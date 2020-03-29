Не Месси и не Роналду? «Золотая бутса» ищет хозяина

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сегодня, 19:05

«Соккер.ру» называет лидеров гонки за футбольной обувью, которая отличает лучших бомбардиров.

Если футбольный сезон не удастся доиграть, то времени на полноценное подведение итогов не останется, а пока пауза, можно изучать статистику и тренды. Давно заглядывали в гонку за «Золотой бутсой»? Знаете, кто лидирует?

10-11 место. («Арсенал»), («Интер») — 17 голов, 34 очка

Ромелу Лукаку всего 26 лет, так что это нападающий в самом соку, возможно, сейчас бельгиец вступает в расцвет своей карьеры. Ради этого пришлось покинуть «Манчестер Юнайтед» и Англию, где прошлый сезон ему не слишком удался. Но это был не закат, а всего лишь затмение, что Ромелу подтверждает в Серии A, где у Конте сходу стал лидером атак «Интера».

Обамеянг в прошлом сезоне выиграл «Золотую бутсу» АПЛ наравне с Салахом и Мане, за весь прошлый чемпионат Пьер-Эмерик забил 22 мяча, в кампании 2019/20 шел в схожем темпе, отправив в ворота противников «Арсенала» уже 17 мячей. «Арсеналу» будет непросто удержать новоиспеченного капитана, которым интересуются «Барселона» и «Реал».

8-9 место. («Монако») — 18 голов, 36 очков

Прошлым летом перешел в «Монако» из «Севильи» после трех результативных сезонов и продолжил наслаждаться забитыми голами в Лиге 1. 18 голов в 26 матчах за монегасков — прекрасный результат. Результативность Бен-Йеддера не осталась незамеченной грандами: так, прошлым летом и этой зимой Виссама пыталась подписать «Барселона», но оба раза получила отказ.

8-9 место. ( ПСЖ ) — 18 голов, 36 очков

В прошлом сезоне Мбаппе в споре за европейскую «Золотую бутсу» уступил только Месси. На старте нынешней кампании у Килиана были травмы, мешавшие ему развернуться во всю ширину своего таланта, зато зимние месяцы получились урожайными — 13 голов! Учитывая тот факт, что ПСЖ на голову всех выше в Лиге 1, Мбаппе может поразить еще немало целей, если будет в форме.

6-7 место. Джейми Варди («Лестер») — 19 голов, 38 очков

После сезона 2015/16, в котором «Лестер» стал чемпионом, никто уже и не думал, что Джейми Варди сможет перебить свой личный результат по голам в АПЛ (24 точных удара), однако с приходом Брендана Роджерса «лисы» вернулись в топ таблицы, а Варди демонстрирует «инстинкт убийцы», которому могут позавидовать многие форварды. В 26 матчах Джейми забил 19 раз — это мощнее графика из чемпионского сезона. Другой вопрос, будет ли Варди шанс довести дело до конца и побить собственное достижение?

6-7 место. Лионель Месси («Барселона») — 19 голов, 38 очков

Шестикратный обладатель «Золотой бутсы» находится «не на своем месте», потому что пропустил старт сезона в Ла Лиге и явно недобрал голов. Конечно же, если национальные чемпионаты возобновятся и будут доведены до конца в полноформатном режиме, то Месси будет претендентом на приз по итогам сезона, пусть сейчас и находится только в середине первой десятки.

3-5 место. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — 21 гол, 42 очка

В сезоне 2016/17, который был дебютным для Тимо Вернер в «РБ Лейпциг», он забил 21 гол, но поддержать свою планку результативности на этой отметке в двух следующих не смог — 13 и 16 голов. Коронавирусный локаут застал Вернера на отметке 21 гол (в 25 матчах), Тимо явно шел на новый личный рекорд, ведь до конца сезона в Бундеслиге еще 9 туров.

3-5 место. Эрлинг Холанд («Зальцбург»/«Боруссия Дортмунд») — 25 голов, 42 очка

Обратите внимание, что у Холанда больше голов, чем у Вернера и Роналду, при одинаковом количестве очков. Все дело в том, что 16 своих мячей Эрлинг забил за «Зальцбург», и эти голы идут по коэффициенту 1.5, коим награжден чемпионат Австрии. А вот 9 голов в Бундеслиге за «Боруссию» умножаются на 2. Впечатляющая промежуточная позиция 19-летнего юнца, который лихо ворвался в высшее футбольное общество.

3-5 место. Криштиану Роналду («Ювентус») — 21 гол, 42 очка

Четырехкратный обладатель «Золотой бутсы» начал этот сезон не лучшим образом, но к декабрю набрал поистине «электрическую» форму, благодаря которой за три зимних месяца забил 16 голов в Серии A. Голевая эскапада Роналду прервалась на самом интересном месте, ведь к плей-офф Лиги чемпионов Криштиану традиционно обретает лучшие кондиции.

2 место. Роберт Левандовски («Бавария») — 25 голов, 50 очков

Левандовски стал самым результативным футболистом 2019 года, а с самого начала нынешнего сезона разрывает Бундеслигу, повалив попутно несколько рекордов, в том числе достижение, принадлежавшее Герду Мюллеру. Если Роберт избежит травм, то в оставшейся части сезона будет одним из главных соискателей «Золотой бутсы».

1 место. Чиро Иммобиле («Лацио») - 27 голов, 54 очка

Несколько лет назад дортмундская «Боруссия» с помощью Иммобиле пыталась безуспешно заменить ушедшего в «Баварию» Роберта Левандовски. Прошло несколько лет, и два бывших форварда «шмелей» бьются за европейскую «Золотую бутсу». Чиро уже однажды метил ногой в обувь для бомбардиров, когда забил 29 голов в кампании 2017/18, но сейчас темп Иммобиле еще мощнее — 27 мячей в 26 матчах. В Серии A еще играть и играть: до конца сезона 12 туров.