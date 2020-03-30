РПЛ без легионеров: «Зенит» всё равно чемпион, «Спартак» на грани вылета

1585576608

сегодня, 16:56

«Соккер.ру» показывает, как выглядит таблица чемпионата России, в которой учтены голы только российских футболистов.

Российская Премьер-Лига 2019/2020 с учетом только российских голов

Вот бы легионеров взять и отменить! Пока сторонники лимита только мечтают об этом, мы одним простеньким фильтром отбрасываем все результативные действия иностранцев в чемпионате России и разглядываем таблицу, в которой произошли заметные перемены. Впрочем, они коснулись не всех:

- «Зенит» остался бы на первой строчке, если бы в РПЛ внезапно решили вычеркнуть все достижения легионеров. Лидерство «сине-бело-голубых» в сугубо российской таблице еще более внушительное — 12 очков преимущества над ближайшим преследователем вместо 9;

- 25 из 44 голов (57%) «Зенита» в текущем чемпионате забили россияне: Дзюба отличился 13 раз, Оздоев забил 3 мяча, Сутормин, Ерохин, Шатов и Жирков забили по 2 гола, Караваев отметился одним точным ударом. У «Зенита» самый результативный российский блок в РПЛ ;

- меньше всего российских голов у «Ахмата» — всего лишь 4. Не удивительно, что грозненский клуб замыкает предложенную таблицу, как и реальную табель Российской Премьер-Лиги;

- «Краснодар» и «Локомотив» сохранили высокие позиции, а вот ЦСКА и «Ростов» выпали из первой пятерки;

- «Тамбов» (11-е место) и «Сочи» (12-е место) в нашей таблице РПЛ с учетом только российских голов занимали бы места в первой пятерке, «волки» вообще обходят «Локомотив» по дополнительным показателям и занимают третью строчку;

- «Тамбов» — второй в РПЛ по российским голам после «Зенита». 22 забитых мяча «волкам» обеспечили Георгий Мелкадзе (6), Владимир Обухов (6), Михаил Костюков (4), Антон Килин (2), Хасан Мамтов, Максим Осипенко, Сослан Таказов, Адесойе Ойеволе (все — по 1);

- ЦСКА находится на 9-й строчке, армейцы в этом сезоне усилиями российских футболистов забили всего лишь 12 голов из 29 (41%);

- И того меньше — 7 голов из 24 (29%) забили россияне «Спартака». Более двух третей голов «красно-белых» в РПЛ на счету легионеров. Семь голов распределились между четырьмя футболистами: Зелимхан Бакаев забил 4, еще по голу добавили Георгий Джикия, Роман Зобнин и Резиуан Мирзов. С такой хилой результативностью местных футболистов «Спартак» в таблице с учетом только российских голов занимает третью строчку с конца.

У каких команд из топ-чемпионатов самые мощные местные кадры?

Англия. Самая английская команда АПЛ — «Лестер», причем «лисы» лидировали бы с большим отрывом, считайся только голы англичан. В тройке — «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». «Ливерпуль» отброшен на 10-е место, «Манчестер Сити» на строчку выше, а замыкают патриотичную таблицу лондонский «Арсенал» и «Вулверхэмптон». У команды Нуну Эшпириту Санту в 29 турах Премьер-Лиги ни одного английского гола! Впрочем, там и англичан в команде — раз-два и обчелся.

Испания. «Реал» и «Барселона» без своих легионеров провалились бы в нижнюю половину турнирной таблицы Ла Лиги в компании «Валенсии», а на вершине гордо восседал бы «Хетафе», хотя отставание «Атлетика» из Бильбао, «Леванте» и «Реала Сосьедад» минимально.

Италия. Симоне Индзаги говорит, что в его доме слово «Скудетто» под запретом, но есть причина примерить титул на «Лацио»: чисто по-итальянски «орлы» были бы первыми в Серии A, во многом благодаря голам неудержимого Иммобиле. В первой тройке неожиданные соседи — «Верона» и «Лечче», зато как необычно видеть «Ювентус» на 16-м месте. «Аталанта» и «Милан» и вовсе замыкают таблицу. Все 70 голов самой результативной команды чемпионата Италии забили иностранцы, Джан Пьеро Гасперини полагается в основном на них.

Германия. Какую бы таблицу Бундеслиги вы не изобрели, «Бавария» все равно будет на первом месте. И это при условии, что многие победы мюнхенцев опираются на голы Левандовски, который в этом чемпионате наколотил уже 25 мячей! А вот дортмундская «Боруссия» сползла в середину таблицы, здесь с немецкими кадрами все не так здорово, а хуже всего — в «Хоффенхайме», который очутился на последней строчке с двумя голами кандидатов в сборную Германии в активе. Всего «деревенские» поразили ворота соперников 35 раз.