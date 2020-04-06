С понижением! Самые нежадные футболисты РПЛ

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вчера, 19:30

«Соккер.ру» рассказывает о российских клубах, которые уже договорились с игроками о снижении зарплат.

Футбольные клубы по всему миру несут убытки из-за коронавирусного локаута, одна из очевидных возможностей разгрузить зарплатную ведомость — договориться с футболистами о временном снижении заработной платы. На днях мы рассказывали, как работают над решением проблемы в ведущих европейских чемпионатах, сегодня стало известно, что в Серии A игроки всех клубов согласились с общим решением по снижению зарплат. Теперь заглянем в РПЛ , где сегодня сообщил о благородном понижении аппетитов своих футболистов чемпион России «Зенит».

«Спартак» — снижение на 40%

Первым из российских клубов публично объявил о договоренности с футболистами о снижении зарплат московский «Спартак». Объявление было сделано 1 апреля, но оказалось вполне серьезным: все футболисты первой команды отказались от 40% своего жалованья на время застоя. Комментарий по этому поводу дал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн:

В марте ребята тренировались и ждали возобновления сезона, поэтому о сокращении зарплаты за этот месяц речи не было. Пока есть договоренность только относительно апреля, что будет в мае, будем смотреть. Все будет зависеть от карантина. Всех иностранцев мы отпустили домой, но не все улетели, к примеру, латиноамериканские легионеры остались в Москве, а европейцы разъехались.

«Уфа»

По словам генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, «Спартак» первым объявил о снижении зарплат своим футболистам, но не был первым в принципе. Руководитель похвалил игроков, которые пошли навстречу клубу, но отказался называть конкретные цифры (по слухам, речь идет о 50%). Зато Шамиль Камилович уверен, что краткосрочные меры не будут эффективными:

Тема очень деликатная, но давайте говорить начистоту: эти изменения должны быть на длительный срок, чтобы у клубов была возможность встать на ноги. Месяц — хорошо, но это никого не спасет. Не исключаю, что до конца года мы не сможем выплачивать зарплаты в полном объеме.

«Рубин» — снижение на 50%

В казанском «Рубине» зарплаты снижены на 50%, эту информацию подтвердила пресс-служба казанского клуба. Леонид Слуцкий и его подопечные будут получать половину обычной зарплаты до тех пор, пока не будут возобновлены тренировки.

«Динамо» — снижение на 40%

Известны некоторые подробности переговоров между «Динамо» и футболистами. Последних в диалоге с клубом представлял капитан Антон Шунин, и якобы поначалу у сторон были серьезные расхождения. Однако компромисс нашли быстро: динамовцы получили в полном объеме зарплату за март, а с 1 апреля и до возобновления учебно-тренировочного процесса оклады будут снижены на 40%. Клуб поблагодарил футболистов за понимание и лояльность:

Руководство клуба благодарит каждого из футболистов за проявленное понимание ситуации и готовность действовать в интересах нашего клуба. Команда проявила солидарность, равно как и при принятии предыдущих коллективных решений, подойдя к обсуждению комплексного вопроса взвешенно и ответственно.

«Зенит» — снижение на 50%

Сегодня к компании команд, которым удалось урезать зарплатные ведомости по итогам переговоров с футболистами, присоединился «Зенит». Об этом сообщил генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев, подчеркнувший, что единодушного согласия удалось достичь со всеми футболистами и тренерами одним махом. Речь идет о двух месяцах — апреле и мае.

Переговоры продолжаются

Пока нет официального объявления от ЦСКА , но еще несколько дней назад Роман Бабаев заявил, что футболисты без проблем пойдут на снижение зарплат во время паузы. Если верить инсайдерам, договоренности уже достигнуты, а урежут армейцам 40%. Ведутся переговоры между руководством и представителями команды в «Крыльях Советов», скорее всего, придут к той же цифре — 40%.

Платили, платим и будем платить!

Если есть на свете рай — это Краснодарский край! Теперь и для футболистов. Команды из этого региона пока не собираются подвергать своих футболистов лишениям. «Краснодар» Сергея Галицкого финансово устойчив и непоколебим даже в такую бурю. Это может стать серьезным подспорьем для «быков» в ближайшем будущем, когда коллеги по цеху будут зализывать раны и восстанавливаться. У «Краснодара» появляется шанс заткнуть всех за пояс и взвиться к вершинам РПЛ . Что касается «Сочи», то, несмотря на заявления генерального директора Дениса Рубашко, высшая клубная власть сомневается в целесообразности понижения зарплат. Боятся, что рухнет мотивация команды, которой после локаута предстоит продолжение борьбы за выживание.

Зреющий скандал в «Локомотиве»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе предложил футболистам пойти на снижение зарплат за апрель и май на 40%, приведя в пример «Спартак». Футболисты, у которых в июне истекают контракты, задали справедливый вопрос: будут ли они продлены их контракты? Кикнадзе пожал плечами. Конструктивного диалога не получилось еще и потому, что команда за Семина, а генеральный директор для них — малознакомый человек, который даже не попытался наладить контакт с футболистами, а если и приходит к ним, то с плохими новостями. Уверен, футболисты «Локомотива» в итоге пойдут на снижение зарплат, вот только договориться с ними сможет кто-то другой. Понимаете, что это будет означать для Кикнадзе, да?