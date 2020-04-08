Геральдика сборных. Лучшие гербы национальных команд

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сегодня, 15:25

Ребрендинг символа одной из сборных вывел «Соккер.ру» на тему футбольного дизайна.

Гербы национальных сборных – отдельный жанр. Например, оцените эволюцию гербов сборной Испании. Было под два десятка вариантов, ведь страна менялась, пережила гражданскую войну, потом мировую, затем диктатуру.

В быту герб самой сборной часто заменяли логотипом Королевской испанской футбольной федерации – знаменитой абстракцией, желто-красно-черные шашечки с плохим, хотя и веселым шрифтом, но на самом деле речь о таких формах и геральдике:

Оценив все 210 гербов сборных, указанных в рейтинге ФИФА , можно выделить два десятка, причем замыкает рейтинг как раз новенький логотип.

20 место. Южная Корея

Старый тигр был милым, с ним можно было работать. Но решились на кардинальный минимализм, что является шагом на экспорт. Внутренний южнокорейский дизайн часто в стиле «вырви глаз», а тут четкие линии, простые формы. Не нравится, что тигру обрезали уши, но в целом современный крепкий середняк лучше многих. Также бросается в глаза политическая подоплека – написано просто Корея, а не Южная Корея:

19 место. США

У американцев был страшненький логотип, который никому не нравился – звезды, мяч, не было буквы «А» в аббревиатуре, да и сам щит словно выбрали из каталога для отсталых географических форм. Но пять лет назад представили современный и каллиграфичный герб. Пусть сухо, но это запоминается и читается – бездушная, зато современная и четкая работа:

18 место. Эквадор

Старенькие щит «Триколор» и гриф сверху были милыми – у Эквадора и раньше был крутой логотип. Но сейчас сделали ребрендинг, используя современные тенденции. Во-первых, минимализм. Во-вторых, в сочетании букв FEF читается тот самый гриф. Стало не так мило, но солидно. Аббревиатура запоминается, особенно если знать, что буквы символизируют грифа, что в Эквадоре знает каждый. И ролик представили симпатичный:

¡A nuevas alturas vamos a llegar, para en nuestro escudo una estrella estampar! 🇪🇨❤⚽



▶ Conoce cómo se da la transformación del escudo de la FEF. ¡Para apoyar a #Latri con orgullo! 🇪🇨⚽ #LaTri #TransformacionFEF pic.twitter.com/3f8etOPsoU — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) January 14, 2020

17 место. Украина

Тут дело не в форме, а в исполнении. Сам «тризуб» — национальный символ Украины, известный с княжих киевских времен, смотрится круто, поскольку многоликий. Можно зашифровать слово «воля», пикирующую в атаке птицу. А можно взять заметный символ и расплющить его лишними линиями и градиентами. «Тризуб» хорош, легко запомнить, но нарисовано спорно:

16 место. Саудовская Аравия

То, чтобы было раньше – криво нарисованный футболист, ужасная пальма с саблями, надписи на арабском и английском, не выдерживало никакой критики. Видать, рисовал какой-то мелкий шейх. А если серьезно, то с деньгами аравийцев странно не заказать современный и четкий знак. Удачно соединили символы хищников пустыни, пальмы и разметки мяча:

15 место. Уэльс

У этого герба был один минус – хотя дракона не так давно качественно перерисовали, работал только на больших форматах. Но изъян исправили еще одним редизайном. Новый логотип намного лучше старого корявого, получился красивый знак, который теперь приятно рассматривать даже не на огромных флагах:

14 место. Беларусь

Пару недель назад БАТЭ обновил логотип – вышла плохая эмблема заправки в погоне за минимализмом. Но федерация футбола Беларуси выбрала удачный вариант из ряда ужасных. На логотипе красуется зубр, а раньше все было куда печальнее. Не сказать, что логотип в себя влюбил, но знак крутой:

13 место. Швейцария

Настолько плохо, что замечательно. Швейцарскому футбольному гербу довелось пережить разные времена. Начинали с обычного белого креста в красном круге, потом появились те самые буквы, что символизируют единство французского и немецкого начал – аббревиатуры федерации футбола. Позже вернулись к обычному кресту, но к человечку с буквами давно привыкли:

12 место. Россия

Немного помпезный символ, чем отталкивает. Но российская сборная, и это хорошо, не использует на груди на футболках эмблему РФС , которую давно нужно осовременить. Поэтому когда дизайнеры из-за рубежа видят геральдического двуглавого орла, как на гербе страны, то довольны, ведь знак классический, броский. Возможно, нужно было поработать над упрощением эмблемы, как уже делали на старом гербе РФС , ведь пока деталей многовато, но к форме вопросов нет:

11 место. Хорватия

Чем крут этот герб? Во-первых, якобы классическим видом, хотя сборная Хорватии – молодая команда. Во-вторых, первых герб в девяностых был ужасным. А в 1998 году Шукер и компания становились призерами чемпионата мира во Франции, имея на груди уже привычный щит оригинальной формы и знак восклицания в центре символа. Хочется перерисовать мяч – тонкие линии выбиваются из общих правил логотипа, но знак работает:

10 место. Португалия

Поскольку к нему все привыкли, то эмоций не вызывает. Но если начать рассматривать, то это как прогулка по Лиссабону – масса новых деталей за каждым углом. В Португалии есть плиточки «азулежу», керамика ручной работы, орнаментные образцы всегда радуют глаз, и логотип сборной вписался бы в этот ряд. Раньше использовали щит с герба страны, а сейчас эмблема интереснее:

9 место. Мексика

Мексиканцы обожают перерисовывать логотип футбольной команды – постоянно меняли детали и цвета, приурочивали к разным событиям, но давно сохраняют форму. Птица, древние символы ацтеков, мяч, общая форма, подкрепленная окантовкой, чтобы получилось аккуратнее – все к месту. Не самый современный логотип, но в этом его сила — выдержанный временем:

8 место. Испания

У испанцев был очень крутой вариант с сочетанием букв, однако о нем давно забыли. Зато пафосный герб с множеством деталей применяют, ведь теперь подходит статусу – двукратные чемпионы Европы, чемпионы мира. Испанцы в 21 веке преуспели в футболе, и эмблема у них красивая. Конечно, не работает в крошечном формате, но в хорошем качестве этот герб приятно рассматривать:

7 место. Германия

На гербе немецкой сборной смущает орел, который только положением крыльев отличается от того, что со свастикой посередине символизировал сборную Третьего Рейха. Но немцы не могут убрать все национальные символы, связанные с нацистами. А если оценивать дизайн, то герб сборной Германии – очень крепкий. Возможно, чуточку скучноватый, ведь слишком четкий, но орел нарисован грамотно, чемпионские звезды и круги к месту. Логотип, как немецкая сборная – это колесо многих задавило.

6 место. Дания

Как печатка на бочке хорошего крафтового пива, невероятно милый герб, если представить, что видите его впервые, а не десятки лет. Даже непьющему легкий алкоголь человеку символ покажется уютным. Датский футбольный логотип отличается удачной шрифтовой работой – небрежность оправдана, сочетание букв прикольное, орнамент ничего не портит, а указание года 1889 подсказывает, что в Дании футбол любят минимум 131-й год. Элегантно похвастались:

5 место. Новая Зеландия

Минимализм, пусть идею одолжили, но красиво. Сборная Новой Зеландии по футболу носит титул «Все в белом» по аналогии с «Все в черном», как у регбийной команды. У футболистов, следовательно, на гербе тоже листок папоротника, как у регбистов. Только забрали его с проектов национального флага Новой Зеландии, редизайн которого отклонили на референдуме. А ведь знак чудесный – можно увидеть не только листочек, но извилистую дорогу, деревья и тени от них:

4 место. Англия

Футбол – продолжение войны другими средствами? Тогда герб сборной Англии может стать чемпионом мира, если говорить о реальных войнах, в которые шли под похожим символом. Три льва использовали еще во времена Ричарда I Львиное сердце, то есть с конца 12 века. Три льва символизируют союз королей, десять роз Тюдоров – десять региональных единиц Футбольной Ассоциации Англии, а звезду добавили в честь победы на ЧМ -1966. Классика:

3 место. Бразилия

Форма – щит, появилась в 1916 году. Крест убирали лишь в восьмидесятых, когда в центре красовался кубок мира. Потом начали добавлять звезды как символы побед на мундиалях, а в 2006 году представили лучшую из версий за все годы. Непонятно, зачем бразильцы решили уничтожить свой герб в 2019, ведь незаметно прошел редизайн – современный, но плохой, ведь разорвали желтыми линиями щит и испоганили классику, к которой привыкли с 1930-го. Плохой рестайлинг, но из уважения к великой эмблеме поставим ее высоко – в память о форме и самых удачных версиях, начиная с 1991 по 2019:

2 место. Нидерланды

Раньше на гербе Королевского футбольного союза Нидерландов был коричневый силует льва со стрелами, затем лев стал желтым и обзавелся мечом и чем-то, похожим на букет тюльпанов. Потом был черным, позже появилась только голова, которую многие прекрасно знают. Но в 2014 году решили, что пора сделать редизайн. Лев нарисован круто, учли малейшие детали, например, на гербе женской сборной – львица. Голландцы – красавцы в футболе, и тут не подвели. Современное прочтение классического символа:

1 место. Япония

Много раз перерисовывали черного ворона, и сейчас, стоит признать, знак близок к идеалу. Современный символ, но при этом классический, с интересным шрифтом, но без перегибов. На эмблеме есть мяч-солнце, как на фланге Японии, в центре яркий символ – птица. А самые внимательные заметят, что у большеголового ворона не две, а три ноги. Это Ятакарасу, по легенде птицу послало императору, основавшему государство, божество в качестве проводника в военных походах. Древний оберег и удачно сделанный логотип: