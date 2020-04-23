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Газинский: «Гимн Лиги чемпионов звучал в Краснодаре не последний раз»

вчера, 11:47

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился ощущениями от выступления в Лиги чемпионов.

Для любого болельщика – это суперожидаемый момент. Но и для нас, для футболистов, он был не менее ожидаемым. Учитывая, что мы ни разу не играли в этом турнире.

Жалко, что не продвинулись дальше. Но я скажу так: гимн Лиги чемпионов звучал над стадионом в Краснодаре не последний раз.

Я считаю, что и клуб, и наша команда должны доказывать это – как минимум на футбольном поле.

Ранее Газинский рассказал, что «Краснодар» намерен завоевать трофей в этом сезоне.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ CPS (раскрыть)
вчера в 14:31
Ахаха....спартак и Динамо самый титулованный. Давно так не смеялся!
CPS
CPS
вчера в 13:28
В Москве нужно оставить два клуба Спартак и Динамо, как более титулованные и имеющие болельщиков, остальные в любители балду гонять. Их в еврокубках стыдно показывать.
Faustello
Faustello
вчера в 13:26
Я вчера у пивного ларька гимн слышал
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ Aerobniy (раскрыть)
вчера в 13:16
Можно подумать у других лучше......
oFANATo
oFANATo ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 13:09, ред.
Ахаха...в спартаке тоже так думали, а сейчас на 8-ом месте.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:01
Я двумя руками ЗА. ..
dzvinka
dzvinka
вчера в 12:51
успели скопировать запись чтоли?!
ДСА
ДСА
вчера в 12:28
Будем надеяться на это.
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 12:23
В Москве уже стыдно проводить еврокубки, что ни матч, то позор, никакой гимн не помогает.
LOpp
LOpp
вчера в 12:21
В цска тоже так думали
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:18
На этот сезон можно надеяться.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 12:03
Будем надеяться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:00
От души желаю, чтобы Краснодар был вторым а Ростов третьим.
ВнутриМКАДные в ЛЕ...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:57
будем посмотреть))))
Poll big
Poll big
вчера в 11:49
Пусть лучше в Краснодаре звучит, чем в Москве.
AgentART
AgentART
вчера в 11:47
Хорошо, это помогало.
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