СКОк-поСКОк

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сегодня, 15:57

«Соккер.ру» представляет в рубрике «Строка в таблице» французский «Анже». Или СКО, как его называют во Франции.

Пришла пора рассказать про французский клуб. На первый взгляд — неказистый середнячок. Хотя несколько лет назад «Анже» добрался до финала Кубка Франции, где проиграл «Пари Сен-Жермен». А если покопаться в истории СКО (Sporting Club de l'Ouest — Спортивный клуб запада), то можно выяснить, что именно этот клуб дал путёвку в жизнь звезде французского футбола.

Здесь был Копа. И непросто был, а томился. Отец юного Романа Копашевского плохо знал французский, и потому, подписывая контракт сына, позволил себя обмануть. Согласно документу, восходящей звезде французского футбола полагалось отыграть за СКО 20 сезонов и только потом сменить клуб. Копашевский–старший фактически продал сына в рабство за какие-то сто тысяч франков. Обман вскрылся тогда, когда Раймон Копа собрался переходить в «Реймс». Руководство «Анже» быстренько выложило бумажки с кабальным контрактом. Но через несколько лет «Анже» оказался на грани банкротства, и чтобы не оказаться в долговой яме, был вынужден продать Копа за полтора миллиона. О своих злоключениях в СКО Раймон потом написал в мемуарах. Но затем обида прошла, и Копа стал почетным президентом «Анже». Кстати, именно в «Анже» невысокий юноша, потерявший в шахте два пальца на левой руке, получил имя, под которым прославился на весь мир. Клубному писарю было лень писать сложную фамилию Копашевский, и он урезал её до Копа.

В футбол в городе Анже, где когда-то правила анжуйская династия, начали играть после первой мировой войны. Сразу после ее окончания в городе возник футбольный клуб «Жан Буэн», названный так в честь олимпийского чемпиона по легкой атлетике, погибшего на фронте. Но денег у этой именитой команды не водилось. Зато братья Жорж и Поль Фотены быстренько взяли кредит, создали альтернативу «Жан Буэну». Вскоре клубы слились, а имя легендарного бегуна получила местная арена, на которой СКО выступает до сих пор.

В качестве клубных цветов были избраны чёрный и синий. Но вскоре синий цвет уступил серому, а в конце сороковых его вытеснил белый. Домашние матчи команда проводит на стадионе, носящем имя гордости Анже Жана Буэно, олимпийского чемпиона в беге на полтора километра. Легендарный бегун погиб в самом начале первой мировой войны. Кстати, первоначально арена носила другое имя – «Стад Бессонно». Скоро узнаете об этом.

Футбол долгое время не мог прижиться в Анже, в городе существовала сильная регбийная команда, а любители овального мяча не горели желанием иметь под боком потенциальных конкурентов. Ибо во Франции, как и в других местах, круглый мяч частенько вытеснял овального собрата на вторые роли. Но в 1912 году местный предприниматель Жюльен Бессонно решил создать футбольную команду. У Бессонно были грандиозные планы, претворению которых в жизнь помешала первая мировая война. В 1919 году все пришлось начинать с чистого листа. Братья Жорж и Пьер Фортены, руководители банка Кредит де л’Уэст (французская аббревиатура тоже SCO ) сумели объединить все городские команды в одну. 10 октября 1919 года было принято решение о создании «Анже СКО», а через девять дней наспех собранная команда отправилась в Нант. Анжуйцы проиграли 1:2, но все равно были встречены как герои. Известен и состав СКО в той исторической встрече. Вратарь – Лежендр, защитники – Гийо, Вьель-Лямарр, полузащитники – Бижарре, Перро, Брюде, и пятерка нападающих – Арди, Форже, Роже, Дюрбек, Гимон.

В период между двумя мировыми войнами «Анже» играл в региональных турнирах и не имел профессионального статуса. И неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба СКО, если бы в Анже не приехал столичный клуб «Стад Франсе» со знаменитым Ларби Бен-Бареком, «чёрной жемчужиной», — первым марокканцем в составе сборной Франции. Матч собрал 18 тысяч зрителей. И хотя гости победили, город охватил настоящий футбольный бум. Через год «Анже» включился в соревнования на уровне профессионалов, а в команде появились первые звездные игроки, футболист сборной Франции – крайний полузащитник Альфред «Фред» Астон и венгерский нападающий Андраш «Андре» Симоньи. Однако они долго в СКО не задержались – уехали в «Стад Франсе» из-за неверно составленному контракту. Зато следующую звезду – Раймона Копа в клубе решили приковать цепями.

Копа ушел не без скандала, именно деньги от его продажи помогли анжуйцам погасить долги и встать на ноги. В Анже сложилась вполне боеспособная команда, которая по итогам сезона 1955/56 сумела пробиться в элиту. А через год «Анже» добрался до финала Кубка Франции, где проиграл «Тулузе» 3:6. Вот состав СКО в том историческом матче – вратарь Фрагасси – защитники Пасквини и Ковальский, полузащитники Гнатов, Сброглиа, Бурриже, нападающие – Ле Галл, Шиндлауэр, Тисон, Бьянкери, Лонкль.

Были в той команде и собственные звездочки. Вратарь Эжен Фрагасси считался одним из сильнейших во Франции. Невысокий — всего 172 сантиметра, он отличался фантастической прыгучестью. Говорили, что нет удара, который Фрагасси не мог бы отбить. Полузащитник Казимир Гнатов в 1958 году съездил в Швецию на чемпионат мира и вернулся с бронзовой медалью, однако он не сыграл ни одного матча. Кем был по происхождению этот игрок? Поляки считают его своим, не так давно довелось читать, что Гнатов – украинец. Но как бы ни было обидно братьям-славянам, а Гнатов, оказывается, немец из Лотарингии. После второй мировой войны эта территория в который раз отошла от Германии к Франции, а Казимир стал гражданином французской республики.

В сезоне 1957/58 «Анже» поднялся в чемпионате Франции на небывалую доселе высоту – выше оказался только «Реймс». «Ним», «Анже» и «Монако» набрали равное количеств очков, пришлось смотреть в графу забито/пропущено. Лучшая разница оказалась у «Нима», худшая – у монегасков. «Анже» оказался посередине и занял третье место.

Но на штурм чемпионской вершины анжуйцы так и не отважились. А зря. Постепенно команда стала сдавать позиции и превратилась в середнячка. Затем последовал всплеск – третье место после «Сент-Этьена» и «Нанта». Этот бронзовый успех команда отмечала довольно буро, и в следующем сезоне СКО не смог удержаться в компании сильнейших. Через год анжуйцы вернулись свеженькие и обновленные. В их составе появился интересной забивной форвард Марк Бердоль, толковые югославы – Милан Домьянович и Владимир Ковачевич, разыгрался первый темнокожий футболист в истории СКО Эрик Эдвиге. «Анже» даже пробился в Европу, где провел два матча Кубка УЕФА – но не прошёл берлинское «Динамо» — 1:1 дома и 1:2 в столице ГДР . Однако, остановить регресс оказалось невозможно, да и деньги в казне стремительно таяли.

Если вылеты в семидесятые воспринимались как ЧП , а ссылки во второй дивизион длились не больше года, то по итогам сезона 1980/81 СКО вылетел всерьёз и надолго. Анжуйцы вернулись лишь через 12 лет, но всего на год. Заняли последнее место, несмотря на наличие в их рядах весьма неплохих футболистов – Жана-Мари Обри, Фредерика Заго, Лорана Вьо, Седрика Дори, Кристофа Лагранжа, Брюно Жермана, Эрика Пиана, Тьерри Олексяка, Кристофа Галтье и Мустафы Эль-Хаддауи. Слабым утешением может служить лишь тот факт, что компанию «Анже» составил развенчанный чемпион «Марсель». Марсельцы скоро вернулись, а вот СКО долго ютился на задворках. Правда, успел подготовить при этом чемпиона Европы, чемпиона Франции и просто хорошего вратаря Ульрика Раме. Не для себя, для дядь из Бордо.

Но в 2011 году новый президент Саид Шабан назначил главным тренером Стефана Мулена. Бывший полузащитник СКО много лет входил в тренерские штабы на вторых ролях. Как выяснилось, Мулен вполне созрел для самостоятельной работы. Первый сезон не задался, — команда опустилась на пять ступенек в итоговой таблице, — с шестого места на одиннадцатое. Но в клубе не стали совершать скоропалительных действий. И на четвёртый год работы Мулена, а именно в сезоне 2014/15, СКО, заняв третье место, поднялся в Лигу 1.

И не просто поднялся, а занял девятое место при двадцати участниках. Оказался в итоговой таблице выше «Бордо», «Марселя» и «Нанта». Через год «Анже» отступил на двенадцатое место. Но эта относительная неудача была компенсирована успешной кубковой кампанией. Обыграны «Гранвиль», «Кан», «Бастия», «Бордо» в одной четвёртой и «Генгам» в полуфинале. Во второй раз в истории СКО добрался до финала. Более того, на «Стад де Франс» скромный по составу «Анже» дал бой парижским звёздам. 90 минут прошли без голов. Соперники уже начали готовиться к дополнительным овертаймам, но судья добавил ещё немножко времени. И тут-то произошла развязка. Перестарался Исса Сиссоко, прерывая навес Анхеля Ди Марии, — не попал по мячу как следует и поразил собственные ворота. Отыгрываться было некогда, и Кубок остался в столице.

В последующих сезонах «Анже» больше думал о выживании — 12-е и 14-е места. В прерванном из-за пандемии коронавируса чемпионате Франции СКО шёл десятым. Командой по-прежнему руководит Стефан Мулен. Известных футболистов в составе современного СКО как не было, так и нет. Разве что 36-летний вратарь Людовик Бутель когда-то очень давно защищал ворота молодёжной сборной Франции и числился в «Валенсии». Команда возрастная. Многим бойцам, особенно игрокам обороны, перевалило за тридцать. Роман Тома, Тома Мангани, Исмаэль Траоре, Пьеррик Капелль, Венсан Мансо давно играют за анжуйский клуб и не спешат на пенсии.

Но в бой идут не одни старики. В самом творческом возрасте находятся полузащитники — Батис Сантамария, Анжело Фюльжини, Матиаш Перейра Лаге, нападающие Ришад Алиуи и Стефан Бахокен. Свою главную звёздочку — полузащитника Джеффа Ред-Аделеда пришлось продать «Лиону» уже после начала чемпионата. «Анже» — клуб небогатый, поэтому вынужден расставаться с сильнейшими игроками. Иначе не выжить.