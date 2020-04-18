Символическая сборная «Динамо» всех времён

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сегодня, 14:51

В день рождения московского клуба «Соккер.ру» вспоминает легенд.

В один день – 18 апреля, но с разницей в год родились московские «Динамо» и «Спартак». Скоро им исполнится по сто лет, сегодня «бело-голубым» — 97, и это не столетие одиночества без больших трофеев. Великие эпохи были у тех, и у других. О знаковых футболистах в истории «красно-белых» рассказывали недавно, а теперь очередь вспомнить легендарных игроков «Динамо». Напоминаем, что если у вас есть свой состав – милости просим в комментарии, нет неправильной или правильной символической сборной, дело вкуса и умения сравнивать вклад легенд.

Вратарь

Лев Яшин (Россия)

Главный футболист в истории российского футбола. Ключевой вратарь в мировой истории – до сих пор редко кого ставят выше, поскольку Лев Иванович – особый голкипер. Прошел через много испытаний на поле и за его пределами, вытеснил достойного Хомича. Завоевал «Золотой мяч», но важнее, что пять раз был чемпионом, трижды – обладателем Кубка СССР , взял «золото» Олимпиады и выиграл чемпионат Европы. Великий вратарь, вся взрослая карьера в одной команде – не считая хоккейное «Динамо», более 350 футбольных матчей за плечами.

Почетный резерв: Алексей Хомич, Владимир Пильгуй, Николай Гонтарь, Антон Шунин.

Защитники

Владимир Кесарев (Россия)

При всем уважении к Уилкширу или Лосеву, именно Владимир Петрович – главный правый бек в истории «Динамо». И по трофеям – три чемпионства. И по уровню мастерства. Играл на первом ЧМ для сборной СССР . Даже сумел справиться с великим Загало, невзирая на то, что его коллеги не остановили Ваву. Зато Кесарев продолжил выступать за сборную, выиграл Евро-60, хотя поздравляли его в больнице – приступ аппендицита помешал сыграть в финале. Водитель самосвала в 25 стал профессионалом, играл десять лет, а потом помогал воспитывать молодых футболистов.

Виктор Аничкин (Россия)

Хавбек и защитник с трагичной судьбой, любимчик фанатов с ласковым прозвищем Анюта. С девятнадцати лет играл в «Динамо», стал чемпионом СССР в 1963 году, дважды выиграл Кубок, не раз был в списках лучших игроков сезона, вызывался в сборную, где стал серебряным призером Евро-64. Однако после скандального матча «Динамо» и ЦСКА в 1970 году Бесков обвинил его и еще нескольких футболистов в сдаче чемпионского поединка – до сих пор не совсем понятно, как было на самом деле, и Аничкин ушел из «Динамо». В 33 года Виктор Иванович умер от сердечной недостаточности, усугубил состояние здоровья нырками на дно стакана, как вспоминают его коллеги.

Александр Новиков (Россия)

Что проще, быть одним из участников великой чемпионской команды или же отдать одному клубу двенадцать лет, став рекордсменом по матчам в истории? Александр Новиков не играл во времена, когда «Динамо» не выпадало из тройки и хватало титул за титулом, как в пятидесятые. Но этот защитник по прозвищу Автоген был верен клубу, где его воспитали. Работал жестко, но сам утверждает – никого за карьеру не сломал, выиграл весенний чемпионат СССР в 1976 году, дважды брал Кубок. С января 2020 – участник нового тренерского штаба «Динамо», где главным работает его сын Кирилл.

Александр Маховиков (Россия)

У «Динамо» не было проблем с крутыми левыми защитниками. Валерий Зыков – финалист Кубка Кубков, играл и в нападении, и в центре, и на левом краю обороны. Легендарный Борис Кузнецов выступал в сборной – Олимпийский чемпион, и «Динамо» много лет, четырехкратный чемпион СССР . Однако выделим еще одного гвардейца. Александр Маховиков тоже, как и Зыков, пришел в защиту не сразу, зато стал капитаном, выиграл весенний чемпионат 1976 года и забил один из голов в финале Кубка Кубков в ворота «Рейнджерс». Разносторонний игрок, 363 матча и 26 голов за «Динамо».

Почетный резерв: Александр Точилин, Сергей Никулин, Виктор Лосев, Юрий Ковтун, Леандро Фернандес, Люк Уилкшир, Валерий Зыков, Александр Бубнов.

Полузащитники

Олег Долматов (Россия)

В чемпионском «Динамо» сороковых и пятидесятых был крутой центральный хавбек, умеющий отбирать мяч – Леонид Соловьев, но снова учитываем, что в те времена команда доминировала наряду со своим главным врагом того периода – ЦСКА , а вот в семидесятых выделиться было куда сложнее. Но Олег Васильевич начал карьеру в Москве так, что стал участником финала Евро-72 – проигранного, к сожалению, выступал в финале Кубка Кубков, а позже взял весеннее чемпионство и Кубок. Знаковый для «Динамо» хавбек-разрушитель.

Виктор Царев (Россия)

Уроженец Москвы работал на заводе и не сразу попал в основу профессионального «Динамо». Но в итоге тренеры оценили таланты цепкого защитника и хавбека, Виктор Григорьевич стал частью чемпионской семьи – четыре раза побеждал в сезоне, в 189 официальных матчах был капитаном команды. И хотя в новое время у «Динамо» тоже были заметные хавбеки, однако титулы, статус – был в заявке на Евро-1960 вместе с Яшиным и Кесаревым, и значимость для истории не позволяют игнорировать великих ветеранов.

Валерий Маслов (Россия)

Очень сложно выбирать, когда такое количество легенд разных десятилетий. Однако если говорим о культовых фигурах времен, когда у «Динамо» были большие трофеи – два Кубка и чемпионство 1963 года, то найти кандидата становится проще. Валерий Маслов был не только прекрасным двужильным хавбеком, но и великим хоккеистом с мячом – десятикратный чемпион СССР , трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов в этом виде спорта, восьмикратный чемпион мира. Но еще и в футбол замечательно играл – 351 матч и 55 голов за «Динамо».

Почетный резерв: Андрей Кобелев, Игорь Добровольский, Леонид Соловьев, Алексей Петрушин, Игорь Семшов.

Нападающие

Игорь Численко (Россия)

У «Динамо» было просто невероятное количество сильных форвардов. И тех, кто играли давно – Трофимов или Карцев, и тех, кто выступали совсем недавно – Кураньи умел многое, просто не играл за «Динамо» десять лет, чтобы наколотить рекордное количество голов. Но выделить хочется правого крайнего форварда Численко. Речь не просто о двукратном чемпионе страны, но и о человеке, который выделялся на международном уровне – за сборную СССР у Игоря 53 матча и 20 голов. Не принижая достижения остальных, но речь о форварде международного класса. Численко много раз был в списках на «Золотой мяч». Возможно, там мог оказаться и Кожемякин, но Анатолий в 21 год погиб, выбираясь из застрявшего лифта – с детства всех нужно учить, чтобы никогда так не рисковали.

Константин Бесков (Россия)

В качестве тренера работал и с «Динамо», и со «Спартаком», побеждая в разных турнирах, однако как нападающий играл сначала за «Металлург» из Москвы, если брать команды мастеров, а потом только за «бело-голубых». Константин Иванович второй снайпер в истории клуба – 116 мячей (или 131, смотря какие матчи учитывать), причем потратил не так много поединков для сбора достойного количества голов. Бесков — двукратный чемпион СССР , обладатель Кубка, многократный финалист и серебряный призер. Форвард высокого уровня, легенда «Динамо» во всех ипостасях.

Сергей Соловьев (Россия)

Нападающий – особая профессия, нужно обладать уникальным талантом, чтобы оказаться главным снайпером клуба с великой историей. В «Динамо» Соловьев попал перед войной, а после ее окончания радовал голами, большим количеством голов, серийный убийца чужих надежд. Хотя в истории «Динамо» есть Ильин, Газзаев, Карцев и Бесков, рекорд по голам принадлежит именно Соловьеву – в одних источниках указывают 127 голов, в других – 157. В любом случае, трехкратный чемпион СССР остается первым в списке.

Почетный резерв: Василий Трофимов, Владимир Ильин, Василий Карцев, Валерий Газзаев, Олег Терехин, Александр Бородюк, Геннадий Еврюжихин, Игорь Колыванов, Анатолий Кожемякин, Кевин Кураньи.

Главный тренер

Михаил Иосифович Якушин (Россия)