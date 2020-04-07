Передаем привет! Экс-легионеры РПЛ на хорошем счету в Европе

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вчера, 18:57

Может быть, вы уже забыли, что они играли в России?

К сожалению, существует масса примеров, когда футболисты после РПЛ «завязывали с футболом», не справлялись с темпом и требованиями больших чемпионатов и пускали свою карьеру под откос. Когда выступавший за «Анжи» Самуэль Это`О откликнулся на предложение Жозе Моуриньо и перешел в «Челси», первое время у звездного камерунца ничего не получалось в АПЛ . Моуриньо объяснил это «утратой аппетита к футболу» в чемпионате России. Опытный суперфорвард обрел аппетит, но это удается далеко не всем или не сразу. Сегодня «Соккер.ру» вспомнит легионеров, которые отметились в РПЛ , а прямо сейчас успешно выступают в Европе.

Вратарь

Элдин Якупович (Швейцария, 35 лет)

В России: «Локомотив» (2006 — 2009). Сейчас: «Лестер».

Вратарская позиция в этой команде проблемная, потому что голкиперы-иностранцы в РПЛ встречаются редко, следовательно, выборка очень узкая. В ворота можно было поставить литовца Арлаускиса, который был дублером Рыжикова в «Рубине», а сейчас выступает за румынский ЧФР под руководством Дана Петреску, но мы остановим выбор на вратаре «Лестера». Да, Якупович — третий вратарь «лис» после Шмейхеля и Уорда, но все-таки речь идет об АПЛ , где неумеху даже на позиции третьего номера держать бы не стали.

Защитники

Кристиан Ансальди (Аргентина, 33 года)

В России: «Рубин» (2008 — 2013) и «Зенит» (2013 — 2016). Сейчас: «Торино».

Поигравший в Казани и Санкт-Петербурге Ансальди — один из лидеров «Торино», где он в нынешнем сезоне сменил пять позиций. Аргентинца можно увидеть и справа, и слева, и в опорной зоне, причем пользу «быкам» он приносит не только в разрушении: на счету Кристиана 5 голов и 3 «ассиста». Контракт Ансальди истекает в следующем году, однако «Торино» собирается продлить отношения с защитником, который шесть лет отыграл в РПЛ .

Эсекьель Гарай (Аргентина, 33 года)

В России: «Зенит» (2014 — 2016). Сейчас: «Валенсия».

Очень качественный защитник, два года отыгравший за «Зенит» и ставший чемпионом России, мог вернуться в РПЛ через год после отъезда, но тогдашний вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов провалил переговоры, поэтому Эсекьель остался в «Валенсии», за которую сыграл больше 100 матчей. Начало нынешнего года получилось для Гарая трудным: сначала тяжелая травма, а потом коронавирус, окончательная победа над которым близка.

Доменико Кришито (Италия, 33 года)

В России: «Зенит» (2011 — 2018). Сейчас: «Дженоа».

Еще один 33-летний игрок в обороне и еще один бывший защитник «Зенита», который из Санкт-Петербурга вернулся в родной «Дженоа», где чувствует себя великолепно. Доменико все еще может действовать на левом фланге, но за «грифонов» чаще выходит в центре обороны. Наравне с Гораном Пандевым он один из лучших бомбардиров «Дженоа» в этом сезоне с 7-ю голами, объяснение на поверхности: Миммо — штатный исполнитель пенальти. Зимой Кришито очень хотела подписать «Фиорентина», но итальянец «ни секунды не думал» над уходом из «Дженоа».

Александр Зинченко (Украина, 23 года)

В России: «Уфа» (2015 — 2016). Сейчас: «Манчестер Сити».

Профессиональная карьера Зинченко стартовала в «Уфе», откуда он прыгнул аж в «Манчестер Сити». Мало кто верил, что украинец сумеет закрепиться в команде Хосепа Гвардиолы, но Александр переквалифицировался из игрока атаки в левого защитника и убедил Пепа в своей профпригодности. 61 матч за три неполных сезона в одной из сильнейших команд планеты — это не шутки.

Полузащитники

Аксель Витсель (Бельгия, 31 года)

В России: «Зенит» (2012 — 2016). Сейчас: «Боруссия» (Дортмунд).

Из «Зенита» Витсель отправился в Китай за большими деньгами, но спортивные амбиции сохранил, и когда через полтора года вернулся в Европу, чтобы играть за дортмундскую «Боруссию», оказался в большом порядке. Вот уже почти два года Аксель конструирует игру «шмелей» в центре поля.

Леандро Паредес (Аргентина, 25 лет)

В России: «Зенит» (2017 — 2019). Сейчас: ПСЖ .

Аргентинец провел в «Зените» полтора года, и хотя его высочайший класс всегда бросался в глаза, нередко Леандро валял дурака — то ли мотивации не хватало для выступлений в РПЛ , то ли характер такой в принципе. В общем, «Зенит» был рад продать Паредеса в ПСЖ за 40 миллионов евро, ведь этих денег хватило, чтобы купить Барриоса, Азмуна и Ракицкого. В Париже Леандро не основной, но на поле появляется регулярно: 50 матчей за год с небольшим.

Марио Пашалич (Хорватия, 25 лет)

В России: «Спартак» (2017 — 2018). Сейчас: «Аталанта» (принадлежит «Челси»).

«Челси» подписал контракт с талантливым хорватом еще в 2014 году, и с тех пор Марио катается по арендам. Сезон 2017/18 он провел в «Спартаке» Карреры, запомнился голами в ворота «Зенита» и ЦСКА на 8-х добавленных ко вторым таймам минутах. После «Спартака» Пашалич отправился в «Аталанту» и стал частью ярчайшей банды Джан Пьеро Гасперини, доигравшейся до четвертьфинала в дебютном розыгрыше Лиги чемпионов. У Марио за два неполных сезона 74 матча (15 голов + 14 «ассистов»), в «Аталанте» экс-спартаковцем довольны и собираются выкупить его контракт у «Челси».

Нападающие

Виллиан (Бразилия, 31 год)

В России: «Анжи» (2013). Сейчас: «Челси».

Виллиана взрастили в «Шахтере», но отметился бразилец и в «Анжи», откуда уехал в «Челси», чтобы провести в составе «синих» семь славных сезонов (329 матчей, по 59 голов и «ассистов»), дважды выиграть АПЛ и Лигу Европы. Скорее всего, это последний сезон Виллиана в «Челси», но бразилец уверен, что еще несколько лет будет играть на высоком уровне.

Квинси Промес (Нидерланды, 28 лет)

В России: «Спартак» (2014 — 2018). Сейчас: «Аякс».

Вероятно, лучший легионер в истории «Спартака» отыграл в Москве четыре сезона и выполнил данное болельщикам обещание выиграть чемпионат с «красно-белыми». Отъезд в «Севилью» был скоропалительным и необдуманным, в Испании у Квинси не получилось, за то в «Аяксе», к которому Промес присоединился прошлым летом, дела пошли отлично после небольшой раскачки: 16 голов и 5 результативных передач в 26 матчах за амстердамский клуб делают Квинси одним из ярчайших футболистов в составе прошлогодних полуфиналистов Лиги чемпионов.

Фелипе Кайседо (Эквадор, 31 год)

В России: «Локомотив» (2011 — 2013). Сейчас: «Лацио».

В «Локомотиве» Кайседо провел два с половиной года, забил за это время 15 голов, и его отъезд в «Аль-Джазиру» не слишком расстроил фанатов, однако в ОАЭ эквадорец не задержался: вернулся в Европу, чтобы играть за «Эспаньол», а в 2017-м перешел в «Лацио», цвета которого защищает по сей день. Понятно, что главная звезда в атаке «орлов» — это Чиро Иммобиле, но и у Фелипе есть игровое время и голы за «Лацио». В этом сезоне он забил уже 8, а в общей сложности поражал ворота соперников римского клуба 23 раза в 100 матчах.

Тренер

Андре Виллаш-Боаш (Португалия, 42 года)

В России: «Зенит» (2014 — 2016). Сейчас: «Марсель».