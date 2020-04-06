С понижением! Самые нежадные футболисты РПЛ

«Соккер.ру» рассказывает о российских клубах, которые уже договорились с игроками о снижении зарплат.
Футбольные клубы по всему миру несут убытки из-за коронавирусного локаута, одна из очевидных возможностей разгрузить зарплатную ведомость — договориться с футболистами о временном снижении заработной платы. На днях мы рассказывали, как работают над решением проблемы в ведущих европейских чемпионатах, сегодня стало известно, что в Серии A игроки всех клубов согласились с общим решением по снижению зарплат. Теперь заглянем в РПЛ, где сегодня сообщил о благородном понижении аппетитов своих футболистов чемпион России «Зенит».
«Спартак» — снижение на 40%
Первым из российских клубов публично объявил о договоренности с футболистами о снижении зарплат московский «Спартак». Объявление было сделано 1 апреля, но оказалось вполне серьезным: все футболисты первой команды отказались от 40% своего жалованья на время застоя. Комментарий по этому поводу дал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн:
В марте ребята тренировались и ждали возобновления сезона, поэтому о сокращении зарплаты за этот месяц речи не было. Пока есть договоренность только относительно апреля, что будет в мае, будем смотреть. Все будет зависеть от карантина. Всех иностранцев мы отпустили домой, но не все улетели, к примеру, латиноамериканские легионеры остались в Москве, а европейцы разъехались.
«Уфа»
По словам генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, «Спартак» первым объявил о снижении зарплат своим футболистам, но не был первым в принципе. Руководитель похвалил игроков, которые пошли навстречу клубу, но отказался называть конкретные цифры (по слухам, речь идет о 50%). Зато Шамиль Камилович уверен, что краткосрочные меры не будут эффективными:
Тема очень деликатная, но давайте говорить начистоту: эти изменения должны быть на длительный срок, чтобы у клубов была возможность встать на ноги. Месяц — хорошо, но это никого не спасет. Не исключаю, что до конца года мы не сможем выплачивать зарплаты в полном объеме.
«Рубин» — снижение на 50%
В казанском «Рубине» зарплаты снижены на 50%, эту информацию подтвердила пресс-служба казанского клуба. Леонид Слуцкий и его подопечные будут получать половину обычной зарплаты до тех пор, пока не будут возобновлены тренировки.
«Динамо» — снижение на 40%
Известны некоторые подробности переговоров между «Динамо» и футболистами. Последних в диалоге с клубом представлял капитан Антон Шунин, и якобы поначалу у сторон были серьезные расхождения. Однако компромисс нашли быстро: динамовцы получили в полном объеме зарплату за март, а с 1 апреля и до возобновления учебно-тренировочного процесса оклады будут снижены на 40%. Клуб поблагодарил футболистов за понимание и лояльность:
Руководство клуба благодарит каждого из футболистов за проявленное понимание ситуации и готовность действовать в интересах нашего клуба. Команда проявила солидарность, равно как и при принятии предыдущих коллективных решений, подойдя к обсуждению комплексного вопроса взвешенно и ответственно.
«Зенит» — снижение на 50%
Сегодня к компании команд, которым удалось урезать зарплатные ведомости по итогам переговоров с футболистами, присоединился «Зенит». Об этом сообщил генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев, подчеркнувший, что единодушного согласия удалось достичь со всеми футболистами и тренерами одним махом. Речь идет о двух месяцах — апреле и мае.
Переговоры продолжаются
Пока нет официального объявления от ЦСКА, но еще несколько дней назад Роман Бабаев заявил, что футболисты без проблем пойдут на снижение зарплат во время паузы. Если верить инсайдерам, договоренности уже достигнуты, а урежут армейцам 40%. Ведутся переговоры между руководством и представителями команды в «Крыльях Советов», скорее всего, придут к той же цифре — 40%.
Платили, платим и будем платить!
Если есть на свете рай — это Краснодарский край! Теперь и для футболистов. Команды из этого региона пока не собираются подвергать своих футболистов лишениям. «Краснодар» Сергея Галицкого финансово устойчив и непоколебим даже в такую бурю. Это может стать серьезным подспорьем для «быков» в ближайшем будущем, когда коллеги по цеху будут зализывать раны и восстанавливаться. У «Краснодара» появляется шанс заткнуть всех за пояс и взвиться к вершинам РПЛ. Что касается «Сочи», то, несмотря на заявления генерального директора Дениса Рубашко, высшая клубная власть сомневается в целесообразности понижения зарплат. Боятся, что рухнет мотивация команды, которой после локаута предстоит продолжение борьбы за выживание.
Зреющий скандал в «Локомотиве»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе предложил футболистам пойти на снижение зарплат за апрель и май на 40%, приведя в пример «Спартак». Футболисты, у которых в июне истекают контракты, задали справедливый вопрос: будут ли они продлены их контракты? Кикнадзе пожал плечами. Конструктивного диалога не получилось еще и потому, что команда за Семина, а генеральный директор для них — малознакомый человек, который даже не попытался наладить контакт с футболистами, а если и приходит к ним, то с плохими новостями. Уверен, футболисты «Локомотива» в итоге пойдут на снижение зарплат, вот только договориться с ними сможет кто-то другой. Понимаете, что это будет означать для Кикнадзе, да?