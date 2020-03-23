Ставки на Копа Америка 2021 от БК Pinnacle

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сегодня, 17:55

В период, когда все крупные футбольные турниры и чемпионаты ушли на паузу из-за пандемии COVID-19, у клиентов букмекерской конторы Pinnacle есть возможность размещать долгосрочные ставки по выгодным коэффициентам.

Очередной розыгрыш Кубка Америки по футболу должен был проходит синхронно с Чемпионатом Европы. Но в связи с распространением коронавируса, руководству КОНМЕБОЛ также пришлось перенести южноамериканский футбольный форум на 2021 года.

Несмотря на это, букмекерская компания Pinnacle принимает ставки на итоги этого турнира. Отметим, что следующий розыгрыш Копа Америка пройдет в Аргентине и Колумбии. Именно аргентинская сборная считается явным фаворитом соревнований, которые для нее на половину станут домашними.

Шансы сборной Аргентины завоевать долгожданный трофей оцениваются коэффициентом 2.750. Вторыми в списке кандидатов на титул идут действующие победители турнира бразильцы. Ставки на триумф команды Бразилии можно разместить с котировкой 3.250. Замыкает тройку фаворитов Кубка Америки еще одни хозяева форума колумбийцы. Заключить пари на успех национальной команды Колумбии можно за 5.50.

Шансы других команд выиграть Кубок Америки БК Pinnacle оценила следующими коэффициентами: Уругвай – 9.00, Чили – 14.000, Перу – 26.000, Венесуэла – 34.000, Парагвай – 34.000, Эквадор – 51.000, Катар – 81.000, Австралия – 81.000, Боливия – 151.000.