Для ценителей АПЛ. Весь цвет футбольной лиги

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сегодня, 13:03

«Соккер.ру» напоминает о Геркулесах и их подвигах в сезоне.

Раньше 30 апреля в игру АПЛ не вернется. Остается лишь предаваться странному виду ностальгии – по свежему прошлому. А чтобы процесс был не только приятным, но и полезным, включаем любопытные факты, которые обогатят ваши знания о текущем английском сезоне.

Самые техничные

По количеству успешных обводок лидирует нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре – новый король дриблинга в АПЛ после ухода Азара. Крепыш, который такими темпами дослужится до вызова в первую сборную Испании, удачно применил дриблинг 145 раз. Следом идет Вилфрид Заха из «Кристал Пэлас» (136), а больше ребят с сотней обводок нет.

Но между лидерами есть разница. У Адама Траоре процент брака при дриблинге всего 26 %, а вот у преследователя – 38 %. Кроме названных, также нужно отметить Буэндиа из «Норвича», Сент-Максимена из «Ньюкасла» и неожиданно Матео Ковачича. Впрочем, хорват из «Челси» заметно отстает от первого места вместе с Пепе, Фелипе Андерсоном и Деулофеу.

Рекорды по «сухарям»

Думали, Алиссон первый? Нет, из-за травм вратарь пропустил ряд матчей – в АПЛ сыграл 20 раз, поэтому на первом месте не он, а голкипер «Бернли» Ник Поуп. У парня 11 «сухарей», и во всем топ-5 больше только у Куртуа – 12. Дальше идет еще один безусловный герой сезона – Дин Хендерсон из «Шеффилд Юнайтед», у которого 10 «чистых простыней», как называют «сухари» в Англии.

Не загадили статистику Алиссону и Шмейхелю – по 10 матчей без пропущенных голов. Дубравка из «Ньюкасла» спас «сорок» от подкидывания мячей в их гнездо 9 раз, и словак наравне с Эдерсоном из «Манчестер Сити», Беном Фостером из «Уотфорда» и Висенте Гуаитой из «Кристал Пэлас». Также можно отметить попытки геройствовать Де Хеа и Патрисиу – по 8 «сухарей». А вот если искать абсолютного лидера по матчам без пропущенных мячей из всей линии обороны, то речь о Ван Дейке – 12 «сухарей».

Идеальные плеймейкеры

Вот тут можно говорить сразу о двух из числа главных героев всего сезона, Кевине и Тренте. Как видите, показатели по голам и «сухарям» не взрывают мозг, а вот товарищ Де Брюйне идет на рекорд Анри. Тьерри в 2003 году забавы ради не просто забил 24 гола, но и сделал 20 ассистов. Озил, Фабрегас и сам Кевин пытались побить это достижение, но пока никому не удалось. С учетом, что сезон могут доигрывать впопыхах, соперники будут уставшими – бельгиец может отдать еще 5 ассистов, побив красивый рекорд Тьерри.

Также карантин прервал великолепный отрезок в карьере Александер-Арнольда – у юного правого латераля «Ливерпуля» уже 12 ассистов. Остальные отстают, но тоже герои. У Мареза 8 точных передач, у Мане, Сона, Буэндиа, Фирмино, Робертсона, Адама Траоре и Давида Силвы – по 7 голевых передач. Копнув чуть глубже, можно отметить, что у Де Брюйне 96 передач под удар. Фантастический результат, в прошлом сезоне рекорд за 38 туров – 100. Принадлежал он Мэддисону из «Лестера», который и в этом сезоне радует пасами. Но его напарники не впечатляют голами после них — 75 моментов и 3 ассиста. Также можно отметить Грилиша из «Астон Виллы» и Моутиньо из «Вулвз».

Ударники, грубияны и конвейеры

Сложно угадать, но рекорд по желтым карточкам у Жоржиньо из «Челси» — 10 штук, а бельгиец Кабаселе из «Уотфорда» умудрился схватить 2 красные. А теперь – к конвейерам. Рекордсмен по совершенным передачам – Ван Дейк, у Вирджила 2 478 пасов, причем 89.2 % были точными. Ожидаемо в числе лучших Родриго, Александер-Арнольд, Робертсон, Жоржиньо и Магуайр, а вот Данк из «Брайтона» и Союнджу из «Лестера» подсказывают, что все тренеры просят центральных защитников радовать первым пасом, как Дубравка из «Ньюкасла» радует сэйвами.

Словак Мартин — рекордсмен сезона, 117 спасений. Следом идет Лено – 104 отраженных удара. И хотя у немца из «Арсенала» были ошибки, парень взял 44 дальних удара – рекорд сезона. Кстати, о выстрелах. Рауль Хименес нанес 99 ударов, Салах – 98 (из них 43 в створ, первый в АПЛ ), Фирмино – 87. Также бросается в глаза, что Рэшфорд до травмы успел нанести 74 удара в 22 играх, у Де Брюйне в 26 матчах целых 76 попыток. Неплохо для парня, что играет глубоко. Глубоко за живое задевают соперников при игре один в один Рикардо Перейра из «Лестера» — 118 отборов, Ван-Биссака из МЮ – 99, и Ндиди из состава тех же лис – 92.

Успешнейшие голеадоры

Среди командных героев сезона находится «Лестер». А среди персональных – их лучший снайпер. Варди сочинил 19 голов из 58 командных, и для бывшего продавца протезов такой результат точно крутой. Джейми давно стал профессиональным игроком, что успешно доказывает. В талантах Обамеянга тоже долго сомневались, но еще один поздний цветок собрал 17 из 40 голов «Арсенала» — вожак взял грех на душу, в ответе за целых 43 % голов команды. Не удивительно, что его зовут в Испанию и Манчестер.

Ничей вклад не выше, чем у Обамеянга, но в группе лидеров также игроки атаки фаворитов. Салах забил 16 мячей, Агуэро повторил его результат. Впрочем, к их подвигам уже все привыкли. Можно отметить по 14 мячей Мане и Рэшфорда, открытием стал Абрахам – пока не самый стабильный, зато 13 мячей сочинил. Почти все названные – привычные герои, а экзотичности десятке лучших добавляют Рауль Хименес – мексиканец повторил личный рекорд АПЛ , сыграв 29 матчей против 38 в прошлом году. Ингс из «Саутгемптона» забил 15 раз, а Калверт-Льюин из «Эвертона» — 13. Красавцы, так держать!

Выбирайте своих героев!

Очень, очень надеемся, что все гонки в АПЛ будут продолжены, через несколько месяцев назовем победителей по итогам 38 туров. А пока запасаемся терпением, желаем нашему иммунитету работать без сбоев, как атомные часы, и вспоминаем лучших игроков любимой лиги сотен миллионов жителей планеты. А кто в этом сезоне АПЛ понравился лично вам, кто ваш герой?

Логично приглянулся Траоре – о его скорости и технике знали, но появилась нацеленность и осмысленность. Человек на пороге перехода в элитную лигу, пусть есть опасения, удержится ли на канате на вершину? Также хочется выделить, помимо уже привычно приличного Рикарду Перейры, вратаря «Шеффилд Юнайтед» Дина Хендерсона. Пока это сезон людей с такой фамилией.

Отданный в аренду голкипер МЮ неплохо отражает мячи ногами, использует узнаваемые по старшему Шмейхелю ходы – видна школа «дьяволов», радует реакцией и настроением. Его немного задвигает на второй план организованная в целом защита «клинков», но они вторые после «Ливерпуля» по пропущенным голам и из-за 68 спасений Дина. Важно, чтобы летом МЮ принял правильное решение и не замариновал Хендерсона на лавке за спиной Де Хеа.