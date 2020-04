13 лучших футбольных ретро-форм. Версия FourFourTwo

«Соккер.ру» делится рейтингом футбольных форм от популярного британского журнала.

Дизайнерский шедевр стал еще более сексуальным благодаря футболистам, которые его носили, и победам, которые они одерживали. Изумительная четкость линий, рискованный, но прекрасно подошедший к форме логотип Kappa. Позже эту форму украсила еще одна надпись: титульным спонсором «Юве» стал Ariston. И снова идеально. Признайтесь, вам уже захотелось иметь такую футболку.

Classic kit sponsors. #1 Juventus & Ariston. 8 years of domestic appliance bliss for the Turin giants, from 1981 to 1989. pic.twitter.com/27Z2I3dyAG

В конце 70-х «шпоры» были не вполне обычной командой, в основному потому, что они усилились аргентинскими футболистами Осси Ардилесом и Рики Вильей. А еще «Тоттенхэм» провалился во Второй Дивизион, и в этой роскошной форме начал возвращение в элиту. Всего через год «шпоры» уже блистали своими футболками от Admiral с великолепными воротниками «конкорд» в Первом Дивизионе, а фанатам эта форма запомнилась тем, что это был последний комплект «Тоттенхэма» без титульного спонсора, в следующие 10 лет лондонцы будут рекламировать на груди дешевое пиво.

На мундиале-1986 в Мексике было представлено много ярких образов, но прекрасные красно-белые футболки датчан от Hummel были особенно хороши. Некоторые скептики и ретрограды говорили, что «викинги оделись в девчачий розовый», зато футбольные хипстеры были в восторге от футболок, которые носили Йеспер Ольсен, Микаэль Лаудруп и Мортен Ольсен. Чудесная «упаковка» для «Датского динамита»!

В 1979-м «Кристал Пэлас» выиграл Второй Дивизион и пробился в элиту, где взял с места в карьер и всю осень шел в группе лидеров. Но впечатлили «орлы» не только стройной игрой, но и крутой формой от того же Admiral, уже упомянутого выше в абзаце о «Тоттенхэме». Красно-синий диагональный пояс и окантовка — огонь!

Невозможно не упомянуть форму сборной Бразилии, за которую во все времена болели по всему свету. Причем у каждого будет свой любимый комплект этой желтой фантазии, смешанной с синим, белым и зеленым. Какая вам больше нравится? Та, в которой играл на ЧМ -1970 Пеле, может быть, версия 1982 года, а как насчет футболок с ЧМ -1998 или ЧМ -2002?

В 1970-м сборная Англии играла в статусе чемпионов мира при неумолимой жаре на мундиале в Мексике, но было нечто обнадеживающе прохладное в белоснежных футболках «Трех Львов». Эффект джентльменской чистоты был достигнут из-за отсутствия любых других цветов и даже логотипа технического спонсора. Также любимой является форма от Umbro, в которой Пол Гаскойн плакал после вылета с ЧМ -1990, заслуживают внимания красные и синие гостевые комплекты во все времена, а также форма от Admiral из начала 80-х, в которой был хорош Кевин Киган.

На первый взгляд форма Перу казалось подходящей для воскресных лиг, но дьявол скрывался в деталях, ведь мешанина красного цвета при ближайшем рассмотрении впечатляла: немного более темная диагональная полоса, золотой логотип Umbro, эмблема команды. О таких формах часто говорят: настолько плоха, что дико хороша. Мода и стиль — понятия неустойчивые и не поддающиеся логике.

And the new Umbro Peru 2014 away shirt — which will be worn for the friendly against England on May 30th pic.twitter.com/2bcGReRmcj