «Краснодара» на матч с «Уфой» вошли 11 воспитанников клуба, а 12-й — Даниил Фомин, играл в составе соперника. Можно считать, что мечта Сергея Галицкого сбылась?

4. «Краснодар» после 20 туров лидировал в борьбе за прямую путевку в Лигу чемпионов, опережая ближайших преследователей на 3 очка.

5. «Быки» — одна из самых результативных команд РПЛ — 35 голов после 20 матчей. Столько же у «Ростова», на 2 больше забил «Зенит». Для сравнения, «Спартак» огорчал соперников всего 21 раз.

5 кадровых вопросов перед игрой

1. Наиль Умяров, Андре Шюррле и Александр Селихов точно не появятся на поле в составе «Спартака». Потери «Краснодара» еще более внушительны: Виктор Классон, Реми Кабелья, Урош Спайич, Александр Мартынович. Под вопросом Фьолусон, Вильена и Газинский.

2. Самый интригующий вопрос: сыграет ли Зелимхан Бакаев? Фантазиста «Спартака» получил сотрясение мозга в игре с ЦСКА , где Тедеско заменил его в перерыве, но полузащитник обещал сделать все возможное, чтобы вернуться в строй.

3. Шведские форварды Берг и Ларссон забили победные голы за свои команды в предыдущих матчах, выйдя на замены. Вполне закономерно, если Тедеско и Мусаев доверят Маркусу и Джордану позиции в стартовом составе.

4. «Краснодар» готовился к матчу со «Спартаком» 8 дней, в то время как у «красно-белых» было в два раза меньше времени после кубковой игры с ЦСКА . Логично предположить, что на этот раз Тедеско применит ротацию, ведь у «Спартака» очень энергозатратный футбол.

5. В центре обороны «Краснодара» снова сыграют Кайо и Сорокин. Первый — опорный полузащитник по основной специализации, а второй только пришел в команду. Основные центрбеки «быков» Спайич и Мартынович травмированы, не может играть даже Фьолусон.

Ориентировочный состав «Спартака» (3-5-2): Максименко — Кутепов, Жиго, Джикия — Рассказов, Крал, Зобнин, Тиль, Айртон — Ларссон, Соболев.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-2-3-1): Сафонов — Петров, Кайо, Сорокин, Рамирес — Олссон, Уткин — Вандерсон, Сулейманов, Ари — Берг.