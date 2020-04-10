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13 лучших футбольных ретро-форм. Версия FourFourTwo

сегодня, 16:01
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«Соккер.ру» делится рейтингом футбольных форм от популярного британского журнала.

1. «Ювентус», 1985

13 лучших футбольных ретро-форм. Версия FourFourTwo

Дизайнерский шедевр стал еще более сексуальным благодаря футболистам, которые его носили, и победам, которые они одерживали. Изумительная четкость линий, рискованный, но прекрасно подошедший к форме логотип Kappa. Позже эту форму украсила еще одна надпись: титульным спонсором «Юве» стал Ariston. И снова идеально. Признайтесь, вам уже захотелось иметь такую футболку.

2. «Тоттенхэм», 1977 — 1980

13 лучших футбольных ретро-форм. Версия FourFourTwo

В конце 70-х «шпоры» были не вполне обычной командой, в основному потому, что они усилились аргентинскими футболистами Осси Ардилесом и Рики Вильей. А еще «Тоттенхэм» провалился во Второй Дивизион, и в этой роскошной форме начал возвращение в элиту. Всего через год «шпоры» уже блистали своими футболками от Admiral с великолепными воротниками «конкорд» в Первом Дивизионе, а фанатам эта форма запомнилась тем, что это был последний комплект «Тоттенхэма» без титульного спонсора, в следующие 10 лет лондонцы будут рекламировать на груди дешевое пиво.

3. Сборная Дании, 1986

13 лучших футбольных ретро-форм. Версия FourFourTwo

На мундиале-1986 в Мексике было представлено много ярких образов, но прекрасные красно-белые футболки датчан от Hummel были особенно хороши. Некоторые скептики и ретрограды говорили, что «викинги оделись в девчачий розовый», зато футбольные хипстеры были в восторге от футболок, которые носили Йеспер Ольсен, Микаэль Лаудруп и Мортен Ольсен. Чудесная «упаковка» для «Датского динамита»!

4. «Кристал Пэлас», 1979 — 1982

13 лучших футбольных ретро-форм. Версия FourFourTwo

В 1979-м «Кристал Пэлас» выиграл Второй Дивизион и пробился в элиту, где взял с места в карьер и всю осень шел в группе лидеров. Но впечатлили «орлы» не только стройной игрой, но и крутой формой от того же Admiral, уже упомянутого выше в абзаце о «Тоттенхэме». Красно-синий диагональный пояс и окантовка — огонь!

5. Сборная Бразилии, все эпохи

13 лучших футбольных ретро-форм. Версия FourFourTwo

Невозможно не упомянуть форму сборной Бразилии, за которую во все времена болели по всему свету. Причем у каждого будет свой любимый комплект этой желтой фантазии, смешанной с синим, белым и зеленым. Какая вам больше нравится? Та, в которой играл на ЧМ-1970 Пеле, может быть, версия 1982 года, а как насчет футболок с ЧМ-1998 или ЧМ-2002?

6. Сборная Англии, 1970, 1982 и 1990

13 лучших футбольных ретро-форм. Версия FourFourTwo

В 1970-м сборная Англии играла в статусе чемпионов мира при неумолимой жаре на мундиале в Мексике, но было нечто обнадеживающе прохладное в белоснежных футболках «Трех Львов». Эффект джентльменской чистоты был достигнут из-за отсутствия любых других цветов и даже логотипа технического спонсора. Также любимой является форма от Umbro, в которой Пол Гаскойн плакал после вылета с ЧМ-1990, заслуживают внимания красные и синие гостевые комплекты во все времена, а также форма от Admiral из начала 80-х, в которой был хорош Кевин Киган.

7. Сборная Перу, 2014 (гостевая)

13 лучших футбольных ретро-форм. Версия FourFourTwo

На первый взгляд форма Перу казалось подходящей для воскресных лиг, но дьявол скрывался в деталях, ведь мешанина красного цвета при ближайшем рассмотрении впечатляла: немного более темная диагональная полоса, золотой логотип Umbro, эмблема команды. О таких формах часто говорят: настолько плоха, что дико хороша. Мода и стиль — понятия неустойчивые и не поддающиеся логике.

8. Сборная Франции, 1986

13 лучших футбольных ретро-форм. Версия FourFourTwo

Ближе всех к датчанам на ЧМ-1986 подобрались действующие чемпионы Европы французы благодаря комплекту от Adidas, который пошил синюю рубашку с красными и белыми полосами на плечах, красные гетры и белые шорты. Главной особенностью стали именно закругленные полосы, которые как будто создавали обтекаемые края у футболок. Второй комплект белого цвета тоже был хорош.

9. «Мельчестер Роверс» (вымышленная команда)

13 лучших футбольных ретро-форм. Версия FourFourTwo

Популярный в Британии герой комиксов футболист Рой Рейс играл в красно-желтых цветах «Мельчестер Роверс», и, конечно, невозможно было не влюбиться во внешний вид любимого персонажа, который на ваших глазах сыграл 865 сезонов, выиграл 432 чемпионских титула и 78 европейских кубков, а еще пережил примерно 22 крушения вертолета.

10. «Барселона», все эпохи

13 лучших футбольных ретро-форм. Версия FourFourTwo

Какая «Барселона» вам нравилась больше всего? Всепобеждающая тики-така Гвардиолы? Или произведения его учителя Йохана Кройфа? Может быть, команды, за которые играли Диего Марадона, Марк Хьюз, Роналдо, Марадона? Что бы ни происходило в «Барселоне», можно быть уверенным только в том, что гранатовые и синие полосы останутся на месте. И эта классика всегда будет в почете.

11. Сборная Нидерландов, 1988

13 лучших футбольных ретро-форм. Версия FourFourTwo

Комплект от Adidas с оригинальной текстурой на оранжевом фоне является символом победы сборной Нидерландов на Евро-1988, где блистали Руд Гуллит и Марко ван Бастен, который в финале против СССР забил свой самый знаменитый гол в карьере.

12. Сборная Аргентины, 1986

13 лучших футбольных ретро-форм. Версия FourFourTwo

В этих футболках «Альбиселесте» выиграли свой второй чемпионат мира, а на турнире в Мексике Диего Марадона воспользовался «Рукой Бога» и забил «Гол столетия» в одном матче с англичанами. Чемпионская классика Аргентины.

13. «Арсенал», 1991 (гостевая)

Гостевая форма «Арсенала» из начала 90-х, известная под названием «раздавленные бананы» поначалу завоевала репутацию яркой мерзости, но благодаря этому или вопреки со временем стала культовой для фанатов. Запоминающийся дизайн мы уже вспоминали в разговоре о самых дорогих классических футболках. За «раздавленные бананы» придется выложить порядка 35 тысяч рублей.

По материалам FourFourTwo. https://www.fourfourtwo.com

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 16:43
Эта форма Арсенала прям: рынок ,90-е,ностальджи)))
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 16:37
У Нидерландов всегда была красивая форма, но вы выбрали худшую из них
Спагетти
Спагетти
сегодня в 16:32
У сборной Хорватии и Голландии форамы норм, ещё чёткие у Райо Вальекано и Бока Хуниорс;)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:26
значение имеет только кто в ней!!! остальное шелуха!
DEIVID
DEIVID
сегодня в 16:22
Форма Арсенала ужасна, рябь какая-та.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:05
Каждому болельщику лучшая форма команды, за которую он болеет!
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