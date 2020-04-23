Газинский: «Гимн Лиги чемпионов звучал в Краснодаре не последний раз»

Полузащитник «Краснодара» поделился ощущениями от выступления в Лиги чемпионов.

Для любого болельщика – это суперожидаемый момент. Но и для нас, для футболистов, он был не менее ожидаемым. Учитывая, что мы ни разу не играли в этом турнире.

Жалко, что не продвинулись дальше. Но я скажу так: гимн Лиги чемпионов звучал над стадионом в Краснодаре не последний раз.

Я считаю, что и клуб, и наша команда должны доказывать это – как минимум на футбольном поле.