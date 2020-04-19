Шевченко и Торрес. Сборная неудач Абрамовича

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сегодня, 10:29

Эпоха Романа Абрамовича в «Челси» связана с выходом клуба на новый уровень. Но такие шаги не бывают безошибочными. «Соккер.ру» и TalkSport представляют сборную худших трансферов «Челси» Абрамовича.

В 2003 году началась эпоха Романа Абрамовича в «Челси». В глобальном плане эту эпоху следует считать очень успешной, несмотря на локальные неудачи и кризисы. Ведь с тех пор «Челси» выиграл пять чемпионских титулов в Англии, пять Кубков Англии, три Кубка Лиги, Лигу чемпионов и дважды – Лигу Европы. Понятно, что за такой огромный временной отрезок через клуб прошло невероятное количество футболистов. Кто-то выстреливал и проявлял себя гениально, раскрываясь именно в «Челси». Но хватало и осечек, а то и откровенных провалов. Поэтому имеет смысл любопытства ради составить условную символическую сборную из самых неудачных подписаний «Челси» при Абрамовиче.

Вратарь – Кепа Аррисабалага

С вратарями у «Челси» обычно было все в большом порядке. Петр Чех и Тибо Куртуа демонстрировали блестящий уровень игры и сохраняли стабильность. А летом 2018 года потребовалась новая звезда в ворота. Поэтому за Кепу заплатили невероятные 71,6 миллиона фунтов стерлингов. И он явно не оправдал таких вложений. Самый дорогой вратарь в мире запомнился скандалом с Маурицио Сарри и тем, что ему не всегда доверяет нынешний главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард.

Правый защитник – Халид Булахруз

Универсальный защитник, получивший прозвище «Каннибал», был подписан «Челси» в 2006 году за 8,5 миллиона фунтов. Но серия ошибок привела к тому, что голландец быстро утратил доверие и был продан через два года «Штутгарту» примерно за половину той суммы, которую за него заплатили «синие».

Левый защитник – Асьер Дель Орно

Испанец был подписан «Челси» в 2005 году за 8 миллионов фунтов, но на «Стэмфорд Бридж» закрепиться не смог, продержался там всего один сезон, показав неуверенную игру. Можно вспомнить его удаление в первом тайме матча Лиги чемпионов с «Барселоной» за фол на Лионеле Месси. Больше впечатлений не произвел.

Центральный защитник – Таль Бен Хаим

Его появление в «Челси» в принципе было весьма странным. Он утверждал, что пришел в качестве одного из основных центральных защитников. Но на деле был четвертым кандидатом на эту позицию. И поиграть ему довелось благодаря травмам Джона Терри и Рикардо Карвальо. Вскоре после появления Бен Хаима в «Челси» клуб покинул Жозе Моуриньо. Бен Хаим растворился в составе и команду покинул бесславно и незаметно.

Центральный защитник – Папи Джилободжи

Во время второго захода в «Челси» Моуриньо захотел подписать этого перспективного сенегальского защитника. «Нанту» за него заплатили 2,7 миллиона фунтов. Но Папи явно не смог адаптироваться к английскому футболу и совершенно не оправдал ожиданий. Его быстро сплавили в аренду «Вердеру», а через год продали в «Сандерленд» за 8 миллионов фунтов – видимо, еще кто-то верил в его перспективу. Но в 2018 году изгнали Папи и оттуда, поскольку он нарушил условия контракта и провалил фитнес-тест.

Полузащитник – Манише

Победитель Кубка УЕФА и Лиги чемпионов с «Порту» под руководством Моуриньо, полузащитник сборной Португалии был арендован в 2006 году у московского «Динамо». В дебютном матче с «Вест Хэмом» Манише зарядил в перекладину, а на 17-й минуте был удален. «Челси» в том сезоне выиграл чемпионат, но португальцу не хватило количества проведенных матчей для получения медали. И «Челси» не стал с ним подписывать постоянный контракт.

Полузащитник – Хуан Себастьян Верон

Верон оказался в «Манчестер Юнайтед», перейдя туда из «Лацио» за 28,1 миллиона фунтов. Спустя два года сэр Алекс Фергюсон позволил ему перебраться в «Челси» за 15 миллионов фунтов. Но, видимо, Премьер-Лига оказалась не для него. В Лондоне Верон тоже не смог показать своего прежнего уровня. Он в «Челси» провел всего 14 матчей, а потом его отдали в аренду «Интеру».

Полузащитник – Стив Сидуэлл

Достаточно странный трансфер Моуриньо в 2007 году. Впрочем, Сидуэлл достался «Челси» бесплатно, его подписали из «Рединга» в качестве свободного агента. Стив считал, что сможет составить конкуренцию Лэмпарду и Майклу Эссьену. Но закрепиться в команде не удалось – через год его продали.

Нападающий – Фернандо Торрес

Одна из самых громких трансферных неудач последнего десятилетия в принципе в футболе, а не только для «Челси». Учитывая, с какой помпой, с какими ожиданиями проводился трансфер, можно было ожидать невероятного прорыва, цельного симбиоза. Торрес перешел в «Челси» из «Ливерпуля» за 50 миллионов фунтов в январе 2011 года, побив британский трансферный рекорд. Да, он помог «синим» выиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы. Но в памяти любителей футбола его опыт в «Челси» останется как неудачный, потому что приблизиться к ливерпульской форме Торрес не смог. Он забил только 20 мячей в 110 матчах в лиге, а потом его отправили в «Милан» и «Атлетико».

Нападающий – Андрей Шевченко

Еще один легендарный нападающий, который оказался в «Челси» и не выстрелил. За Шевченко «синие» гонялись долго, а подписать смогли в 2006 году за 30,8 миллиона фунтов. Однако результативность, как в «Милане» или киевском «Динамо», показать не сумел. На счету украинца девять голов в 48 матчах в Премьер-Лиге. Вскоре он вернулся в Киев.

Нападающий – Рикардо Куарежма

Интересный португалец, который расценивался как большой талант, но всюду оказывался неприкаянным. Он перешел в «Интер» из «Порту» в 2008 году, но в Милане ключевой фигурой не стал. Его отдали в аренду «Челси», где за полгода Куарежма провел в лиге лишь четыре матча, вернувшись бесславно в «Интер». А потом продолжил скакать по клубам.