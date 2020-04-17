В воротах «Зенита». Миссия Михаила Бирюкова

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сегодня, 10:16

Героями нового рассказа «Соккер.ру» станут легендарный Михаил Бирюков, а также Владимир Николаев, чьё пребывание в Ленинграде ограничилось одним сезоном.

Да простят меня читатели за нарушение хронологии, но Владимира Николаева я представлю раньше, чем Михаила Бирюкова. Михаил Юрьевич хоть и пришёл в «Зенит» раньше, и раньше дебютировал, Владимир Михайлович все же быстрее пробился в основные вратари.

Уроженец Узбекистана Николаев довольно долго играл в южных командах — «Химик (Джамбул), „Терек“ (Грозный). В восьмидесятом Владимир пришёл в „Нефтчи“, где выиграл борьбу и у опытнейшего Сергея Крамаренко, и у молодого Эльхана Расулова. Сезон-80 Николаев отыграл от звонка до звонка, произведя хорошее впечатление. Поэтому и получил несколько интересных предложений. Владимир Михайлович дал согласие на переход в „Торпедо“ и провёл там предсезонку. И видимо тогда понял, что поступил опрометчиво, — позиции Вячеслава Чанова были очень сильны, а роль второго голкипера не слишком устраивала Николаева. И за считанные дни до начала чемпионата-81 Владимир перешёл в „Зенит“.

После ухода Ткаченко, „Зенит“ остался с Бирюковым, на счету которого было два не самых удачных матча в высшей лиги, и 20-летним Валерием Берёзкиным, не нюхавшим пороха большого футбола. Михаил неудачно сыграл в кубковых встречах, и Анатолий Давыдов, на правах капитана, обратился к Юрию Морозову с просьбой укрепить последний рубеж. Так в „Зените“ появился 25-летний крепкий голкипер с чёрными усами. Трансферное окно, извините за современное определение применительно к событиям тридцатилетней давности, уже закрылось. Но „Зениту“, как участнику Кубка УЕФА , разрешили дозаявить бывшего бакинца.

Николаеву пришлось играть с чистого листа. Своих партнеров он узнавал по ходу матчей, и конечно взаимодействие вратаря и обороны оставляло желать лучшего. Владимир не подводил, но и не выручал. „Зенит“ же вообще неудачно стартовал в сезоне. Ближе к маю бронзовые призёры вроде бы нашли свою игру, одержали несколько побед, в том числе и над „Спартаком“. Николаев же в ряде матчей отыграл на ноль. Но наступило лето, а вместе с ним и черная полоса в игре „Зенита“ — 11 матчей без побед. Девять из них пришлись на долю Николаева.

Каких-то грубых ляпов за Владимиром не было. Помарки водились. Там не доработал, там сделал лишний шаг, там стенку поставил не лучшим образом. Бросалось в глаза и недопонимание вратаря и защитников. Создавалось впечатление, что вратарь стесняется подсказывать партнерам. В игре с „Таврией“ Николаев не предупредил Владимира Голубева, отдававшего мяч вратарю, что рядышком находился форвард крымчан Валерий Петров. В результате – перехват и гол. Но главная проблема заключалась в том, что новый голкипер был обречен на сравнение со своим предшественником. А оно было не в пользу Владимира. Ткаченко мог иногда в одиночку сделать результат, за Николаевым подвигов не числилось.

В августе Юрий Морозов убрал Николаева из ворот и поставил Бирюкова, при котором наконец-то прервалась серия без побед. Матчи Кубка УЕФА так же провёл Михаил, неудачная игра которого способствовала возвращению Владимира в ворота. Концовку сезона играл Николаев. Играл, скорее хорошо, чем плохо. В пассив можно занести игру в Киеве, где Владимира заменили еще до перерыва, да ничего не решавшая домашняя игра с ЦСКА . В остальных встречах Владимир Михайлович действовал уверенно, и возможно игра вратаря стала одним из факторов, позволивших ленинградцам избежать вылета в том кошмарном сезоне.

В восемьдесят втором Николаеву была уготована участь второго вратаря. Бирюков наконец-то стал показывать игру, которую от него ждали, и Владимиру пришлось присесть на лавочку. Два раза по ходу сезона Михаил получал травмы, и Николаев получал шансы, которыми не воспользовался. Семь матчей, из них шесть полностью (одна победа и пять поражений) и тринадцать пропущенных мячей. Этот сезон стал последним для Николаева в составе „Зенита“. В восемьдесят третьем Владимир уехал в „Пахтакор“, где оказался в тени Александра Яновского. Один матч на Кубок, один в чемпионате, оба проиграны.

В 1984 году Владимир Николаев вернулся в „Нефтчи“. Но заиграть в Бакинском клубе во второй раз ему не удалось. Ветеран Сергей Крамаренко и юный Александр Жидков играли примерно поровну, и пробиться третьему голкиперу было невозможно. Что стало с Николаевым дальше? Увы, не знаю, но надеюсь восполнить этот пробел.

А теперь обещанный Бирюков. Как и Владимир Востроилов, и Владимир Пронин, Михаил Бирюков не был ни воспитанником клуба, ни ленинградцем вообще. Он так же пришёл в „Зенит“ уже не юношей, а вполне сложившимся вратарем и так же прикипел и к городу, и к клубу. Человек – эпоха в истории „Зенита“. С именем Михаила Бирюкова связаны, как самые яркие, так и самые печальные страницы советской истории клуба. С Бирюковым в воротах ленинградцы становились чемпионами страны в восемьдесят четвертом, открывали для себя еврокубки. Сам Михаил Юрьевич признавался лучшим вратарём страны и занимал второе место в опросе „Футболист года“, проводимого еженедельником „Футбол-Хоккей“, вызывался в первую и олимпийскую сборные СССР . А сколько человек стали болельщиками „Зенита“ благодаря „Михею“! При этом на долю одного из сильнейших вратарей позднего СССР выпали не только слава и награда. При Бирюкове „Зенит“ пережил и тяжелейшее падение – вылет из высшей, а потом и первой союзной лиг, скандалы и разброд коллектива, падение интереса к команде. В начале девяностых матчи „Зенита“ на огромном стадионе имени Кирова собирали крошечную аудиторию в пятьсот человек, а иногда и того меньше. Опытный вратарь и капитан бился как мог, но предотвратить краха не мог и он. Уж кто, а Михаил то меньше всего виноват в той катастрофе, что приключилась с клубом.

Рослый, мощный, но при этом не грузный, а напротив, стройный вратарь, подвижный и пластичный. Михаил был хорош на линии ворот, очень здорово играл на выходах, да и обороной руководил очень умело. Хорош был Михаил при розыгрыше штрафных и угловых, бывало (9 раз) отражал 11-метровые, — самый знаменитый отбитый пенальти – удар Гаврилова в московском матче со „Спартаком“ 1984 года. При этом Бирюков был стабилен, редко допускал „результативные“ ошибки, и, выйдя году в 1982-83 на высокий уровень, никогда не опускался ниже планки. Даже в неудачных, а то и провальных для „сине-бело-голубых“ сезонах. Конечно, были и у Бирюкова слабые стороны. Например, Михаилу не удавались матчи европейских Кубков. Впрочем, то же самое можно сказать и про весь „Зенит“ восьмидесятых. Недаром, название скромного финского клуба „Куусюси“ стало именем нарицательным.

Михаил – уроженец подмосковного Орехово-Зуева, города, откуда берет начало русский футбол. Там же начинал заниматься в футбольной школе, причем сразу угодил во вратари. Начинал в местном „Знамени Труда“, рано дебютировал в основе, и приглянулся московскому „Спартаку“. Константин Иванович Бесков искал замену Александру Прохорову, так примерно в одно время в клубе оказались молодые Ринат Дасаев и Михаил Бирюков. Выбор тренера пал на Дасаева. Бирюков же, не видя никаких перспектив нахождения в „Спартаке“, уехал на Дальний Восток – в благовещенский „Амур“. Оттуда его снова позвали в „Спартак“, но оказался Михаил в „Зените“. Юрий Андреевич Морозов откуда то узнал о Бирюкове и увидел в этом вратаре огромный потенциал. „Спартаку“, располагавшему Дасаевым и Прудниковым, Бирюков особо нужен не был, зато „Зенит“, оставшийся после травмы Ткаченко с Квернадзе и совсем молодым Берёзкиным, был заинтересован в голкипере „Амура“. Так Михаил попал в „Зенит“. Правда, заявить сразу его не удалось, а там и Ткаченко залечил свой палец.

Но при всех прекрасных задатках Михаил был весьма сырым вратарем. Что и показал его дебютный матч в высшей лиге против „Шахтера“. До конца встречи оставалось 17 минут, „Зенит“ вел в счете 2:1, а потом в ворота ленинградцев влетели четыре мяча. Бирюков играл неуверенно, что на линии, что на выходах, „терял“ ворота. В итоге 2:5, и Михаил понял, что ему еще работать и работать на тренировках. Совместная работа с таким мастером, как Александр Ткаченко, была сродни вратарскому университету. В бронзовом сезоне-80 Морозов еще раз выпустил Бирюкова – в Одессе. „Зенит“ проиграл 0:2, а вратарь не подвёл, но и не выручил. В том первенстве Михаил пропустил семь мячей в двух матчах, что стало худшим вратарским показателем в лиге. Столько же было и у ростовчанина Алексея Чистякова.

Возможно, Бирюкову была бы уготована судьба Дегтяря или Кузнецова, если бы не желание, и трудолюбие Михаила, и вера Юрия Морозова во вратаря. По окончанию бронзового сезона „Зенит“ не стал уговаривать Ткаченко остаться и не спешил приглашать нового вратаря. Кубковые матч были доверены Бирюкову. Групповой турнир, проходивший в Ленинграде, Михаил провёл средне, если не ниже. „Зенит“ с трудом вышел из группы, и в 1/8 финала уступил московским динамовцам 0:2. Защита, привыкшая что за спиной спокойный и надежный Ткаченко, никак не могла сработаться с вратарём, не до конца уверенном в своих силах. Поэтому Анатолий Давыдов на правах капитана попросил Юрия Андреевича решить вратарскую проблему, не дожидаясь начала чемпионата. Что и было сделано. В первом туре чемпионата-81 ворота защищал приглашенный из „Нефтчи“ транзитом через „Торпедо“ Владимир Николаев. Который и стал основным голкипером в том первенстве. Но Морозов не забывал и о Бирюкове, время от времени проверяя, готов ли Михаил к серьезным баталиям. Например, в августе, когда затянулась безвыигрышная серия, Бирюков на какое-то время потеснил Николаева. В Минске сыграл неудачно, — не среагировал на дальний удар Юрия Пудышева. Зато с московским „Динамо“ в Петровском парке отработал отлично – и „Зенит“ впервые за лето выиграл 2:0. Во многом благодаря неброской, но надежной игре Михаила ленинградцы не проиграли в „Лужниках“ „Спартаку“ – 1:1. Хорошо действовал голкипер в домашней игре с „Кайратом“ – 1:1.

„Поплыл“ Бирюков в матчах Кубка УЕФА с дрезденским „Динамо“ – 1:2 и 1:4, допустив немало просчетов в этих играх. После неудачного европейского дебюта „Зенита“, место в воротах команды снова занял Владимир Николаев.

Созрел Бирюков к сезону-82. Кубковые матчи „Зенит“ провел слабо, в отличие от Бирюкова, который играл намного увереннее, чем год назад. А потом был стартовый матч чемпионата СССР против „Спартака“, в котором спартаковские форварды Виктор Грачев и дважды Сергей Родионов выходили один на один с зенитовским вратарём, и все три дуэли завершились в пользу Михаила. В итоге 0:0. С этого дня, 26 марта 1982 года Бирюков обосновался в воротах „Зенита“ на девять сезонов, значительную часть которых он провел без замен. Значительная часть – это чемпионаты 1983, 1984, 1988, 1989, а в сезоне 87 Бирюков был заменён в одной встрече.

Как было сказано выше, опыт, приобретённый в совместной с Ткаченко работе на тренировках, был огромен и чрезвычайно полезен. Но для того, чтобы стать сильным вратарем, Бирюкову нужно было играть, а не сидеть в запасе. Что бывает от длительного сидения в запасе несложно убедиться на другом примере – Юрий Окрошидзе. Выиграть борьбу у Ткаченко Бирюков не мог. Не потому, что был слабее, я не собираюсь сравнивать и расставлять по рангу никого, в том числе и этих двух замечательных голкиперов. Просто опыт и авторитет этих голкиперов в восьмидесятом был несопоставим. Убрать ветерана и поставить в ворота новичка – такого Юрий Андреевич не мог сделать при всей его любви к Бирюкову. Но Ткаченко удерживать не стали, и Морозов дал шанс Михаилу. Не получилось. И тут очень кстати оказался приход Николаева, который и завёл Бирюкова, ударил по его самолюбию. Николаев – был тем, с кем можно и нужно было конкурировать, доказывать свое право быть основным. Что Михаил с успехом и сделал. Владимир же оказался временной, переходной фигурой в истории „Зенита“, но при этом очень важной. Не будь Николаева, не было бы и Бирюкова, которого мы все знаем. Вот такая отсебятина, спорная конечно. Но все же ситуация мне видится именно такой.

Не буду перечислять всех подвигов Михаила Юрьевича, У голкипера, сыгравшего три с половиной сотни матчей за „Зенит“, таковых наберётся очень много. Что касается ошибок… Мог Михаил Юрьевич пропустить четыре, пять, однажды шесть мячей, мог неудачно сыграть в международных матчах, но все это меркло перед заслугами Бирюкова перед клубом, его авторитетом и популярностью. В сборной Михаил играл нечасто, провел два товарищеских матча в 1984 и 1985. В олимпийской команде образца-84 был с момента ее создания (1982). Вместе с Валентином Елинскасом. Правда, потом когда Владимира Салькова сменил Эдуард Малофеев, в олимпийскую команду пришли другие вратари – Вячеслав Чанов и Валерий Новиков.