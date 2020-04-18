Привычка «Барселоны», которая бесит Хави

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сегодня, 17:30

Взялись за старое – «Соккер.ру» напоминает о футбольных грешках каталонцев.

Хави Эрнандес выдал много интервью, в которых прямо говорит о желании возглавить «Барселону» в будущем. У испанца есть не столько мечта, как цель, и к ней будет идти, набираясь опыта.

Почему не пришел вместо Вальверде? Единственное, что у молодого тренера Хави есть – репутация. Сотрудничество с Бартомеу можно сравнивать с работой на администрацию тюрьмы, где нарушают права заключенных.

Еще зимой шептали на ушко инсайдерам, что Хави выставил боссам «Барселоны» условия. И в списке немаловажное место занимал пункт о «Ла Масии». И легенде клуба, и фанатам не нравится, что нет смены поколений из академии клуба.

Месси, Бускетс, Пике и Альба – ветераны. Молодежь из школы такой же важной в основе не стала, но когда возникли проблемы с новым контрактом Тер Штегена – Марк-Андре явно ждет приглашения от «Баварии», у которой нет взаимопонимания с Нойером, то сразу заговорили про Онана.

Но Андре далеко не единственный молодой футболист, которого «Барселона» не смогла интегрировать в основу, хотя на некоторых позициях выпускники школы нужны прямо сейчас. Можно собрать целую антисборную из тех, в кого в Каталонии не поверили.

Не удивительно, что тренер Хави собирается полностью реорганизовать работу академии – глупо вкладывать силы и деньги в молодых ребят, которые потом не играют.

Вратарь

Андре Онана («Аякс»)

Голкипер из Камеруна попал в школу «Барселоны», поскольку был связан с академией Самуэля Это’О. Понятно, что в юности у него не было шансов закрепиться в составе «Барселоны», но поскольку получил полезную практику в «Аяксе», сейчас и «Челси», и каталонцы присматриваются к Андре. Онана не похож на вратаря экстра-класса, но и Вальдеса таковым не все считали, и Тер-Штеген поначалу чудил.

Защитники

Эктор Бельерин («Арсенал»)

Правый защитник «Арсенала» слишком увлекся модой. Плюс многовато травм, поэтому для Эктора переход в «Бетис», о котором теперь говорят, кажется более реальным, чем трансфер в «Барселону». Однако это тоже выпускник академии. И Бельерин кажется более талантливым игроком, нежели Семеду или Серхи Роберто. Вдруг в случае своевременного возвращения – не сейчас, чуть раньше, заиграл бы в полную силу?

Марк Бартра («Бетис»)

Нельзя вечно крутить один эпизод – как Бэйл обходит Бартру в Эль Класико. Шесть лет прошло, центральному защитнику уже под тридцать, после «Барселоны» поиграл в Дортмунде, а теперь выступает за «Бетис». Не самый высокий для центрального защитника парень не является кандидатом мечты для каталонского клуба, не заменит Пике. Но посмотрите на готовность Ленгле или Умтити. Не сказать, что французы буквально всегда смотрятся сильнее, чем Марк. Но Бартру, как Жерара, на пик форме «Барселона» не вывела.

Серхи Гомес («Севилья»)

И Пуйоль, и Пике на голову сильнее, чем бывший защитник «Сельты». Однако Серхи Гомес символизирует продуктивность каталонского школы. В родном клубе не пригодился, а за «Севилью» время от времени играет. Возможно, если бы Серхи или Марку больше доверяли, то не пришлось сейчас искать центрбека, а может, сразу двух, ведь Пике не вечный. И плохо для «Барселоны», что не подготовили ему замену из школы.

Алехандро Гримальдо («Бенфика»)

Сворованный каталонцами из школы «Валенсии» парень не мог вытеснить Альбу, когда Жорди был на пике формы. Но сейчас труднее понять, кто круче, уставший от футбола чемпион мира и Европы, или 24-летний латераль «Бенфики»? У Гримальдо есть опыт, чтобы участвовать в такой дискуссии голами и ассистами. В текущем сезоне Алехандро хорош. На его счету 7 голевых передач, и хотя в защите «орлы» не всегда так легко справляются, как против «Зенита» в Лиссабоне, Гримально заинтересовал больше клубы. Быть может, и «Барселону»?

Полузащитники

Адама Траоре («Вулверхэмптон»)

Выстрелил и вырос в цене. Один из лучших испанских футболистов этого сезона нашел свою команду. В составе «Вулверхэмптона» очень техничный и резкий крайний нападающий стал одним из главных игроков АПЛ благодаря уровню формы и результативности. Его 4 гола и 7 ассистов позволяют выставить высокие оценки. Уроженец Испании может рассчитывать на внимание Луиса Энрике – раньше играл в молодежной сборной, но с учетом новых успехов ждем его в Красной Фурии.

Тьяго Алькантара («Бавария»)

Тяжелая артиллерия. Оба сына чемпиона мира Мазиньо стали футболистами, оба воспитывались в «Барселоне». И старший сильнее — речь об основном полузащитнике «Баварии». Так ли нужны каталонцам Видаль, нынешний Ракитич или Артур, если мог играть Тьяго? Хавбек невероятно сильный, причем может как вести игру пасами, так и уступать место в атаке Месси. Алькантара один из тех в списке, кто мог усилить «Барселону» здесь и сейчас, Бускетс, Де Йонг и Алькантара – крутое трио.

Дани Ольмо («Лейпциг»)

Юный хавбек быстро сообразил, что в «Барселоне» шансов на игровую практику нет. Зато в «Динамо» из Загреба можно играть в основе, побеждать в чемпионате и кубке Хорватии. И получать практику, что откроет дорогу на молодежное Евро. В прошлом году Дани выиграл турнир с Испанией, дебютировал и забил в составе первой сборной. А вдобавок «Лейпциг» заплатил за его переход от 30 до 45 млн евро. С зимы Ольмо – игрок клуба Бундеслиги, и хотя мгновенно не стал лидером, может вырасти, ведь парню всего 21 год, а у него уже пять лет взрослого футбола за плечами.

Марк Кукурелья («Хетафе»)

Двадцатиоднолетний левый бек и хавбек в аренде в «Хетафе», является одним из лучших в команде, что выбила «Аякс» из Лиги Европы и не потеряла шансы на четвертое место в Ла Лиге и путевку в ЛЧ . У Кукурельи получается, и Марк согласен с Хави – клуб в погоне за результатом потерял терпение к молодым игрокам, воспитанники не получают шанса, хотя некоторые могли пригодиться. Универсала хотя бы не продали, как остальных.

Жерар Деулофеу («Уотфорд»)

Яркий пример того, как «Барселона» в последнее время растит футболистов. Жерар не заиграл в первый раз – предположим, мешала конкуренция. Но даже после возвращения ничего не получилось, хотя игрок стал более зрелым. Зато закрепился в «Уотфорде», и хотя речь об аутсайдере АПЛ , атакующих хавбек хорошо смотрится – забил 4 мяча, отдал 5 ассистов. Пускай Деулофеу скорее эффективный, нежели невероятно активный и выносливый, положение команды лишь усложняет задачу испанца. Но Жерар полезен, поэтому заслужил место в этой компании.

Нападающий

Мауро Икарди ( ПСЖ )

Только не говорите, что нападающие, которых «Барселона» ловила зимой, но так и не поймала, сильнее, чем форвард «Интера», который заиграл в ПСЖ . И может найти себе новую команду, поскольку его жена-агент пока не согласилась на условия Леонардо. Но с Мауро всегда все сложно. Пожалуй, Икарди не имел шансов заиграть в «Барселоне» и давным-давно пошел дальше – с каталонцами связывают юношеские воспоминания, не более. Но форвард сильный и до сих пор молодой.

Как видите, у «Барселоны» много грешков, связанных с неверием в молодежь, что учится в их школе. Понятно, что команда с чемпионским составом не может доверять всем подряд – некоторые расставания не удивляют. Вот только судьба словно издевается над клубом.

Возможно, если бы Бельерина вернули вовремя – сейчас играл в основе и куда лучше, чем в составе «Арсенала». Также большой вопрос, стоило ли отпускать Тьяго Алькантару? Да и Икарди как потенциальный сменщик Суареса явно круче, чем зимний новичок Брейтуэйт, хотя понятно, почему Мауро уехал в свое время.

Но в целом Хави прав, делая акцент на школе, ведь талантливый Ансу Фати в составе, но его легко могут потерять уже этим летом. Разучились делать ставку на воспитанников и выводить их на пик формы с пользой для «Барселоны». Причем учтите, что выбрали именно самых заметных, хорошо играющих в этом сезоне.

А сколько еще очень талантливых ребят не раскрылись и не стали известными профессионалами из-за новых методов работы «Ла Масии», которые заметно отличаются от тех, что позволили сделать легендами клуба Месси или Бускетса?