Хуже, чем кажутся. Сборная переоцененных футболистов

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сегодня, 19:00

Кто из действующих футболистов переоценен в профессиональном сообществе? «Соккер.ру» отключает доброту и пользуется безжалостностью.

Вратарь

Кепа Аррисабалага («Челси»; Испания)

Самый дорогой вратарь в истории футбола, за которого «Челси» два года назад выложил 80 миллионов евро, пока и близко не соответствует этому статусу. Кепа — худший страж ворот в АПЛ по проценту отраженных ударов (спасает лишь от 55.4% попаданий в створ с показателем в 1.6 сэйва за игру), по ходу нынешней кампании он даже на какое-то время терял место в воротах «Челси»: Фрэнк Лэмпард психанул и решил довериться 38-летнему Вилли Кабальеро. Аррисабалага уже не мальчик — баску 25 лет, так что на молодость ошибки списать не получится, скорее нужно вызывать дезинсектора для расправы над тараканами в голове Кепы: один эпизод из прошлого сезона с отказом уходить на замену чего стоит!

Защитники

Данило («Ювентус»; Бразилия)

Бразильца качественно раскрутили в «Порту» и толкнули в мадридский «Реал». Казалось, что Данило идет по душу Дани Карвахаля и усадит испанца на скамейку, но на поверку оказался талантливым ротозеем: играл чаще смешно, чем полезно. Бразильца называют в числе худших трансферов «Реала» в XXI веке и в команду приобретений, за которые должно быть стыдно Гвардиоле. Несмотря на это бразилец уже пять лет играет за топ-клубы: «Реал», «Манчестер Сити», «Ювентус». Куда дальше? В ПСЖ ?

Эдер Милитао («Реал»; Бразилия)

«Реал» отвалил за Милитао 50 миллионов евро после всего лишь одного сезона Эдера в «Порту», и пока очень похоже, что за огромные деньги «Королевский клуб» разжился еще одним Данило. Физические данные у Эдера вроде бы есть, вот только ума маловато, и обучаемость, похоже, не является сильным качеством бразильца, ведь допускает однотипные ошибки, не учится у завидных наставников Рамоса и Варана. Конечно, еще молодой — 22 года, но все равно слишком сырой и несуразный за такие деньги.

Самюэль Умтити («Барселона»; Франция)

Человек с данными блестящего защитника, который наплевал на профессиональное развитие и в 26 лет превратился в нахлебника «Барселоны». Даже известно, когда точно Самюэль перестал играть в футбол: по ходу матча Франция - Хорватия в финале ЧМ -2018, досрочно почувствовав себя чемпионом мира. С тех пор в большую игру так и не вернулся, а если и появляется на поле, то чудит в лучших традициях защитников «Спартака». Практически готовый чемпион мира для РПЛ вместо исчерпавшего щедрость российской души Андре Шюррле.

Бенджамен Менди («Манчестер Сити»; Франция)

Весельчаку Бену все легко давалось на старте карьеры: в 17 лет уже играл за «Гавр», потом оказался в «Марселе» и, наконец, удачно зашел в «Монако» на сезон с чемпионством и полуфиналом ЛЧ . «Манчестер Сити» среагировал, как сорока на блестяшку, и отвалил за француза почти 60 миллионов евро. А теперь у этого красавца за почти три года 30 матчей в АПЛ . И дело не только в травмах, но и в переключении режима: до переезда в Англию Менди набивал репутацию, чтобы получить жирный контракт, а теперь живет в кайф и отказывается стабильно работать над собой и на команду.

Полузащитники

Поль Погба («Манчестер Юнайтед»; Франция)

Четыре года назад МЮ выложил 105 миллионов евро за Погба, сделав француза самым дорогим футболистом планеты на тот момент. И что же Поль? Уже выиграл для «красных дьяволов» АПЛ и Лигу чемпионов? Нет, зато уже всех достал своим инфантилизмом, постоянно меняющимися планами и нытьем. Погба — талантливый футболист, но одного таланта в профессиональном спорте недостаточно, а Поль и в 27 лет продолжает считать себя избранным. Те, кто раньше отставал от него на старте, тяжко трудились и уже догнали лентяя, который не терпит критику.

Хамес Родригес («Реал»; Колумбия)

Так тоже бывает: проведет футболист парочку ударных сезонов по молодости, выстрелит на крупном турнире, подпишет контракт с большим клубом, а потом и имя на слуху годами, и воспоминания долго хранят о себе яркие страницы из прошлого. А если разобраться, то получится, что вот уже пять лет Хамес на подхвате то в «Реале», то в «Баварии». Каждый раз ждешь от него чего-то большего, а он играет, как очередной проходной Родригес, коих в футболе полтысячи.

Филиппе Коутиньо («Бавария», принадлежит «Барселоне»; Бразилия)

Бразилец поймал свою волну в «Ливерпуле» и действительно провел несколько сильных сезонов, но выдающихся ли? Филиппе переоценили все — и «Барселона», отвалившая 145 миллионов евро, и сам бразилец, которому не стоило так рваться с «Энфилда». А вот Юрген Клопп, кажется, что-то знал, ведь предостерегал Коутиньо от опрометчивого шага. Впрочем, в итоге от ухода Фила «Ливерпуль» только выиграл — еще один признак переоценки атакующего хавбека.

Нападающие

Николя Пепе («Арсенал»; Кот-д`Ивуар)

«Арсенал» крупно вляпался с Пепе, который выдал мощный сезон в Лиге 1, но оказался каким-то слишком зависимым и пугливым для футболиста за 80 миллионов евро. Артета прав, что обстановка в «Арсенале» была не самой подходящей для адаптации футболиста, приехавшего из другого чемпионата, но способность быстро адаптироваться — тоже качество большого мастера, а Пепе пока прячется за чужими спинами, лишь иногда эпизодами показывая, что умеет играть в футбол.

Неймар ( ПСЖ ; Бразилия)

Наверное, самый переоцененный футболист современности, причем во всех смыслах. Из-за частых травм на Неймара нельзя положиться, его профессионализм не раз подвергался сомнениям, а сумасшедшие 222 миллиона евро уже никогда не окупятся. За такие деньги Неймар должен был выиграть Лигу чемпионов в одиночку, но, выйдя из тени Месси, бразилец остался без больших международных побед. И даже победный для сборной Бразилии домашний Кубок Америки пропустил. Может быть, и к лучшему. Для сборной Бразилии.

Лука Йович («Реал»; Сербия)

В прошлом сезоне Йович всем пустил пыль в глаза, наколотив кучу голов за «Айнтрахт», но «Реал» за 60 миллионов евро получил форварда, который забивает раз в 400 минут. К счастью для «сливочных», Луку и дальше продолжают переоценивать: в очереди за ним уже стоят серьезные клубы. Но к Йовичу нужно внимательно присмотреться, ведь он сбоит не только на футбольном поле, дисциплина тоже хромает.

Тренер

Жозе Моуриньо («Тоттенхэм»; Португалия)